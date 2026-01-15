El Gobierno prepara un aumento de peajes en autopistas y rutas nacionales: cuáles serán las nuevas tarifas

El gobierno avanza con el plan para incrementar hasta un 19% el valor de los peajes de las principales rutas nacionales y autopistas del país. Para ello, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) llamó a consulta pública para aplicar aumentos en los cuadros tarifarios de los peajes en las concesiones de la empresa estatal Corredores Viales S.A., en pleno proceso de privatización.

Tras analizar la propuesta que eleva el precio mínimo para autos de $1.300 a $1.500, la Dirección Nacional de Vialidad consideró “apropiada” la implementación de la actualización y elaboró los proyectos de cuadros tarifarios que ahora se someten a consulta.

En el pedido de aumentos quedaron incluidas las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas, Buenos Aires–Rosario y Rosario–Córdoba, incluyendo distintos tramos de las rutas 3, 205, 5, 7, 8, 9 y 12, entre otras. La actualización afectará a los diez tramos de la red vial nacional concesionados por Corredores Viales S.A.

La convocatoria se formalizó mediante la Resolución 42/2026 publicada en el Boletín Oficial, buscando que la ciudadanía se exprese en el procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas”, previo a la aplicación de los nuevos valores.

La novedad que trae la propuesta de actualización tarifaria es que no se contempla diferencia de precio entre el pago en efectivo y el automático, es decir que los usuarios de TelePASE no contarán con el descuento diferencial que existía anteriormente, abonando el mismo monto que el pago manual en todas las franjas horarias y categorías.

No obstante, desde Vialidad Nacional afirmaron que el organismo “desde Vialidad Nacional se alienta el uso del sistema TelePASE que permite agilizar la gestión del cobro y reducir los tiempos de viaje para los usuarios”.

Al argumentar la instancia consultiva, se remarcó que “la implementación de un procedimiento que contemple la participación ciudadana es altamente beneficiosa para conseguir una mayor eficacia en la acción administrativa”.

Los usuarios e interesados podrán acceder a los proyectos de aumento mediante la página web del organismo nacional y expresar sus opiniones en el formulario creado para tal fin durante un plazo de 15 días hábiles administrativos.

Las nuevas tarifas propuestas

Para la Autopista Riccheri:

Motocicletas: $650 - Hora pico: $750

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.300 - Hora pico: $1.500

Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2.600 - Hora pico: $3.000

Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $2.600 - Hora pico: $3.000

Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $3.900 - Hora pico: $4.500

Vehículos de 5 o 6 ejes: $5.200 - Hora pico: $6.000

Vehículos de más de 6 ejes: $6.500 - Hora pico: $7.500

Para las rutas nacionales:

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,30 metros de altura: $1.500

Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: $3.000

Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,30 metros de altura: $4.500

Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,30 metros de altura o rueda doble: $6.000

Vehículos de 5 o 6 ejes: $7.500

Vehículos de más de 6 ejes: $9.000

Con información de NA