En los últimos 12 meses el “dólar débil” mejoró en USD 3.400 millones las reservas del BCRA: las perspectivas para 2026

Petróleo, miniaturas de barriles de petróleo y billete de dólar estadounidense se ven en esta ilustración tomada el 6 de junio de 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Entre el principio y el fin de 2025 el precio internacional del oro aumentó 63,7%, el de la plata lo hizo más del doble, el 148%, mientras otros valores cayeron. De punta a punta, el precio de la soja cayó un leve 0,3% el del bitcoin un 6,5% y el del petróleo un 19,9 por ciento. Pero el dato más relevante para la economía mundial fue que el dólar norteamericano, la principal moneda mundial, se depreció un 9,4% medido por el índice DXY, que mide la cotización de la divisa de EEUU en relación a una canasta de monedas compuesta por el euro, el yen japonés, la libra británica, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo

Esa “debilidad del dólar estadounidense”, dice el más reciente informe semanal de la consultora Quantum, fundada y encabezada por Daniel Marx, exsecretario de Finanzas, favoreció de dos modos a la Argentina,

Por un lado, “un dólar más depreciado en el mundo es un elemento que permite compensar algunas de las dificultades competitivas, en la medida que no impacte negativamente en el precio de sus commodities de exportación”. Por el otro, “también ayuda contablemente a las reservas internacionales del Banco Central (BCRA)”.

El oro y las reservas

Una medida de este último beneficio, precisa el análisis, es que en 2025 la tenencia de oro del BCRA “se mantuvo constante, pero el aumento relativo de su cotización -en dólares- significó una ganancia por revaluación de USD 3.400 millones”.

La depreciación del dólar fue más marcada en el primer semestre del año pasado, cuando “se depreció muy marcadamente respecto de las monedas de los principales países con los que comercia EEUU. Si bien la situación se estabilizó en el segundo semestre, dejó una depreciación nominal del dólar del 9,5% en 2025”, medida por el DXY, que pasó de 108,5 a fines de 2024 a 98,3 a fines de 2025.

Medida por la variación del tipo de cambio real multilateral (TCRM), en cambio, la depreciación de la divisa norteamericana se reduce a poco más del 5%, fenómeno en buena medida atribuible a que el yuan, la moneda china, no incluida en el índice DXY pero de gran incidencia en la canasta comercial de EEUU, se depreció aún más. Así, mientras con aumentos de tarifas el país del norte redujo su déficit bilateral con el gigante asiático, este no solo mantuvo sino que incluso aumento su superávit comercial global, a expensas principalmente de la Unión Europea.

Todavía apreciado

Un aspecto notable, subraya Quantum, es que aún con la depreciación que tuvo en 2025, el dólar medido a través del TCRM todavía se encuentra apreciado un 16% en comparación con el nivel promedio de largo plazo (1994-2025). Es decir, todavía no está tan débil.

Relativo a datos más recientes, el nivel actual es similar al registrado a mediados de 2024, cuando se inició el ciclo de baja de la tasa de política monetaria en ese país, dice el análisis, que señala que la tasas de política monetaria de la Reserva Federal (Banco Central) de EEUU es hoy del 3,75% anual, mientras que al inicio del ciclo de suba de la tasa, en marzo de 2022, era del 0,25% anual.

Continuidad de baja de tasas de la Fed, expectativa de brecha creciente con otros bancos centrales, situación fiscal de EEUU, disrupciones financieras y costos de transacción y aranceles afectan negativamente el valor del dólar

Según Quantum, varios elementos afectan negativamente el calor del dólar. Entre ellos:

La continuidad de la baja de la tasa de política de la FED

La expectativa de un diferencial decreciente entre esa tasa y la de otros bancos centrales ‘de monedas fuertes’ -a favor de estos últimos.

L situación fiscal de EEUU como un elemento estructural de debilidad (aunque no exclusivo a ese país).

La disrupción que significan los cambios en las políticas de sanciones financieras, costos de transacción frente a alternativas de movimientos de fondos, implicancias arancelarias que llevaron a una menor proporción del uso de dólar como moneda en movimientos de fondos y como activo de reserva internacional.

De todos modos, aclara, hay dos facores que sostienen y sostendrán la posición dominante del dólar, a saber:

Sigue siendo principal moneda de pago del comercio internacional

Existen dificultades estructurales de la economía de otros países (déficits fiscales, problemas de competitividad y productividad, tradición institucional, entre otros) que hagan pensar en un reemplazo o desplazamiento.

Refugios preciosos

En ese contexto fue que en 2025 ocurrieron las revaluaciones de minerales y refugios de valor señaladas al principio, con el oro y la plata aumentando de precio (en dólares) 64 y 148% respectivamente, mientras el dólar cayó 20% (oferta administrada, demanda débil) y la soja se mantuvo casi inalterada.

El informe de Quantum no se aventura en lo que puede suceder este año, pero la insistencia de Donald Trump en la conveniencia de reducir las tasas de interés de corto para favorecer el nivel de actividad y el hecho de que en mayo tendrá la oportunidad de proponer quién será el próximo titular de la Fed sesgan los pronósticos a que en 2026 el dólar no necesariamente se siga debilitando, pero también a que es aún más improbable que se aprecie.

La otra gran apuesta trumpista, reflejada en su intervención en Venezuela y sus declaraciones casi diarias sobre el petróleo del país caribeño, es una baja del precio del crudo. Eso no favorecería el potencial exportador de Vaca Muerta, pero tampoco lo frenaría.

Mientras, de persistir, un debilitamiento adicional del dólar seguiría favoreciendo la competitividad exportadora de la Argentina y revalorizando el stock de dólares del BCRA.