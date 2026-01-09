Cuánto cuesta alquilar un auto para las vacaciones y qué opciones hay en el mercado

La opción de alquilar un auto para las vacaciones puede ser una solución para tener movilidad en destino o para hacer el viaje completo desde casa

Desde hace varios años, en todo el mundo existe una corriente de pensamiento que cuestiona seriamente si es conveniente tener un automóvil para uso particular o no tenerlo y manejarse con transportes públicos, bicicleta o automóviles con chofer como taxi o servicios de aplicaciones.

La argumentación que sostiene el planteo tiene dos aristas: el costo de compra, mantenimiento y uso de un auto por un lado, y el cuidado del medioambiente por el otro.

La Argentina tiene una población de 47.000.000 de habitantes y un parque automotor circulante de 15.000.000 de unidades, es decir que hay una proporción cercana a un auto cada tres personas. Pero esos autos no son nuevos; de hecho, en los últimos diez años se vendieron 5,5 millones de autos nuevos, lo que muestra que el costo de adquisición es un factor determinante en este mercado.

Alquilar un auto en una rentadora convencional tiene precios promocionales con descuentos de temporada

Alquilar un auto para las vacaciones

Cuando llegan las vacaciones de verano, muchas personas eligen o evalúan la alternativa de alquilar un vehículo, tanto sea para hacer el viaje hasta el destino elegido y movilizarse durante el tiempo de estadía o para viajar en avión y alquilar en el aeropuerto de llegada, de modo de evitar al menos dos días de viaje en ruta y tener movilidad en el lugar elegido para el descanso.

Con el advenimiento de las empresas de carsharing, las alternativas de alquiler se han diversificado en la Argentina, lo que a la vez de generar más oferta también mejora los precios ante una mayor competencia que hasta hace algunos años quedaba reducida únicamente a las compañías de Rent a Car.

Siempre se debe tener en cuenta al alquilar un automóvil que el costo de combustible y peajes no está incluido en la tarifa que se paga, por lo cual la ecuación debe seguir tomando el gasto en ambos rubros por sobre el alquiler en sí mismo.

Las alquiladoras convencionales tienen mayor stock y variedad de vehículos, y alquilan con precios por día o por el período completo

Las rentadoras convencionales como Hertz, Avis o Localiza tienen vehículos de todos los segmentos con planes que suelen ofrecer kilometraje ilimitado, Telepase y opciones de poder circular también en los países limítrofes.

Siempre hay que prestar atención al tipo de seguro que se ofrece con el alquiler, ya que, dependiendo el destino, puede ser conveniente ampliar la cobertura para evitar costos adicionales como consecuencia de los caminos que se recorran, como por ejemplo la Patagonia.

Alquilar un auto mediano tipo Fiat Cronos o Toyota Yaris suele tener una tarifa inicial de entre $70.000 y $90.000 por día, lo que en dos semanas de alquiler implica un costo promedio aproximado a $1.200.000. Si se busca alquilar un vehículo mediano como un SUV, el precio por día sube a unos $110.000 y el la quincena cerca de $1.700.000. Si la elección es una pick-up mediana tipo Hilux o Ranger, con un costo diario de unos $200.000, implica un gasto en alquiler cercano a los $3.000.000 por una quincena.

Kinto es el sistema de alquiler de autos garantizados por Toyota Argentina. Tiene cobertura en todo el país y se puede alquilar por día, semanas o mes completo con distintos precios

Otras opciones de alquiler

Toyota desarrolló hace varios años una empresa de car sharing llamada Kinto, que es pionera en el alquiler de vehículos para particulares dentro de la industria automotriz. Kinto tiene sucursales en todo el país con cobertura para los principales destinos turísticos y precio competitivos con las empresas de alquiler convencional.

La diferencia adicional con las empresas convencionales es que también se puede alquilar un auto por horas, aunque ese servicio está pensado más para el uso en ciudad durante el año y no tanto para vacaciones.

En este caso, alquilar un auto compacto como un Toyota Etios tiene un costo de $585.824 por semana, con lo cual una quincena alcanzaría el $1.171.648. Si se alquila un Yaris con baúl, un segmento B de mayor capacidad, el precio es de $715.095 por semana y $1.430.000 por la quincena; en el caso de un SUV Toyota Corolla Cross de $1.416.744 por semana y $2.833.488 por quincena; y una Toyota Hilux 4x4 cuesta $1.098.367 por semana y $2.196.734 por dos semanas.

MyKeego es una empresa que alquile autos en todo el país con un convenio con el Automóvil Club Argentino que ofrece descuentos y cobertura

La otra alternativa que existe en el mercado es la de las plataformas de carsharing independientes, como MyKeego, que está en el mercado desde 2018, tiene 130 autos disponibles en flota y 90 puntos de atención en todo el país. Ofrecen una experiencia totalmente digital para el alquiler de autos sin chofer que permite, entre otros beneficios, cobrar sólo el combustible que se consume y bonificar el excedente al momento de la devolución.

Esta empresa tiene un convenio con el Automóvil Club Argentino, por el cual los socios del club tienen un 50% de descuento en el alquiler de automóviles y los vehículos cuentan con la asistencia mecánica del ACA en todo el país.

Los precios de alquiler de MyKeego muestran que un Fiat Cronos tiene un costo de $476.535 por una semana y $953.071 por 14 días; un SUV Chevrolet Tracker cuesta $578.875 por 7 días y $1.157.751 por dos semanas; y una pick-up Ford Maverick se alquila por $872.210 por una semana y $1.744.421 por una quincena.

Aunque representa un costo mayor, una buena cobertura de seguro del auto que se alquila puede terminar siendo un alivio en determinados destinos

Pro y contras de cada sistema

En todos los casos, los sistemas tienen distintas ventajas en relación con la competencia. Probablemente, la mayor ventaja de las alquiladoras de autos convencionales sea un mayor número de unidades disponibles.

Las empresas de carsharing, en cambio, a su favor tienen precios más competitivos o tarifas sin estacionalidad, es decir que no suben en épocas de alta demanda, y sistemas totalmente digitales de alquiler y administración del alquiler.

Según cuántas personas integren el grupo de viajeros y la cantidad de días de descanso disponibles, alquilar un auto en destino puede ser la opción más conveniente por practicidad, pero a la vez la más costosa, porque los pasajes de avión son un costo que si se viaja en el auto alquilado no se paga.

En contraposición, el costo del combustible y el tiempo de viaje hasta el destino puede ser menos conveniente si el lugar elegido es más lejano que 1.000 kilómetros.