Mustang Dark Horse SC: el auto que saldrá a conquistar las pistas y el corazón de los amantes del V8

Ford presentó oficialmente el más extremo de sus Mustang de calle: el Dark Horse SC llegará a las calles de Estados Unidos a mitad de año

Enviado Especial a Detroit - Habitualmente, la semana previa a un Salón del Automóvil genera que en cualquier ciudad del mundo que ocurra, se viva un clima distinto, con muchas marcas haciendo eventos previos o simplemente “desembarcando” con todo su equipo de marketing para ganar espacios en cada oportunidad que sea posible.

Pero Detroit es una ciudad diferente, que vibra al ritmo del mundo del auto en todo el año, incluso más que en el frío invierno bajo cero. De un modo u otro, como empleados de las fábricas automotrices o de sus proveedores, todos en este lugar tienen conexión con la industria automotriz.

La relación de sus habitantes con los autos es tal que se ven muy pocos Tesla en las calles, ya que para muchos es un símbolo de algo que todavía duele en el alma: la crisis de la industria automotriz de los años 80, que causó la pérdida de miles de empleos y una emigración masiva de la ciudad.

No importa que Tesla sea una marca americana, pero sus autos se producen en California, que no vive de esta industria. Es como si se tratase de dos países diferentes en el mismo país. El auto de Elon Musk es considerado para una parte de la población como un enemigo de su porvenir. En Detroit aman los autos con motores de combustión, y si pueden ser V8, mucho mejor.

El Mustang Dark Horse SC se venderá como un auto para la calle, pero con prestaciones preparadas para su uso en circuitos. Ford dice que correrá en Nascar en 2027

La semana teñida de azul

Tal ver por eso Ford Motor Company eligió la semana previa al Salón de Detroit para presentar el nuevo Mustang Dark Horse SC, el nuevo modelo que se incorpora a la familia del Pony car más famoso de todos los tiempos como la variante más avanzada, potente y orientada a su uso en circuito.

La presentación para la prensa se realizó en los nuevos cuarteles centrales de Ford en Dearborn, en las cercanías de Detroit, como parte de las actividades que programó la marca para acaparar absolutamente la atención del mundo del automóvil, ya que apenas 24 horas después, en la emblemática Estación Michigan Central, Ford Racing lanzó su programa completo de carreras, protagonizado nada menos que por su regreso a la Fórmula 1, como motor del equipo Red Bull Racing y con Max Verstappen como su piloto estrella.

El Mustang Dark Horse SC ha sido desarrollado por el equipo de Ford Racing a partir de la experiencia recogida en competición con los modelos Mustang GT3 y Mustang GTD. Este nuevo modelo tiene debajo de su capó el corazón que más aman en esta tierra, el motor V8 Coyote de 5,2 litros sobrealimentado, que acompañado por una transmisión automática de doble embrague y siete velocidades alcanza prestaciones únicas.

En el mismo evento de lanzamiento de la temporada automovilística de Ford en la Estación Michigan Central, Ford exhibió el Mustang Dark Horse SC en color rojo. REUTERS/Rebecca Cook

Mark Rushbrook, director global de Ford Racing, afirmó durante el evento que el Mustang Dark Horse SC representa la evolución lógica del proyecto iniciado con el lanzamiento de la primera versión de Dark Horse en 2022 y del maravilloso Mustang GTD que llegó en 2023.

“Mustang Dark Horse SC es el siguiente paso, aprovechando todo lo aprendido con el Mustang GT3 y la tecnología y experiencia del Mustang GTD. Es el reflejo perfecto de cómo Ford Racing une nuestras operaciones de competición y de calle”.

El equipo de ingeniería llevó adelante un proceso de revisión de todos los componentes del vehículo, desde el motor y la caja de cambios hasta la aerodinámica, los frenos y la suspensión. Arie Groeneveld, ingeniero jefe del programa, destacó que el desarrollo incluyó ensayos con los Mustang GTD y GT4 en circuitos de alto nivel como Sebring y Virginia International Raceway. El resultado es un deportivo que integra los aprendizajes del máximo nivel de competición.

Llantas y alerón de fibra de carbono para alivianar 68 kilos el auto respecto al Dark Horse convencional

Características únicas

Las suspensiones utilizan tecnología MagneRide de última generación, con hardware y software mejorados, resortes de nueva calibración, barras estabilizadoras y componentes forjados que sustituyen a los de acero, buscando reducir el peso y optimizar la respuesta de la dirección.

El modelo cuenta de serie con una barra de refuerzo de torre de suspensión en magnesio y enlaces de suspensión forjados. Los ingenieros de Ford Racing aplicaron ajustes en la geometría de la suspensión trasera y actualizaron la dirección asistida, rótulas y cremallera para brindar mayor precisión y control en pista.

La opción Track Pack incorpora llantas de fibra de carbono, neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2 R de 305/30R20 en el eje delantero y 315/30R20 en el trasero, y frenos Brembo carbocerámicos derivados del Mustang GTD. Estos elementos permiten reducir el peso total en 68 kilogramos y mejorar la gestión térmica, lo que incrementa la resistencia en el uso intensivo en una pista de carreras.

El Dark Horse SC tiene un tratamiento aerodinámico que supera en eficiencia 2,5 veces el rendimiento anterior

La aerodinámica y la refrigeración fueron ejes principales en el desarrollo del modelo. El nuevo capó de aluminio con una voluminosa toma de aire de fibra de carbono de tres salidas aumenta la carga aerodinámica en 2,5 veces respecto al Dark Horse estándar y multiplica por cinco la apertura para el flujo de aire. El difusor trasero rediseñado, la tapa del baul tipo cola de pato y el alerón regulable también construido con materiales compuestos incrementan la eficiencia aerodinámica en torno a un 10%.

Los números son más que elocuentes. Con el Track Pack, el Mustang Dark Horse SC logra una carga aerodinámica trasera de 281 kilogramos a 290 kilómetros por hora.

En 2026, la gama Dark Horse SC incorporará ediciones especiales Track Pack de producción limitada, que combinan los paquetes Track y Carbon con techo negro, pinzas Brembo Race Red, gráficos exclusivos y detalles en titanio impresos en 3D inspirados en el GTD. Estas versiones estarán disponibles únicamente en los colores Shadow Black u Oxford White y añaden detalles Solar Red en los asientos Recaro.

Las entradas de aire diseñadas para refrigerar los frenos con discos de carbono y pinzas de cerámica, pero con derivadores de flujo lateral inéditos en Mustang

El nuevo Mustang Dark Horse SC estará disponible para pedidos en esta próxima primavera en el mercado norteamericano, con entregas previstas para mitad de año. Ford anticipó que en los próximos meses compartirá información sobre precios y experiencias de propiedad asociadas al modelo, e incluso la potencia nominal que ofrecerá, que sigue siendo un misterio sin develar, pero que se especula como superior a los 700 CV.

El portafolio incluye el Mustang RTR, el Mustang GT Performance Package, el Mustang Dark Horse y el Mustang GTD, dirigido a usuarios que buscan prestaciones tanto en pista como en carretera.

La presencia de este modelo en el mercado argentino no está confirmada, pero teniendo en cuenta que Ford ya comercializa el GT y el Dark Horse, sería razonable que al menos con un volumen bajo de unidades pueda llegar en 2027.