Economía

Mercados: vuelven a subir los títulos públicos argentinos y retrocede el riesgo país

Los inversores hacen una lectura positiva de la compra de reservas del BCRA: los bonos en dólares ganan 0,3% y el indicador de JP Morgan baja a 560 puntos

Guardar
Los bonos argentinos reaccionan mejor
Los bonos argentinos reaccionan mejor que las acciones en el arranque de 2026.

En el inicio del año queda más claro que una demanda de los inversores se centraba en el refuerzo de reservas netas en las arcas del Banco Central.

Dado que en enero la autoridad monetaria argentina volvió a intervenir en el mercado de cambios con paulatinas compras de contado, que suman casi USD 600 millones en el mes, la señal de solvencia de dicha iniciativa pasó a ser un “driver” para apuntalar las cotizaciones de la deuda soberana.

El Gobierno afrontó sin sobresaltos los pagos de capital e intereses de títulos Bonares (con ley argentina) y Globales (con ley extranjera) enero por unos USD 4.200 millones, aunque apeló para ello a un préstamo REPO (del inglés Repurchase Agreement) o préstamo garantizado con activos con bancos internacionales por USD 3.000 millones con bancos internacionales.

Por eso los agentes del mercado ven con buenos ojos que el BCRA acopie divisas propias en cartera más allá de otras maniobras financieras, dado el objetivo oficial de conseguir entre USD 10.000 millones a USD 17.000 millones este año a través de la participación cambiaria.

Este viernes los títulos públicos en dólares promedian una ganancia de 0,3%, mientras que el índice de riesgo país de JP Morgan descuenta 10 unidades a las 11:40 horas, en los 560 puntos básicos para Argentina. Por la mañana tocó los 556 puntos, un mínimo desde el 27 de julio de 2018 (551 puntos).

Más débiles vienen las acciones argentinas, con un índice S&P Merval que asciende un 0,1%, en los 2.920.000 puntos. El panel de acciones líderes mantiene en enero un descenso de 4% en pesos y 2,8% medido en dólares “contado con liquidación”.

“El Banco Central sostuvo compras diarias durante las primeras dos semanas del año, en la mayoría de los casos superando el umbral de 5% del volumen diario operado que el propio BCRA comunicó como nivel de referencia. Las compras fueron más rápidas de lo anticipado inicialmente, luego de que el BCRA no comprara divisas en el primer día hábil del año. Si este ritmo se mantiene, debería ser positivo para los bonos en dólares”, reportó Max Capital.

El jueves la vocera del FMI (Fondo Monetario Internacional), Julie Kozack, destacó el avance en la acumulación de reservas, confirmó que la segunda revisión del programa tendrá lugar en algún momento de febrero, y explicó que allí se discutirán los waivers, pues el Gobierno argentino cerró diciembre USD 11.000 millones por debajo de la meta de reservas netas de diciembre, según el acuerdo de facilidades extendidas vigente con el organismo.

El economista Gustavo Ber destacó que “los activos domésticos responden de manera mixta mientras los operadores monitorean el escenario económico, con los bonos en dólares reaccionando mejor ya que entusiasma el ritmo de compras del BCRA y la licitación” de bonos en pesos de corto plazo para renovar más de $9 billones en vencimientos esta semana.

“Actualmente los inversores se encuentran atentos a la dinámica entre las tasas, la inflación, la actividad y la acumulación de reservas, toda vez que esperan que un equilibrio entre dichos componentes pueda contribuir a retomar una más decidida mejora en las valuaciones”, continuó el titular del Estudio Ber.

“Las reservas aún siguen negativas y, desde ya, se descuenta la solicitud de un nuevo waiver para la próxima revisión del FMI, donde aún falta la confirmación de que se podría aplazar para el mes de febrero y dar más tiempo al Gobierno para acumular reservas”, aportó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

“El mercado sigue de cerca la efectividad de la estrategia oficial para anclar expectativas, con especial atención en las tasas de interés de corto plazo y en la intervención del BCRA como factores clave para la estabilidad cambiaria”, añadió Morales.

Temas Relacionados

dólar hoyreservas BCRAWall Streetriesgo país Argentinaúltimas noticias

Últimas Noticias

El Banco Nación lideró la expansión del crédito en 2025 con un crecimiento del 53% en su cartera de préstamos

La entidad estatal impulsó líneas orientadas a empresas exportadoras y familias, y avanzó en la digitalización de sus servicios

El Banco Nación lideró la

Por la mejora de precios internacionales, las exportaciones de carne vacuna registraron el valor más alto en 20 años

Aunque los volúmenes exportados cayeron durante 2025, el fuerte aumento del valor promedio por tonelada permitió que los ingresos en dólares del sector alcanzaran un máximo histórico

Por la mejora de precios

Luis Caputo explicó el impacto que espera en el mercado por la llegada de un barco con 5.000 autos chinos al país

El funcionario defendió la importación de vehículos provenientes de Asia y detalló su visión sobre la competencia y los precios en el sector automotor

Luis Caputo explicó el impacto

Por qué Ford decidió regresar al negocio de la Fórmula 1 después de más de 20 años

Ganar carreras para vender más autos es la respuesta inmediata, pero no la única. Pertenecer a un selecto grupo de compañías globales es otro motivo, pero el CEO global de Ford, Jim Farley, tiene una mirada particular, según explicó a Infobae

Por qué Ford decidió regresar

Desde hoy aumenta la VTV en la provincia de Buenos Aires: cuáles son las nuevas tarifas

Una resolución del ministerio de Transporte bonaerense dispuso la actualización de los valores del trámite, obligatorio para los automóviles radicados en el distrito

Desde hoy aumenta la VTV
DEPORTES
Los All Blacks despidieron a

Los All Blacks despidieron a su entrenador y crecen las dudas de cara al Mundial de Rugby

Cómo es la técnica natural que practica el DT Luis Enrique para combatir el estrés

Un ex ingeniero de Williams reveló el trabajo que hicieron con Franco Colapinto para protegerlo de la “presión mediática”

La desafiante respuesta de Red Bull en medio de las acusaciones por el motor que utilizarán en la nueva era de la Fórmula 1

El argentino Luciano Benavides perdió el liderazgo, pero buscará la hazaña para ganar el Rally Dakar en la última etapa: “Vamos a ver si es épica o no”

TELESHOW
Hernán Drago habló de su

Hernán Drago habló de su rol en Bienvenidos a ganar y del futuro de Laurita Fernández: “En febrero conduzco yo”

Maxi López reveló la charla que tuvo con Flor de la V luego de la polémica: “Pido perdón si alguien se ofendió”

Salud, miedo y un milagro colectivo: cómo Soledad Bayona salvó la vida de su perro con ayuda de desconocidos

La fuerte indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity: “Las amigas de mis enemigas”

El video de Christian Petersen durante su recuperación: ejercicios, introspección y la compañía de su esposa

INFOBAE AMÉRICA

Geofrey Cardozo, el militar británico

Geofrey Cardozo, el militar británico que recuperó la identidad de los caídos argentinos en Malvinas: “Las mujeres fueron silenciadas y siguen pagando el alto precio del conflicto”

La batalla judicial de The Police reaviva la historia detrás de “Every Breath You Take”, una canción maldita

El régimen iraní pide hasta 7.000 dólares para entregar los cuerpos de los manifestantes muertos en las protestas

Cómo las redes sociales influyen en la obsesión por comer sano

Diez mil militares fueron desplegados en Guayas, Los Ríos y Manabí en medio de una nueva ofensiva de seguridad