Cómo hizo el Gobierno para pagar el swap con Estados Unidos sin que bajen las reservas

El Gobierno tomó un préstamo con un organismo internacional para cancelar el tramo activado del swap con EE.UU. REUTERS/Jonathan Ernst

El gobierno de Javier Milei reintegró los USD 2.500 millones que había utilizado del swap por USD 20.000 millones con el Tesoro de los Estados Unidos antes de las elecciones legislativas y, para devolver el dinero, tomó un nuevo préstamo con un organismo internacional por el mismo monto, aunque, hasta el momento, no se conocen ni el nombre de la entidad acreedora ni los términos del nuevo financiamiento.

El balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA) correspondiente a la semana del 23 de diciembre de 2025 exhibe un movimiento contable claro: la baja de USD 2.500 millones en el ítem “Otros pasivos” -correspondiente al intercambio de monedas con EE.UU.- y un incremento por el mismo monto en la sección “Obligaciones con organismos internacionales”. De esta manera, el equipo económico consiguió cumplir con la administración de Donald Trump sin que bajen las reservas del BCRA.

Fuentes del Central confirmaron a Infobae la operatoria, pero evitaron dar mayores precisiones sobre cuál es la entidad extranjera que habilitó los dólares para cancelar el tramo activado del swap. Si bien aclararon que no se trata del Fondo Monetario Internacional (FMI), no dieron detalles acerca de las condiciones del acuerdo, por lo que, hasta el momento, se desconocen la tasa y el plazo de devolución de los fondos.

Entre avezados analistas de mercado, circuló la versión de que el financiamiento habría salido del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés), una organización con sede en Basilea, Suiza, que agrupa a bancos centrales de todo el mundo. Su función principal es fomentar la cooperación entre bancos centrales y promover la estabilidad financiera global.

Argentina había utilizado USD 2.500 millones del swap por USD 20.000 millones con Estados Unidos.

Cabe recordar que en abril de 2024, el BCRA había cancelado la deuda que mantenía con el BIS por USD 3.117 millones desde la gestión anterior. La cancelación se realizó en varias etapas. Desde mediados de diciembre de 2023 hasta fines de febrero de 2024, el Banco Central disminuyó su deuda con la entidad suiza en USD 1.600 millones. En las semanas posteriores, se completó el pago de los más de USD 1.400 millones que quedaban pendientes.

Lo cierto es que no existe al cierre de esta nota una confirmación oficial sobre la posible intervención del Banco Internacional de Pagos en el otorgamiento de una línea de financiamiento para pagarle al Tesoro de Estados Unidos la parte del swap activado en la previa electoral a fin de contener la volatilidad cambiaria.

“Me complace anunciar que, como reflejo de su fortalecida posición financiera, la Argentina ha reembolsado rápida y completamente su limitada disposición del swap con Estados Unidos, de modo que el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus iniciales en inglés) actualmente no tiene pesos”, comunicó este viernes Scott Bessent, titular de la cartera económica estadounidense.

El tuit del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, confirmando la devolución de los USD 2.500 millones del swap con Argentina.

Desde el BCRA informaron que “en diciembre de 2025 canceló las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre de 2025 con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, bajo el acuerdo de estabilización cambiaria por USD 20.000 millones anunciado el 20 de octubre de 2025″.

Así, ambas partes ratificaron la devolución del monto pendiente. Esos dólares habían sido utilizados por el Tesoro norteamericano pada adquirir pesos en el mercado cambiario y reducir la inestabilidad que se apoderó del tipo de cambio en la antesala de los comicios de medio término. Tras el holgado triunfo del oficialismo en las urnas, la incertidumbre se redujo y la cotización mayorista del dólar logró estabilizarse.

Por su parte, Bessent subrayó que Estados Unidos obtuvo beneficios económicos a partir del swap con Argentina, tal como se había comunicado al momento de firmar el acuerdo: “Para reiterar, el ESF nunca ha perdido dinero. Nuestra nación ha recibido el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense”.