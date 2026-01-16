Economía

La demanda de educación financiera obligatoria en las escuelas argentinas alcanza el 82%, según una encuesta nacional

El informe de Bolsa de Comercio de Buenos Aires Joven y Opina reveló un amplio consenso social a favor de la enseñanza formal de planificación financiera, aunque sólo el 30% de los consultados reconoce su implementación efectiva en el sistema escolar

En la franja de menores de 29 años, el 23% invierte en acciones y el 10% adquirió títulos públicos (VisualesIA)

El respaldo masivo a la inclusión de educación financiera en las escuelas argentinas expresa una demanda social que supera barreras generacionales y regionales, en un contexto marcado por la transformación acelerada de las prácticas económicas cotidianas.

De acuerdo con una encuesta elaborada por Bolsa de Comercio de Buenos Aires Joven (BCBA Joven) y Opina Argentina sobre una muestra nacional de 1.336 personas, el 82% sostiene que la enseñanza de planificación financiera debe ser obligatoria en el sistema educativo, evidenciando una convergencia pocas veces vista respecto del papel formativo de la escuela en este campo.

El informe, con un margen de error de 2,6%, expone que este apoyo transversal convive con una brecha evidente: solo el 30% de los consultados reconoce la existencia de programas de educación financiera en las escuelas.

“Ocho de cada 10 personas apoyan que la educación financiera sea obligatoria, pero sólo 3 de cada 10 dicen conocer programas de este tipo en las escuela” (Lanzillotta)

Guiado por estos datos, Guido Lanzillotta, presidente de Bolsa Joven, aseguró: “Lo que muestra la encuesta es una foto muy clara: 8 de cada 10 personas apoyan que la educación financiera sea obligatoria, pero sólo 3 de cada 10 dicen conocer programas de este tipo en las escuelas. Hay una necesidad que todavía no está resuelta en su totalidad”.

La transformación de los hábitos financieros se refleja en la expansión de medios de pago digitales. El informe destaca que el 77% de los participantes usa billeteras virtuales y pagos con QR, un crecimiento de 15 puntos respecto al año anterior. Además, el 36% ya considera estos instrumentos como su principal medio de pago, frente al 32% que prioriza el efectivo y el 18% que utiliza la tarjeta de débito de manera principal.

En la franja de menores de 29 años, la incorporación de herramientas avanzadas es incluso más notoria:

  • 23% invierte en acciones
  • 10% ha adquirido títulos públicos
  • 27% opera con fondos comunes de inversión
  • 21% compra criptomonedas

Este fenómeno, según los responsables del estudio, revalida la urgencia por expandir la educación financiera, ante la necesidad de orientar decisiones cada vez más complejas y mitigar posibles riesgos.

El 77% de los participantes usa billeteras virtuales y pagos con QR

No obstante la adopción de innovaciones digitales, los comportamientos tradicionales persisten. La compra de dólares sigue siendo la práctica de inversión que ofrece mayor confianza, con un 62% de adhesión, superando a otras alternativas como los plazos fijos (61%) y situándose muy por encima de las criptomonedas (14%).

La encuesta también revela el impacto de la economía personal en la planificación diaria. El 65% de los encuestados elabora un presupuesto familiar, y más de la mitad declaró que en el último año recurrió a ahorros, contrató créditos o aceptó empleos adicionales para afrontar sus necesidades.

Lanzillotta puntualizó: “Los datos confirman que las personas ya toman decisiones financieras complejas todos los días: el 65% arma un presupuesto del hogar, más de la mitad en el último debió recurrir a ahorros, créditos o trabajos extra. La educación financiera no es un tema teórico; es brindar herramientas para que se puedan tomar decisiones de manera informada para intentar evitar caer en riesgos innecesarios y para poder planificar de la manera más eficiente posible decisiones que ya forman parte de la vida cotidiana”.

Impulso federal

En el plano institucional, BCBA Joven ha impulsado una serie de estrategias concretas para acercar contenidos de educación financiera a nuevos espacios sociales y geográficos.

Entre sus acciones recientes figura el apoyo técnico en la redacción de la Ley de Educación Financiera sancionada en Chubut, junto al acompañamiento de los programas provinciales de Catamarca y Jujuy.

En paralelo, la entidad lanzó el Programa de Módulos Educación Financiera en Clubes de Barrio, que comenzó en Avellaneda (provincia de Buenos Aires) en 2024, se expandió en 2025 y llegará a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2026, mediante un convenio con la Federación de Clubes de Barrio.

Este relevamiento, acompañado por el avance de iniciativas institucionales, indica que la expectativa social se orienta hacia una mayor presencia de formación financiera desde las escuelas, ante los dilemas de pago, ahorro e inversión que ya configuran el escenario cotidiano argentino.

