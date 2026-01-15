La deuda pública aumentó USD 3.015 millones en diciembre tras siete meses de caída

En diciembre, el secretario de Finanzas, Alejandro Lew, tomó deuda neta por USD 3.015 millones, pero por diferencias de cambio y capitalizaciones, el total aumentó en USD 6.067 millones adicionales

La Secretaría de Finanzas conducida por Alejandro Lew comunicó que en diciembre último el total de operaciones de deuda pública ascendió a USD 85.343 millones: se obtuvieron USD 44.179 millones en nuevos financiamientos y se registraron USD 41.164 millones en cancelaciones, lo que generó un aumento neto de USD 3.015 millones en el mes, con lo que interrumpió una serie de siete meses consecutivos de caída.

Tras los ajustes por diferencias de cambio y capitalización de intereses por USD 6.067 millones, la deuda de la Administración Centra creció en el mes a USD 9.082 millones, alcanzando un total de USD 455.067 millones, representó una suba de 2% respecto de noviembre, pero una reducción de USD 11.618 millones en los últimos doce meses.

Entre las operaciones relevantes de la Secretaría de Finanzas en diciembre se destacó el regreso al mercado internacional con una nueva licitación: un bono denominado en dólares con vencimiento el 30 de noviembre de 2029 (Bonar 2029N), cupón del 6,5% (Tasa Nominal Anual) con pagos semestrales y repago de capital al vencimiento, suscripto y pagadero en dólares, bajo legislación argentina.

En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares, resultado de las elecciones y del desempeño del programa económico, el Tesoro buscó ampliar sus objetivos para cubrir los vencimientos en moneda extranjera sin afectar las reservas netas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

“Habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta”, destacaron fuentes oficiales.

El ministro Luis Caputo afirmó en la red X: “Luego de casi ocho años sin acceso al mercado de financiamiento en dólares de mediano y largo plazo, el Gobierno Nacional vuelve a colocar un título en moneda extranjera en el tramo medio de la curva soberana. Esta operación tiene como objetivo dar un primer paso en la nueva estrategia de refinanciar los vencimientos de capital en moneda extranjera con el sector privado sin afectar las reservas netas del BCRA”.

Caputo subrayó: “La consolidación de fundamentos macroeconómicos sólidos -superávit fiscal, control estricto de la cantidad de dinero y recapitalización del BCRA- y la disipación del riesgo político permitieron una caída significativa del índice de riesgo país. Esta dinámica brinda mayor margen al Tesoro para desplegar distintas estrategias financieras con el objetivo de refinanciar los vencimientos de capital en moneda extranjera y asegurar la solvencia fiscal intertemporal en un entorno de crecimiento económico, estabilidad nominal y costo financiero sostenible”.

En la misma línea, “el Banco Central de la República Argentina comunica que en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos“, indica el comunicado oficial de la entidad presidida por Santiago Bausili.

La deuda bajo legislación extranjera aumentó en USD 1.622 millones (hasta USD 164.691 millones), mientras que la deuda bajo legislación nacional se elevó en USD 7.461 millones, situándose al tipo de cambio mayorista de cierre de diciembre en USD 290.376 millones.

Las operaciones de deuda con organismos internacionales -exceptuando al FMI- destinadas a recapitalizar el Banco Central y avanzar en reformas sin requerimiento legislativo, junto al impacto del ajuste de valuación de divisas, determinaron un incremento de USD 959 millones, sumando USD 38.892 millones. Por su parte, los préstamos tomados del FMI crecieron en USD 459 millones. En ambos casos, predominó el efecto de la revaluación de las divisas respecto del dólar y el peso.

Adicionalmente, por diferencias de cambio, los Adelantos y Letras del Banco Central transferidos a la Tesorería bajaron en USD 21 millones, alcanzando USD 55.366 millones.

La deuda consolidada de la Administración Central y BCRA, menos los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 4.826 millones (USD 2.856 millones en moneda nacional y USD 1.970 millones en divisas-, totalizó en diciembre USD 450.242- millones, mostrando un incremento de USD 6.942 millones respecto de noviembre, y una caída de USD 4.571 en comparación con un año antes.

Balance de la presidencia de Milei

En relación a noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central a diciembre de 2025 aumentó en USD 29.774 millones. Sin embargo, al incorporar las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro y la variación de depósitos oficiales en el BCRA el stock consolidado en los primeros 25 meses de la presidencia de Javier Milei registró una baja neta de USD 36.709 millones. Esta evolución se desagrega en un aumento de USD 21.457 millones con organismos internacionales y disminución de USD 58.166 millones con el agregado del sector público y privado.

Este resultado es consistente con una política orientada a consolidar el superávit fiscal, que acumuló 20 meses con saldo positivo y cinco con déficit (correspondientes al pago del medio aguinaldo a personal y jubilados) en veinticinco meses de gestión; recapitalizar al Banco Central, y mantener la trayectoria descendente de la inflación, en particular en la comparación interanual.

Compra de dólares y acumulación de reservas

El 9 de enero, el Tesoro afrontó el pago de capital e intereses de Bonares (Ley Argentina) y Globales (Ley Extranjera) por USD 4.200 millones, utilizando diversas fuentes: acumulación de reservas con compras por más de USD 200 millones en el mercado de cambios; ingresos por privatizaciones de represas hidroeléctricas y venta de activos estatales; acumulación de depósitos en el Banco Central derivados del superávit público; canje de bonos ajustables por inflación por otros atados al dólar; y la firma de un REPO por USD 3.000 millones con seis bancos internacionales.

Para esta última operación, la autoridad monetaria empleó parte de su tenencia de títulos Bonares 2035 y 2038, informando que la “operación se enmarca en las medidas implementadas desde el inicio de la gestión, orientadas a fortalecer las reservas internacionales del país. La transacción se realizó por el monto total licitado de USD 3.000 millones, a un plazo de 372 días. El Banco Central abonará una tasa equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que representa una tasa del 7,4% anual”.

Por otra parte, el gobierno de Javier Milei efectuó el 14 de enero la primera licitación de deuda en pesos de 2026 y logró refinanciar casi el cien por ciento de los vencimientos por más de $9,6 billones, aunque debió ofrecer mayores rendimientos. Así, el Ministerio de Economía evitó liberar liquidez en un mercado condicionado por la variabilidad de la tasa de interés y la escasez de pesos.

La tasa fija del instrumento más corto, con vencimiento en 2027, alcanzó un 49,16% anual, mientras que la inflación de diciembre de 2025 se ubicó en 40% anual y las principales consultoras proyectan 20,1% para 2026. Esto muestra que el Tesoro optó por elevar el retorno y no inyectar pesos, mientras el Banco Central continúa comprando dólares para responder al aumento estacional en la demanda de dinero.