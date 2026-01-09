El BCRA compró más de USD 200 millones en la semana pero las reservas cayeron por el pago de deuda

El BCRA activo el plan para acumular reservas, que llegaron al nivel más alto en tres años. REUTERS/Enrique Marcarian

Tras el pago de deuda externa por USD 4.200 millones, las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) experimentaron este viernes una baja diaria de casi USD 400 millones. No obstante, la autoridad monetaria adquirió USD 43 millones en el Mercado libre de Cambios (MLC) y acumuló compras por USD 218 millones en la semana.

La posición en moneda extranjera del Central cerró la última jornada hábil en USD 44.396 millones, lo que se traduce en una contracción de USD 385 millones respecto a los datos oficiales del jueves. La diferencia se explica por los compromisos financieros que enfrentó el Tesoro Nacional.

Fuentes del Ministerio de Economía habían anticipado a Infobae que el pago se iba a cancelar con dólares propios y con la compra de moneda extranjera al BCRA. Las colocaciones de Economía en el Banco Central ascendían a USD 2.300 millones antes del pago a bonistas. El resto corresponde al préstamo Repo con entidades financieras internacionales que ya había sido comunicado por el organismo monetario.

En efecto, la entidad presidida por Santiago Bausili accedió a un crédito de USD 3.000 millones otorgado por un grupo de seis bancos del exterior, con un plazo de un año y una tasa anual del 7,4%. El ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado que el país podía obtener hasta USD 7.000 millones a través de esta herramienta. Finalmente, tras recibir propuestas por USD 4.400 millones, se decidió tomar el monto mencionado.

Las reservas internacionales cedieron por el pago de deuda del Tesoro. REUTERS/Matias Baglietto

El préstamo Repo implica que Argentina entrega ciertos bonos en garantía a los bancos a cambio de los fondos, comprometiéndose luego a recomprar esos títulos a un precio acordado. En esta oportunidad, el Banco Central usó los Bonares 2035 y 2038, ambos bajo legislación argentina, como colateral para garantizar el acceso al financiamiento.

En el detalle de los compromisos, se diferencian los bonos emitidos bajo ley extranjera (Globales) de los regulados por ley local (Bonares), ya que cada uno exige procedimientos de pago específicos. Para los Globales, se requería contar con los dólares al menos un día hábil antes de la fecha pactada.

Según datos oficiales, hoy vencían USD 4.216 millones. De esa suma, USD 2.567 millones correspondían a Globales, distribuidos en USD 1.524 millones de capital y USD 1.043 millones de intereses. Los USD 1.649 millones restantes estaban vinculados a Bonares, con USD 1.187 millones en capital y USD 462 millones en intereses.

Dentro del total de vencimientos, se calcula que más de USD 500 millones se encontraban en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, lo que implica que esa parte no puso presión sobre las reservas del Central.

Santiago Bausili explicó que la compra de divisas estará sujeta a la evolución de la demanda de dinero y a la liquidez del mercado cambiario. EFE/Lenin Nolly

Comenzó el programa para acumular reservas

Desde comienzos de año, las bandas cambiarias se actualizan según la variación más reciente de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y, en ese escenario, el BCRA activó un sistema para adquirir divisas en el mercado con el objetivo de reforzar sus reservas en moneda extranjera. La intervención comenzó el lunes pasado con una compra por USD 21 millones, seguido por el martes con USD 83 millones; el miércoles con USD 9 millones; el jueves con USD 62 millones; y el viernes con USD 43 millones, totalizando USD 218 millones en la semana.

La entidad anticipó que el monto de compras podría situarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones durante 2026, según el grado de remonetización que registre la economía. De acuerdo a las explicaciones aportadas por Bausili, el ritmo de acumulación de reservas quedará supeditado a la demanda de dinero y a la liquidez que presente el MLC a lo largo del año.

La autoridad monetaria indicó que, bajo un escenario base de remonetización, la base monetaria pasaría del 4,2% al 4,8% del PBI hacia diciembre de 2026, cifra que podría alcanzarse mediante la compra de USD 10.000 millones, siempre que la balanza de pagos lo permita. Si la preferencia por pesos entre los agentes económicos crece un punto porcentual adicional sobre el PBI, las compras de reservas se proyectan hasta 17.000 millones de dólares.

El Banco Central también monitoreará el monto de las operaciones para la compra de dólares en el mercado. Las intervenciones diarias tendrán un límite del 5% del total transado en el mercado cambiario, con el propósito de evitar distorsiones en su operatoria. Sobre este último punto, las compras recientes superaron en algunos casos puntuales el porcentaje estipulado.