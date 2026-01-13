Economía

Crece la venta ilegal callejera en la Ciudad de Buenos Aires: cuáles son las calles más afectadas

El rubro con mayor incidencia en la comercialización informal es el de alimentos y bebidas

Guardar
En estaciones y plazas se
En estaciones y plazas se relevaron 86 puestos de venta ilegal.EFE/EPA/Cj Gunther

La venta ilegal callejera tuvo un leve incremento del 0,7% mensual en la Ciudad de Buenos Aires durante diciembre, al haberse detectado 138 puestos instalados de manera irregular en diferentes zonas del distrito. Este fenómeno estuvo encabezado por el rubro de alimentos y bebidas, que mostró la mayor presencia entre los vendedores informales.

De todos modos, pese a la suba frente a noviembre, se registró un descenso de 85,7% en relación a diciembre de 2024, según un relevamiento de la la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Así, aunque persisten focos en puntos estratégicos como estaciones y zonas céntricas, la tendencia general muestra una reducción de la actividad en el último año, acompañada por desplazamientos en los rubros más comercializados y fluctuaciones en la presencia de productos apócrifos.

En avenidas y calles se contabilizaron 52 stands, lo que representó una baja del 1,9% respecto del registro previo y un desplome del 94,1% en la comparación interanual con diciembre de 2024.

En avenidas y calles se
En avenidas y calles se contabilizaron 52 stands, lo que representó una baja del 1,9% respecto del registro previo y un desplome del 94,1% en la comparación interanual con diciembre de 2024

En estaciones y plazas se relevaron 86 puestos, cifra que implicó un incremento del 2,4% frente a la última medición y una suba del 2,4% en relación con el mismo período del año anterior.

Las diez cuadras con mayor concentración de puestos de venta ilegal reunieron el 82,6% del total de puestos detectados en calles, avenidas y zonas peatonales. La calle Perú, con 18 puestos y una incidencia de 34,6% se ubicó en el primer lugar, seguida por la Av. Rivadavia, que concentró 13 puestos (25% del total).

El rubro de alimentos y bebidas, señala la CAC, resultó el más comercializado dentro de la venta ilegal callejera, representando el 63,1% del total de productos ofrecidos de manera informal.

El rubro de artesanías ocupó el segundo lugar en el ranking de ventas ilegales, con una participación del 14,2%. Este sector experimentó una disminución de 0,7 puntos porcentuales en comparación con el relevamiento anterior.

Participación por rubro en la
Participación por rubro en la venta ilegal (CAC)

La categoría de indumentaria y calzado se ubicó en el tercer puesto, concentrando el 12,1% del total de la oferta ilegal, cifra que se mantuvo estable respecto a la medición previa.

Los artículos domésticos alcanzaron el cuarto lugar, con una incidencia del 6,4%. Este porcentaje representa un aumento de 1,4 puntos respecto al registro de noviembre.

Al analizar estaciones y plazas, la Estación 11 de septiembre resultó la más impactada por la venta ilegal de alimentos y bebidas, que representó el 81,8% de los productos ofrecidos en este tipo de espacios.

En la Estación Constitución, las ventas ilegales se concentraron principalmente en los rubros de indumentaria y calzado, así como en óptica, fotografía, relojería y joyería.

Por su parte, en la Estación Retiro, los artículos domésticos constituyeron la categoría más comercializada dentro de la oferta ilegal.

Cuadras afectadas por cantidad de
Cuadras afectadas por cantidad de puestos ilegales

En tanto, en las cuadras porteñas relevadas se detectaron 33 casos individuales de falsificación de marcas y derechos de propiedad intelectual. Cada uno de estos casos corresponde a una ocasión en la que se identificó la comercialización de un producto con la marca o propiedad intelectual adulterada.

Este registro superó en un 32% al dato de noviembre, aunque en comparación con diciembre de 2024 se observó una disminución del 93,5%.

