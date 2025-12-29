La ley de Presupuesto prevé una inflación de 10,1% para 2026: qué dicen las proyecciones privadas

Privados esperan una inflación más alta que el Gobierno para 2026. Maximiliano Luna

El Presupuesto 2026, ya aprobado por el Congreso, proyecta un Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 10,1% para el próximo año. No obstante, la cifra contrasta con las expectativas del sector privado y de analistas, quienes advierten que el escenario podría ser más desafiante. La dinámica de precios todavía enfrenta riesgos vinculados a la evolución del tipo de cambio.

La proyección de inflación anual para 2026 de LatinFocus se sitúa en 23,9%, lo que implica una reducción de 0,4 puntos respecto al relevamiento anterior. Para 2027, la estimación alcanza 15%.

La corrección está relacionada con los cambios en las expectativas posteriores a las elecciones y la reacción de los mercados locales. Las cifras mensuales muestran una tendencia a la baja, aunque los especialistas señalan que persisten riesgos en torno a la estabilidad de los precios.

“Las presiones sobre los precios tenderán a moderarse en los próximos trimestres debido a la continuidad del ajuste fiscal, una mayor competencia en el mercado y la flexibilización de las restricciones a las importaciones. La adopción de un régimen de tipo de cambio completamente flotante representa un posible factor alcista”, indica el informe.

"La adopción de un régimen de tipo de cambio completamente flotante representa un posible factor alcista”, indica LatinFocus. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Por consultoras, la proyección más optimista es de Econosignal Deloitte, con una estimación de 17,1%; mientras que la más pesimista corresponde a Standard Chartered, con 38%.

Por otra parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central estima en su última edición una inflación del 19,6% para 2026, mostrando una tendencia al alza en la segunda mitad del año. En mayo pasado, el mismo pronóstico estimaba en 16% la inflación del año próximo.

El REM arroja además datos mensuales hasta mayo de 2026, mes en que la inflación descendería gradualmente a 1,5%. Puntualmente para este mes, luego del 2,5% de noviembre, la inflación se mantendría por encima del 2%, como resultado de factores estacionales, aumento de precios regulados y subas de alimentos y tarifas.

Luego de la presentación del proyecto de Presupuesto en septiembre pasado, varias consultoras habían planteado dudas respecto de la proyección del 10,1%.

Max Capital había indicado que “la inflación asumida parece demasiado baja, lo que pone en duda la credibilidad de los aumentos reales proyectados”, a la vez que Empiria sostuvo que la previsión tiene “un sesgo optimista”.

Por otra parte, es importante resaltar que el Banco Central modificó su esquema de bandas cambiarias para que, a partir del 1 de enero de 2026, estas se ajusten según el último dato disponible de inflación, permitiendo además la compra diaria de reservas hasta un máximo del 5% del volumen negociado en el mercado.

El Banco Central modificó su esquema de bandas cambiarias para que, a partir del 1 de enero de 2026, estas se ajusten según el último dato disponible de inflación. REUTERS/Enrique Marcarian

Aunque algunos economistas advierten posibles presiones en el tipo de cambio e inflación a corto plazo, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, aseguró que la flexibilización no implica un aumento automático y que la intervención será gradual y acorde a la demanda de dinero. “Esto es muy consistente con un sendero de baja de la inflación”, señaló.

En la misma línea, el director del Banco Central, Federico Furiase, dijo: “Que las bandas se ajusten por la inflación no quiere decir que va a ser mayor o menor, va a depender de la inflación, le está dando un grado de flexibilidad a las bandas. Nosotros creemos que es un aporte para la reducción de incertidumbre hacia adelante”.

Por su parte, el presidente Javier Milei afirmó: “La política monetaria tiene un rezago. Nosotros creíamos que era de entre 18 y 24 meses, pero hay una tesis doctoral que hizo un alumno de Enrique Neder (profesor de Teoría Monetaria) que probó que los rezagos son de 26 meses. Esto quiere decir que para la mitad del año que viene o agosto, la inflación seguro va a empezar con cero”.

Pero tras los recientes anuncios sobre el esquema cambiario, el mercado registró un marcado traslado hacia los bonos CER, que actualizan su capital según la inflación. Esta tendencia expone expectativas de una suba inflacionaria más elevada y una desaceleración más lenta.