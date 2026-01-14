Ford anunció la fabricación de una nueva Ranger en la Argentina: cómo será y para cuándo está previsto

Ford introducirá este año dos nuevas variantes de Ranger, pero en 2027 habrá otras dos nuevas. La híbrida enchufable y la deportiva Tremor

Enviado especial-Detroit. Los salones del automóvil ya no son lo que eran 10 años atrás. La principal razón radica en la facilidad y rapidez que tienen las personas para conocer por medio de plataformas digitales tanta información de un modelo de auto o tantos como quieran tener. Sólo hacen falta unos minutos de búsqueda con una computadora o un teléfono celular, y no requieren trasladarse hasta un lugar específico para obtenerla.

Sin embargo, en todos los casos se mantiene una sana costumbre de los ejecutivos de las empresas automotrices como es la de reservarse alguna novedad para anunciar a los consumidores a través de la prensa sin que sea necesario presentar un vehículo físicamente. Y si bien ese vuelve a ser un modo de comunicar por los medios y su alcance global, la novedad no deja de ser un motivo para vincularla con la exposición.

Ese fue el caso de Ford Argentina, que aprovechó la edición 2026 del Salón del Automóvil de Detroit para anunciar la futura producción de una nueva versión de la pick-up mediana que muchos consumidores esperaban con ansiedad: la Ranger Tremor.

“Para no dejar un Salón de Detroit que no tengan alguna novedad que impacte en Sudamérica, queremos contarles que, como parte del anuncio de inversión que hicimos hace algún tiempo y que incluía la Ranger Híbrida enchufable, vamos a estar lanzando también la Ranger Tremor, que era la que nos faltaba. Teníamos la F150 y la Maverick, nos faltaba este modelo. Va a tener motor naftero, el Ecoboost 2.3 litros (el mismo que equipa a Ford Everest), pero nos vamos a guardar todavía detalles como potencia, torque, etc. La producción en Argentina se iniciará entre fines de este año y el primer trimestre de 2027”, explicó Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina y Ford Sudamérica.

Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, anunció que en 2027 se fabricará en General Pacheco la Ford Ranger Tremor con motor naftero

La línea de vehículos Tremor se diferencia de las Lariat o XLT por tratarse de versiones que tienen una preparación específica de alto rendimiento más orientado a la conducción deportiva, aunque sin llegar al extremo de las poderosas Raptor. Más allá de la estética, las pick-up Tremor cambian el comportamiento de las suspensiones, los frenos y el motor, aunque en el caso de Ranger el cambio será más profundo de lo que fue en las Maverick y F150.

Con esta versión, la pick-up argentina que se produce en General Pacheco desde mediados de 2023 recibirá mucho más que una nueva alternativa en la gama, ya que representa el regreso de un motor naftero turbo al segmento.

En 2025 hubo tres anuncios de ampliación de la gama Ranger con las versiones de cabina simple con caja y cabina simple sólo chasis por un lado y Ranger Híbrida enchufable por el otro. Todos estos modelos empezarán a producirse este mismo año, mientras que la PHEV y la naftera Tremor llegarán para 2027.

Actualmente, la oferta de Ranger tiene dos motores disponibles y ambos son turbodiésel, el 2.0 de 4 cilindros y el V6 3.0 litros de 250 CV de potencia. A nivel de carrocerías y propulsión, las Ranger tienen la mayoría de los modelos con el motor 2.0, pero con la nueva XLT ya son dos las alternativas V6. La gama combina versiones con caja manual o automática y tracción 4x2 y 4x4.

Los Salones del automóvil están en pleno proceso de cambio para seguir atrayendo visitantes. El caso más claro fue Múnich en 2025, llevando los stands a las calles de la ciudad

El presente y futuro de los Salones del Automóvil

El recurso de utilizar las exposiciones internacionales para hacer anuncios de nuevos modelos o presentar el concepto de otros es la esencia misma de los Salones del Automóvil. Requiere tener los autos o al menos una maqueta.

Pero eso ya no parece ser suficiente y los organizadores deben tomar una decisión: agudizar el ingenio para seguir generando interés en el público o desaparecer.

El caso extremo, y a la vez el más representativo por la magnitud del evento, es el del Salón de Ginebra, probablemente el más importante del mundo, que después de la pandemia debió postergar primero en dos oportunidades su realización, mudarla a Qatar como segunda solución, y finalmente cancelarlo de manera definitiva.

En tanto, el Salón de Frankfurt se mudó a Munich, donde encontraron como una interesante solución la idea de sacar la exposición de un espacio cerrado y llevarla a las calles del casco histórico de la ciudad.

Pero hay otros Auto Show como París y Detroit que no cambiaron, mantuvieron su conformación tradicional y en cada edición agregan actividades dinámicas con los autos para generar mayor interacción de los visitantes.

Detroit incluso le “buscó la vuelta” cambiándola de fecha. En 2023, el Salón debía realizarse en enero pero se postergó para septiembre, una fecha en la que el clima es mucho más benévolo en comparación con los días helados y nevados del comienzo del año.

Pero no resultó como esperaban, ya que no solo no incrementó los ingresos en otoño sino que perdió los de enero también. Así, en 2025 se volvió a la fecha original de enero, que para colmo este año tiene un clima mucho más agradable, incluso con los primeros días con una temperatura máxima de 5°C.

Lo que hacen estas exposiciones más convencionales es contar otro tipo de novedades y no solo exponer sus vehículos. Así, la pista de 4x4 de Stellantis es otra vez, tal como en 2023, uno de los centros de atracción. También hay una pista plana para todas las marcas, en las que se pueden hacer distintos tipos de pruebas o acciones dinámicas de los expositores.

Ford Motor Company develó la gran novedad del Salón de Detroit 2026 para la marca, la nueva Brondo RTR. REUTERS/Rebecca Cook

La <i>avant premiere</i> de Ford

Otra de las nuevas prácticas es adelantarse a la apertura al público del Salón con eventos específicos que comuniquen lo que los visitantes podrán ver 24 o 48 horas más tarde.

Así sucedió en esta oportunidad con la presentación del Ford Bronco RTR, una nueva versión pensada para circular especialmente en zonas como un desierto con piso suelto y largas extensiones que invitan a acelerar y pasar por arriba de todo. Y que queda posicionada entre las cualidades de Bronco Badlads y Bronco Tremor.

El evento fue presentado por el mismísimo Jim Farley, (CEO de Ford Motor Company), quién hizo foco en los vehículos off road de la marca como eje central del despliegue en el Salón de Detroit 2026.

Pocas horas antes, el presidente Donald Trump había visitado la planta Ford Rouge en Dearborn, y junto a Bill Ford (bisnieto de Henry Ford y actual Presidente de la compañía) y al propio Farley dijo que “no necesitamos autos fabricados en México o Canadá, sino autos fabricados aquí”, en alusión a los que se producen en las plantas de Estados Unidos.