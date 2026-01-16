Dapsa y Chevron firmaron un acuerdo para distribuir combustibles en la región: ¿llegarán al país la estaciones de servicio Texaco?

Un camión y una estación de servicio de Texaco

Destilería Argentina de Petróleo (Dapsa) anunció la firma de un acuerdo estratégico con Chevron para fortalecer la comercialización de combustibles en la región, formalizando así una alianza clave en el sector energético sudamericano.

Luego de anuncio de ese movimiento, rápidamente en el sector se especula con que podría llegar al país la marca de estaciones de servicio Texaco, que pertenece al gigante del petróleo estadounidense, quien también tiene importantes negocios en Vaca Muerta. Ahora, además de upstream (explotación petrolera) podría desembarcar por medio de un socio en downstream (venta de combustibles). Si bien ninguna de las dos empresas confirmó esa posibilidad, la versión corrió rápido ni bien Dapsa, una empresa de Sociedad Comercial del Plata, informó hoy la novedad a la Bolsa porteña y a la Comisión Nacional de Valores.

Según pudo saber este medio, en el acuerdo que firmaron ambas empresas figuraría la posibilidad de un rebranding de las estaciones de servicio locales de Dapsa en favor de la conocida marca de EEUU.

Qué se sabe hasta el momento

En el hecho relevante presentado hoy, Dapsa destacó que “celebró un acuerdo estratégico con Chevron Products Company, división de Chevron U.S.A. Inc (Chevron), compañía con sede en Estados Unidos, para la comercialización de combustibles en la Región”. La empresa lo definió como un “un hito clave en la estrategia de regionalización”.

Una de las estaciones de servicio de Dapsa

El acuerdo establece expresamente que las partes evaluarán “áreas adicionales de integración en el negocio, incluyendo la expansión de la logística de abastecimiento de Dapsa” y que “contempla condiciones comerciales” para que incremente su presencia regional.

La empresa local, que tiene 50 años de experiencia, unas 200 estaciones de servicio en todo el país, una terminal portuaria en Dock Sud con más de 140.000 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento y el 10% de la producción local de lubricantes, afirmó que continuará comercializando productos de origen local a través de su red de estaciones de servicio.

Desde Dapsa indicaron que, debido a la confidencialidad de este tipo de acuerdos, no es posible difundir todos los detalles, aunque subrayaron su entusiasmo por las oportunidades que generará este proyecto: “Ya estamos trabajando intensamente para avanzar progresivamente sumando socios estratégicos regionales y seguir creciendo de manera sostenida, impulsando el desarrollo de nuestros operadores a otro nivel pero sosteniendo siempre la confiabilidad, cercanía con el operador y transparencia que son los valores diferenciales que nos han acompañado a lo largo de nuestra trayectoria”.

Y destacaron que el acuerdo estratégico que acaba de firmar “se orienta a fortalecer nuestro modelo local replicándolo a nivel regional. Para ello es necesario sumar nuevos operadores en los países vecinos que compartan nuestros valores y vocación para trabajar juntos, aprovechando sinergias como verdaderos socios estratégicos, acelerando la expansión del proyecto y permitiéndonos plasmar el enorme potencial que supone la alianza estratégica que hemos construido con Chevron”.

Chevron en el país

Le petrolera de EEUU es pionera en la explotación de Vaca Muerta, con su acuerdo con YPF de 2013.

En el upstream, Chevron es pionera en Vaca Muerta (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Produce petróleo crudo y gas natural a través de su subsidiaria local y sus negocios incluyen la exploración y el desarrollo de recursos de petróleo y gas no convencionales en Neuquén.

Según detalla en su página web, “opera y posee el bloque El Trapial. Por separado, a través de otras filiales, Chevron posee una participación no operativa del 50% en las concesiones Loma Campana y Narambuena mediante una sociedad con YPF”.

“En 2013, junto con YPF, Chevron fue pionera en la industria shale de Argentina al iniciar el primer proyecto de desarrollo en el yacimiento de esquisto de Vaca Muerta, Loma Campana. La experiencia de primer nivel de Chevron y las mejores prácticas de sus operaciones en la Cuenca Pérmica de Estados Unidos acortaron significativamente la curva de aprendizaje de Vaca Muerta y liberaron su potencial en pocos años", detalla online.

Además, tienen participación en tres ductos de exportación: Oleoductos del Valle SA (Oldelval), Oleoducto Trasandino Argentino SA (Otasa) y se sumó al consorcio VMOS para el desarrollo del Proyecto de Oleoducto Vaca Muerta Sur, el tendido que unirá Vaca Muerta con Río Negro.