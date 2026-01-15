Flybondi incorporó 4 nuevos aviones y aseguró que sus servicios se están regularizando

Flybondi incorporó cuatro aeronaves que hoy ya se encuentran operativas

La empresa aérea low cost Flybondi informó a través de un comunicado que concretó la incorporación de 4 nuevas aeronaves a su flota con el objeto de “estabilizar sus servicios” en el contexto de la intensa actividad turística del verano.

La compañía informó que sus operaciones están normalizándose luego de las anomalías recientes. Flybondi señaló que sus servicios "se encuentra en proceso de regularización, tras las afectaciones registradas en parte de su programación durante los últimos días".

“La compañía lamenta los inconvenientes ocasionados a los pasajeros de los vuelos impactados y continúa trabajando intensamente para fortalecer y mejorar su operación”, agregó Flybondi.

El comunicado señaló que “en línea con su objetivo de estabilizar el servicio durante la temporada alta, Flybondi incorporó cuatro aeronaves Airbus A320, que hoy ya se encuentran operativas”.

“De esta manera, y sumadas a su flota bajo modalidad dry lease, la aerolínea operará durante la temporada de verano con un total de 11 aeronaves bajo modalidad wet lease: 4 Boeing 737-800 NG y 7 Airbus A320″, agregó.

El mecanismo utilizado en el mercado aerocomercial como wet lease consiste en que una línea aérea alquila un avión en el marco de un contrato que incluye también la tripulación que lo opera y la cobertura de servicios de mantenimiento y seguros. La modalidad (conocida también como ACMI) tiende a usarse cuando existen picos de demanda. En la modalidad dry lease, por el contrario, el alquiler se limita al uso de la aeronave.

“Desde el inicio de la temporada alta, la compañía ha realizado más de 3.400 vuelos y transportado a más de 566.000 pasajeros, en un contexto de elevada demanda”, señaló Flybondi.

Por otra parte, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), autoridad de control del transporte aéreo, informó hoy que “ha labrado actas de infracción a la empresa Flybondi por cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo” y que “se registraron quejas de pasajeros relacionadas con incumplimientos por parte de la empresa”.

Al respecto, en Flybondi señalaron que si bien todavía no ingresaron formalmente las actuaciones de ANAC, ”la empresa está a disposición del organismo“.

En operaciones desde 2018, en la actualidad Flybondi opera 32 rutas (22 de cabotaje y 10 internacionales) con conexiones de la Argentina con Brasil, Paraguay y Perú. Tiene 1.500 empleados y ya transportó a 17 millones de personas, con la particularidad de que un 20% de ellos volaban por primera vez.

Hasta la reciente ampliación informada hoy, su flota está integrada por 14 Boeing 737-800 NG con 189 asientos de única clase y un avión Airbus A320 con 180 asientos. Vuela a 16 destinos domésticos: Buenos Aires, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Iguazú, Salta, Santiago del Estero, San Juan, Tucumán, Puerto Madryn, Ushuaia y El Calafate.

A comienzos de diciembre, Flybondi anunció una plan de ampliación de su flota en el marco de una inversión de USD 1.700 millones. Con ese desarrollo, la empresa aseguró que planea expandir su actividad tanto a nivel local como internacional, con Paraguay, Colombia, el Caribe y el norte de Brasil como nuevos destinos a explotar en el futuro.

Para cumplir ese objetivo, selló sendos acuerdos con Airbus y Boeing. En el primer caso, para sumar 15 unidades Airbus A220-300, con opción a otros 5 adicionales. Al mismo tiempo añadirá 10 unidades Boeing 737 MAX 10, también con opción a 5 adicionales. Este modelo cuenta con capacidad para 240 pasajeros y, sin salir de su modelo y su filosofía low cost, le permite evaluar la inclusión de una clase ejecutiva en algunas rutas.