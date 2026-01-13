Crece la venta ilegal callejera en la Ciudad de Buenos Aires: cuáles son las calles más afectadas

En estaciones y plazas se relevaron 86 puestos de venta ilegal.EFE/EPA/Cj Gunther

La venta ilegal callejera tuvo un leve incremento del 0,7% mensual en la Ciudad de Buenos Aires durante diciembre, al haberse detectado 138 puestos instalados de manera irregular en diferentes zonas del distrito. Este fenómeno estuvo encabezado por el rubro de alimentos y bebidas, que mostró la mayor presencia entre los vendedores informales.

De todos modos, pese a la suba frente a noviembre, se registró un descenso de 85,7% en relación a diciembre de 2024, según un relevamiento de la la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Así, aunque persisten focos en puntos estratégicos como estaciones y zonas céntricas, la tendencia general muestra una reducción de la actividad en el último año, acompañada por desplazamientos en los rubros más comercializados y fluctuaciones en la presencia de productos apócrifos.

En avenidas y calles se contabilizaron 52 stands, lo que representó una baja del 1,9% respecto del registro previo y un desplome del 94,1% en la comparación interanual con diciembre de 2024.

En estaciones y plazas se relevaron 86 puestos, cifra que implicó un incremento del 2,4% frente a la última medición y una suba del 2,4% en relación con el mismo período del año anterior.

Las diez cuadras con mayor concentración de puestos de venta ilegal reunieron el 82,6% del total de puestos detectados en calles, avenidas y zonas peatonales. La calle Perú, con 18 puestos y una incidencia de 34,6% se ubicó en el primer lugar, seguida por la Av. Rivadavia, que concentró 13 puestos (25% del total).

El rubro de alimentos y bebidas, señala la CAC, resultó el más comercializado dentro de la venta ilegal callejera, representando el 63,1% del total de productos ofrecidos de manera informal.

El rubro de artesanías ocupó el segundo lugar en el ranking de ventas ilegales, con una participación del 14,2%. Este sector experimentó una disminución de 0,7 puntos porcentuales en comparación con el relevamiento anterior.

Participación por rubro en la venta ilegal (CAC)

La categoría de indumentaria y calzado se ubicó en el tercer puesto, concentrando el 12,1% del total de la oferta ilegal, cifra que se mantuvo estable respecto a la medición previa.

Los artículos domésticos alcanzaron el cuarto lugar, con una incidencia del 6,4%. Este porcentaje representa un aumento de 1,4 puntos respecto al registro de noviembre.

Al analizar estaciones y plazas, la Estación 11 de septiembre resultó la más impactada por la venta ilegal de alimentos y bebidas, que representó el 81,8% de los productos ofrecidos en este tipo de espacios.

En la Estación Constitución, las ventas ilegales se concentraron principalmente en los rubros de indumentaria y calzado, así como en óptica, fotografía, relojería y joyería.

Por su parte, en la Estación Retiro, los artículos domésticos constituyeron la categoría más comercializada dentro de la oferta ilegal.

Cuadras afectadas por cantidad de puestos ilegales

En tanto, en las cuadras porteñas relevadas se detectaron 33 casos individuales de falsificación de marcas y derechos de propiedad intelectual. Cada uno de estos casos corresponde a una ocasión en la que se identificó la comercialización de un producto con la marca o propiedad intelectual adulterada.

Este registro superó en un 32% al dato de noviembre, aunque en comparación con diciembre de 2024 se observó una disminución del 93,5%.

Las estaciones Retiro y Constitución se destacaron como los principales focos de venta de productos apócrifos en los rubros de indumentaria y calzado, mientras que en la Estación Constitución sobresalió la falsificación en los rubros de óptica, fotografía, relojería y joyería.

En el segmento de indumentaria y calzado, las marcas Nike y Adidas fueron las más imitadas. En óptica, fotografía, relojería y joyería, las principales falsificaciones correspondieron a Nike, Rolex, Ray Ban e Infinit.

El informe evidencia que, pese a los controles y la reducción general de la actividad en términos interanuales, la comercialización informal persiste en puntos clave de la ciudad.