Las estaciones Retiro y Constitución se destacaron como los principales focos de venta de productos apócrifos en los rubros de indumentaria y calzado, mientras que en la Estación Constitución sobresalió la falsificación en los rubros de óptica, fotografía, relojería y joyería.

En el segmento de indumentaria y calzado, las marcas Nike y Adidas fueron las más imitadas. En óptica, fotografía, relojería y joyería, las principales falsificaciones correspondieron a Nike, Rolex, Ray Ban e Infinit.

El informe evidencia que, pese a los controles y la reducción general de la actividad en términos interanuales, la comercialización informal persiste en puntos clave de la ciudad.

Temas Relacionados

venta ilegalcabaalimentos y bebidasúltimas noticiasCAC

Últimas Noticias

El precio del oro cotiza en su récord histórico: hasta qué nivel puede llegar según los analistas

Las tensiones geopolíticas a nivel global y las tensiones alrededor de la Reserva Federal impulsaron la cotización del metal, cuyo precio no se aleja de la zona de los 4.600 dólares por onza

El precio del oro cotiza

ANSES: quiénes cobran hoy, martes 13 de enero

El organismo previsional distribuye los haberes y asignaciones sociales a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes familiares, siguiendo el orden establecido por la terminación del documento de identidad

ANSES: quiénes cobran hoy, martes

ANSES: cuándo cobro en enero 2026 si mi DNI termina en 9

El cronograma anuncia fechas específicas y sumas revisadas usando los nuevos índices para quienes perciben pensiones, AUH, embarazos y otras asistencias sociales

ANSES: cuándo cobro en enero

La economía argentina en 2026: por qué las noticias que llegan de EEUU mejoran el horizonte para los bonos y la deuda

La liquidez en Wall Street sigue siendo muy amplia, lo que debería favorecer a los países emergentes, incluyendo a la Argentina. El riesgo país se mantiene arriba de los 550 puntos básicos, mientras los inversores quieren ver el ritmo de acumulación de reservas

La economía argentina en 2026:

Inflación: hoy se conocerá el dato de diciembre y 2025 cerraría con la cifra más baja de los últimos 8 años

El Indec informará este martes el dato oficial del último mes del año pasado y del acumulado. Sería el número más bajo desde 2017. Qué anticiparon las principales consultoras privadas

Inflación: hoy se conocerá el
DEPORTES
El inesperado accionar del argentino

El inesperado accionar del argentino Camilo Ugo Carabelli con su pelo en pleno partido del ATP 250 de Auckland

Juan Manuel La Serna, el primer argentino en avanzar a la segunda ronda del Challenger TCA

Un fanático fue condenado a prisión por desfigurar el rostro de un jugador en Escocia

Continúan los cambios en Alpine: confirmaron la salida de Jack Doohan tras ser reemplazado por Franco Colapinto

Fue campeón de boxeo, se hizo pastelero y ahora sus tortas se venden por miles de dólares: “Mis creaciones no pueden replicarse”

TELESHOW
Fuerte cruce al aire entre

Fuerte cruce al aire entre un periodista y un meteorólogo por la situación de los carpinchos en Nordelta

Nico Occhiato habló del video viral que despertó rumores de crisis con Flor Jazmín Peña

Pablito Castillo, de las redes al debut teatral en Villa Carlos Paz: “Siento que llegué a lo que soñaba”

Así fue la Cena de Famosos 2026 en Punta del Este: Pampita, Alfano y Jelinek encendieron la noche

Una eliminación inesperada sorprendió en MasterChef Celebrity: quién se despidió del programa

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán procesará

El régimen de Irán procesará a manifestantes con cargos que conllevan la pena de muerte tras la represión

De obrero adolescente a magnate del acero: la historia del hombre que superó a Rockefeller y vendió su compañía por USD 480 millones

La noche en París que cambió a Sting para siempre y dio origen a “Roxanne”, el primer gran salto de The Police

La mandíbula en espiral de Helicoprion: cómo la tecnología descifró un enigma de 250 millones de años

EN VIVO |El régimen iraní reconoció alrededor de 2.000 muertos en la represión de las protestas