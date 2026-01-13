Cuáles son los 10 autos 0 km más baratos del mercado en enero de 2026

Los autos 0 km subieron, en promedio, 1% en enero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el arranque del año, las automotrices tomaron la decisión de incrementar los precios por debajo de la inflación esperada para enero de 2026. Los aumentos promediaron el 1% frente a una dinámica inflacionaria que cabalga al 2% mensual e incluso una firma optó por bajar el valor de su modelo más económico.

En efecto, el listado de los 10 vehículos nuevos más accesibles en Argentina mantiene la tendencia observada en los últimos meses de 2025: la diferencia de precio entre el más barato y el más caro del ranking resulta cada vez menor. El motivo principal es la ampliación de la oferta de rodados compactos, impulsada en parte por el ingreso de autos de origen chino. Frente a este escenario, las empresas del rubro buscan posicionar una alternativa de entrada competitiva antes de diferenciarse en el resto de sus gamas.

En este contexto, varias marcas optaron por subas leves o por mantener los valores de diciembre, como sucedió con Nissan. Renault, por su parte, aplicó un incremento promedio de 0,4% y redujo un 3% el precio de su auto 0 km más barato, el Kwid, respecto al valor informado en la primera semana de diciembre de 2025.

Renault redujo 3% el precio del Kwid en enero de 2026.

1. Renault Kwid: $25.540.000

El Renault Kwid conserva su posición como el vehículo más económico disponible en Argentina desde diciembre de 2024. Se ofrece en dos variantes visuales, Kwid Iconic Bitono y Kwid Iconic Outsider, ambas con el mismo valor de lista. Este modelo, producido en Brasil, forma parte del segmento A, conocido también como “citycar”. Utiliza un motor naftero de 1.000 cm³ y tres cilindros, que entrega 66 CV y se combina con una transmisión manual de cinco marchas.

El Fiat Mobi Trekking es el segundo auto 0 km más barato del mercado en enero de 2026

2. Fiat Mobi: $27.070.000

Otro representante del segmento citycar es el Fiat Mobi, también fabricado en Brasil y reincorporado al mercado argentino por Stellantis a mediados de 2025. La única versión disponible es la Trekking, equipada con un motor naftero de 1.0 litros y cuatro cilindros, que alcanza una potencia de 70 CV. La tracción es delantera y la caja de cambios es manual de cinco velocidades.

Del segmento B, el Hyundai HB20 se posiciona como el más barato del mercado.

3. Hyundai HB20: $27.600.000

El Hyundai HB20 aparece en enero como el modelo más accesible del segmento B, con precio comparable a los citycar pero dimensiones y equipamiento superiores. Este vehículo brasileño cumple un año en el país, con 3.300 unidades vendidas y cierre de 2025 entre los 25 más comercializados. Se ofrece en versiones hatchback y sedán, todas con motor 1.6 litros aspirado de 123 CV y la opción base incluye caja manual de seis marchas.

El Fiat Argo incoporó la versión con caja CVT desde enero

4. Fiat Argo: $29.780.000

El Fiat Argo, variante hatchback del Cronos, llega importado desde Brasil, a diferencia del sedán que se fabrica localmente. Entre mayo y diciembre de 2025 solo estuvo disponible en una versión, pero desde enero suma una opción con caja automática tipo CVT. El modelo más accesible mantiene la caja manual de cinco marchas y el motor 1.3 litros de 99 CV.

El Fiat Cronos es el auto de origen argentino más barato del mercado.

5. Fiat Cronos: $30.960.000

El Fiat Cronos se posiciona como el auto argentino de menor precio, lo que favoreció su liderazgo en ventas nacionales durante 2025. Está disponible en cuatro versiones, todas con motor aspirado de cuatro cilindros y 1.3 litros, con 99 CV. Las dos opciones más económicas incluyen caja manual de cinco velocidades, mientras que las otras dos se equipan con transmisión automática CVT de siete marchas.

Fabricado en Brasil, el Citroen C3 se ubica en el sexto lugar de los 0 km más baratos de enero de 2026.

6. Citroën C3: $31.040.000

Fabricado en Brasil, el Citroën C3 se ubica en el quinto lugar de la lista. Este modelo pertenece al programa CCubo de la marca para la región y mantiene la denominación “C” característica de los autos franceses de Citroën. El C3 más económico cuenta con un motor VTi naftero de 1.6 litros y 115 CV, acompañado por una caja manual de cinco velocidades.

El Peugeot 208 es el segundo modelo nacional más barato del mercado.

7. Peugeot 208: $31.140.000

El Peugeot 208 es el segundo modelo nacional entre los diez más económicos de enero. Producido en la planta de Stellantis en Palomar, ofrece cinco variantes. Las tres más accesibles incorporan un motor aspirado VTi de 1.6 litros y 115 CV, mientras que las dos superiores suman el motor turbo T200 y caja automática. La versión de entrada, el 208 Active, utiliza caja manual de cinco marchas.

El Onix se posiciona octavo en la lista de los autos 0 km más económicos de enero de 2026.

8. Chevrolet Onix: $31.505.900

Entre los modelos importados de Brasil figura el Chevrolet Onix, que comparte gama con el Onix Plus, la versión sedán. Existen siete configuraciones distintas, aunque solo el Onix tiene una versión deportiva sin carrocería de tres volúmenes. El modelo más económico utiliza caja manual y, como el resto de la gama, está equipado con motor 1.0 turbo de 116 CV.

El Citroen Basalt es el más barato del mercado en la categoría SUV.

9. Citroën Basalt: $31.930.000

El Citroën Basalt destaca en la lista por su doble condición de B-SUV y SUV Coupé, con diseño fastback. Producido en Brasil, se ofrecen cuatro versiones. Las dos más asequibles llevan motor VTi de 1.6 litros y 115 CV con caja manual de cinco marchas, mientras que las otras dos utilizan motor turbo T200 de Stellantis y transmisión automática.

El Toyota Yaris fue el auto más vendido de 2025.

10. Toyota Yaris: $33.285.000

El Toyota Yaris se consagró como el auto particular más vendido de 2025, logrando romper una tendencia vigente desde 2017 y superando a los modelos argentinos. Se encuentra disponible en tres versiones, todas hatchback y escalonadas por precio y equipamiento. Es el único de la lista que en todas sus variantes incorpora caja automática tipo CVT y no ofrece opción de transmisión manual.