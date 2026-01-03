En busca de un enero récord, los precios de los autos 0km arrancan 2026 con aumentos inferiores a la inflación

A pesar de estrenar una banda superior del dólar más alta con el nuevo sistema de aplicación, los precios de la mayoría de los autos promedian un 1,3%. (Imagen ilustrativa Infobae)

Con la envión alcista de 2025 y la recuperación de diciembre, que volvió a superar la referencia interanual de 2024, alcanzando las 24.000 unidades para un mes estacionalmente muy bajo, el mercado automotor argentino inicia enero con una previsión de superar las 75.000 unidades como puntapié inicial de un año en el que se espera superar la barrera de los 700.000 patentamientos.

Enero trae además del cambio de año, el estreno del nuevo método de actualización de las bandas de flotación del dólar, que en adelante se ajustarán por el índice de inflación de dos meses antes, lo que elevará el techo de la cotización oficial de la moneda este primer mes en 2,5%, que fue la inflación de noviembre.

Con la publicación de las primeras listas de precios oficiales y las comunicaciones informales de las marcas a la red de concesionarias, los aumentos del sector estarán rondando el 1,3%; algunas marcas llegan a superar los 2 puntos, pero otras que promedian el 0,8%, menos de un tercio de lo que aumentará la banda superior del dólar.

Toyota aumentó en promedio un 2,1% entre todos sus modelos. Es la marca que aplicó mayores subas para empezar 2026

Cuánto aumentó cada marca

En ese escenario, Toyota, la marca que dominó el mercado en 2025 volvió a picar en punta. Se quedó con el primer puesto como fabricante y también en ventas de autos, SUV y pick-ups y aportó también el modelo importado más vendido en el mercado argentino. el Toyota Yaris.

Tal como es su costumbre, fue la primera en mover las fichas del tablero de precios de 2026. Este viernes publicó a primera hora la lista de precios de enero con un incremento promedio de precios del 2,1% en el total del portafolio de modelos, con mayor aumento en los autos importados que en el de los vehículos producidos en la planta de Zárate.

En el caso de los importados de Brasil, se aplicaron distintos aumentos de acuerdo a los modelos y la motorización. El Toyota Yaris aumentó un 2,5% para sus tres versiones, el Toyota Corolla Cross entre un 2,4% y 2,5% para las versiones híbridas y entre el 2,5 y 2,6% para las que tienen motor de combustión, mientras que el Corolla sedán mantuvo en 2,4% de aumento la gama híbrida y subió entre el 2,8 y el 2,9% las de motor de gasolina.

En los modelos nacionales, en cambio, el aumento fue menor. Toda la gama de la pick-up Hilux y SW4 tuvo un incremento uniforme del 1,7%, mientras que los Hiace, tanto el furgón como el vehículo de pasajeros, subieron un 1,5%.

Los Chevrolet Onix y Onix Plus aumentaron un 2% en el primer mes del año

La segunda automotriz que decidió comunicar prontamente su política comercial para enero fue General Motors, que cerró el año con un destacado sexto puesto absoluto, pero con el crecimiento más significativo entre todos los fabricantes en 2025, que llegó al 96,3% respecto al año anterior.

Los modelos de Chevrolet aumentaron un 1,1% promedio con varios vehículos que no tuvieron incrementos. La línea que más aumentó fue la de la pick-up compacta Montana, que tuvo una suba del 2,5%. Luego aparecen Onix y Tracker, los dos modelos más vendidos de la marca, que subieron un 2%, en tanto el SUV 4x4 Trailblazer aumentó un 1%. Mientras que el Chevrolet Spin, el eléctrico Spark EUV y las pick-up S10 y Silverado no tuvieron subas para enero.

Ford confirmó pocas horas después que aplicará aumentos menores aún, en torno al 1% promedio, con una suba para la línea Territory del 2%, del 1% para la pick-up compacta Ford Maverick, un 0,5% para toda la gama de la camioneta mediana nacional Ford Ranger y no aplicará aumentos sobre el Bronco Sport y los utilitarios Transit.

Ford Ranger aumentó solo el 0,5% para enero

También Stellantis adelantó que sus listas de precios para el inicio del año estarán disponibles este viernes, con aumentos promedio de 0,8% para Peugeot, del 1,2% para Jeep, Ram y Citroën, y de un 1,6% para Fiat.

Peugeot aplicó aumentos del 0,8% a los Peugeot 208 y 2008, subió un 4% el furgón Partner que fabrica en Palomar, Buenos Aires, y no aumentó a los utilitarios importados Boxer y Expert. Algo similar ocurrió con Citroen, con un 0,8% toda la línea importada de C3, Aircross, Basalt, un 4% el furgón Berlino nacional y manteniendo el precio de Jumpy y Jumper.

RAM y Jeep tienen casi todos los productos en dólares, lo que implica que no aumentan de precio. Sin embargo, luego de su lanzamiento en diciembre, el único vehículo que se vende en pesos es la nueva pick-up RAM Dakota, a la que Stellantis aplicó un 0,8% para ambas versiones, Warlock y Laramie.

El único producto que RAM y Jeep venden en pesos es la pick-up Dakota, a la que le aplicaron un incremento del 0,8%

Por último, Fiat aplicó un 0,8% a Fastback, Strada, Toro y la pick-up nacional Titano, subió un 1% la línea de Pulse, un 1,6% la gama completa de Cronos y Mobi, y no aumentó Argo, modelo al que le incorporó desde este mes la versión de caja CVT como complemento de la manual que se vendía desde mayo pasado.

El resto de los fabricantes aún no anunció oficialmente su lista de precios para el primer mes del año, aunque entre este sábado y el lunes deberían darse a conocer las decisiones de Renault, Mercedes-Benz, Nissan y Volkswagen.

Adicionalmente, el importador que más autos vendió en 2025 también ya comunicó su política comercial de enero. Hyundai mantendrá su lista de precios de noviembre sin alteraciones, en diciembre aplicó una bonificación para patentamientos dentro del mes final del año, con lo cual no hay alteraciones de precios respecto a los vigentes.