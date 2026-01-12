Economía

Una empresa argentina le venderá nanosatélites a un país europeo: la cifra del acuerdo y para qué se usarán

La tecnológica Satellogic entregará dispositivos ópticos avanzados a Portugal para fortalecer sus capacidades en defensa y sostenibilidad

Satellogic hace nanosatélites de observación
Satellogic hace nanosatélites de observación

La empresa argentina Satellogic anunció que firmó un contrato de USD 18 millones para suministrar dos satélites ópticos de última generación a Portugal, iniciativa que coloca a ese país en la senda de reforzar su autonomía tecnológica y sus capacidades en materia de defensa y sostenibilidad, con un impacto directo en el desarrollo estratégico de la Constelación Atlántica.

La transferencia de propiedad y control operativo de los satélites al Centro de Ingeniería y Desarrollo de Producto de Portugal (CEiiA) está prevista para el segundo trimestre de 2026. “Este cronograma de entrega acelerado es posible gracias a la línea de producción verticalmente integrada de Satellogic y a su rápida cadencia de lanzamientos”, dijo la empresa en un comunicado.

Satellogic cotiza en Wall Street y tiene un valor de mercado de unos USD 500 millones. Se especializa en el diseño, fabricación y operación de sistemas satelitales. Fabrica una constelación de nanosatélites que se ubican en la órbita baja, hacen observación de la Tierra (“EO”, por sus siglas en inglés) y toman imágenes de alta resolución del globo, lo que les permite provee información de alta precisión a gobiernos y clientes comerciales.

Según declaró Jorge Cabral, Chief Scientific Officer de la Junta Directiva del CEiiA, la incorporación de estos satélites representa un avance notable para el cumplimiento de los objetivos nacionales en observación de la Tierra. Cabral afirmó: “La provisión de estos dos satélites marca otro hito importante para el cumplimiento de la Constelación Atlántica”, subrayando la importancia de la transferencia de conocimientos como parte fundamental de la colaboración entre ambas entidades.

En la visión de Satellogic, esta alianza “continúa redefiniendo la entrega de sistemas satelitales al ofrecer acceso rápido, asequible y soberano a capacidades de observación de la Tierra de alta calidad”, según explicó Emiliano Kargieman, CEO y cofundador de la compañía.

Kargieman, quien fundó la empresa en 2010 con Gerardo Richarte, añadió que “Portugal y la Constelación Atlántica representan un enfoque de vanguardia hacia la inteligencia geoespacial resiliente”, y que el CEiiA accederá a uno de los despliegues de capacidades de observación más rápidos del mercado.

Según se detalló, la iniciativa permitirá que Portugal avance en el desarrollo de competencias nacionales, al mismo tiempo que contribuye a la Constelación Atlántica, un proyecto estratégico que busca proporcionar inteligencia geoespacial relevante para sectores como la sostenibilidad, la seguridad y la defensa.

La resolución ofrecida por los satélites, de 50 centímetros, habilitará aplicaciones de alto valor en línea con las prioridades locales y regionales. El modelo integral de Satellogic respalda tanto la disponibilidad autónoma de datos como la independencia tecnológica a largo plazo, aspectos que resultan centrales para la soberanía en observación de la Tierra.

El otro proyecto de Kargieman

Kargieman fue un joven hacker que luego fundó Core Security, una empresa de seguridad informática basada en EEUU, con facturación millonaria y clientes como Amazon y Mastercard. En 2010 fue a Singularity University, a estudiar al Ames Research Center de la NASA, en California, y se convenció de que podría reinventar la vetusta industria satelital. Ahí nació Satellogic.

Pero en los últimos meses su nombre quedó asociado a la mega inversión de USD 25.000 millones que OpenAI, el gigante detrás de ChatGPT, para levantar un gran data center de inteligencia artificial en la Patagonia.

OpenAI, es socia en este negocio de Sur Energy, una empresa de “energía limpia” que creó en EEUU Kargieman junto a Mat Travisano, un físico y también inversor tech que era su amigo y que falleció trágicamente en un accidente de montaña días atrás, justo antes de anunciarlo.

Lo definieron como el proyecto de infraestructura más grande de la historia Argentina y su objetivo es que el país sea el mayor hub de IA de la región, que genere y exporte la potencia computacional que generará la instalación.

En una nota con Infobae, Kargieman resumió: “Argentina reúne una combinación poco común de factores estratégicos que la vuelven especialmente atractiva para un proyecto como Stargate. El país tiene un potencial excepcional en energías renovables con recursos de calidad mundial. La ubicación ofrece condiciones climáticas frías y estables en el sur, ideales para data centers energéticamente eficientes. Además, Argentina cuenta con una comunidad tecnológica y académica sólida (IA, física, matemáticas, ciencia de datos) y una población joven altamente digitalizada. Es uno de los países con mayor adopción per cápita de ChatGPT en el mundo y alta producción de software e investigación en IA".

