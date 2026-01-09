Economía

Cuál es el instrumento de ahorro más seguro para vencer a la inflación cuyo uso se derrumbó en 2025

Durante el último año se profundizó un cambio en la composición del ahorro en pesos. Qué dicen los números del Banco Central

Guardar
Los depósitos ajustables perdieron peso
Los depósitos ajustables perdieron peso frente a otras alternativas dentro de los bancos. (Franco Fafasuli)

Durante gran parte de los últimos años, cada vez que la inflación aceleraba, un mismo instrumento aparecía como refugio para el ahorro en pesos. Su desempeño solía funcionar como termómetro de las expectativas y de las decisiones de cobertura frente a la suba de precios. Sin embargo, los datos más recientes del sistema financiero muestran que ese comportamiento cambió y que uno de los mecanismos más utilizados en esos contextos perdió terreno de forma notoria.

Se trata de los depósitos a plazo fijo ajustados por UVA, que registraron en diciembre una fuerte contracción en términos reales y consolidaron una tendencia descendente que se profundizó a lo largo de 2025. De acuerdo con el último Informe Monetario Mensual del Banco Central, las colocaciones ajustables por CER/UVA y tipo de cambio mostraron una caída interanual real del 37,5%, en un contexto de reducción de los depósitos indexados dentro del sistema financiero.

La dinámica de los plazos fijos UVA contrastó con su desempeño en otros períodos de alta inflación, cuando este instrumento había ganado participación como alternativa de cobertura frente a la suba de precios. En diciembre, el stock promedio mensual de depósitos ajustables se ubicó en $698.400 millones, frente a $840.500 millones registrados un año antes, medidos a precios constantes. La baja respondió a una reducción tanto de las colocaciones tradicionales como de las precancelables.

El detalle de la caída

Dentro del segmento ajustable, los plazos fijos UVA tradicionales registraron una contracción interanual real del 75,3%, mientras que los UVA precancelables retrocedieron 80,6% en el mismo período. En ambos casos, el aumento mensual nominal observado en diciembre no logró compensar el impacto de la inflación acumulada en los últimos doce meses.

La caída de los plazos fijos ajustables se dio en paralelo a una baja general de los depósitos a plazo del sector privado. En diciembre, las colocaciones a plazo fijo registraron una contracción mensual real del 0,8%, ajustada por estacionalidad. Según el informe, el aumento de los depósitos realizados por prestadoras de servicios financieros fue más que compensado por la reducción de las tenencias de personas humanas y empresas no financieras.

En términos agregados, el stock total de depósitos a plazo fijo del sector privado alcanzó en diciembre un promedio mensual de $52,8 billones, lo que implicó un crecimiento interanual real del 9,2%. Sin embargo, este avance estuvo concentrado casi exclusivamente en los plazos fijos no ajustables, que crecieron 10,3% real respecto de diciembre de 2024.

Las estadísticas oficiales reflejan cambios
Las estadísticas oficiales reflejan cambios en la composición del ahorro del sector privado. REUTERS/Cristina Sille

Menor peso dentro del sistema financiero

La menor demanda de plazos fijos UVA también se reflejó en su pérdida de participación dentro del sistema financiero. Al cierre de diciembre, los depósitos ajustables representaron menos del 0,1% del PIB, una proporción marginal dentro del total de colocaciones en pesos. Un año antes, ese ratio ya era bajo, pero se ubicaba en niveles superiores a los actuales. Además, los informes publicados por el BCRA mostraban en ese momento una tendencia de expansión de los plazos fijos en UVA. Claro está, que el atractivo hoy no es el mismo que en aquel entonces por la baja de la dinámica inflacionaria de picos de dos dígitos mensuales a un dígito bajo. Se debe recordar, que los instrumentos en UVA se indexan acorde al avance de la inflación. Por eso, a menor IPC, menor tiende a ser la demanda de estos instrumentos.

Dentro del universo de depósitos a plazo fijo, los no ajustables concentraron $52,1 billones, mientras que las colocaciones ajustadas por CER/UVA y tipo de cambio se mantuvieron por debajo de los $700.000 millones. Esta dinámica explicó el cambio en la composición del ahorro en pesos durante el último año.

El informe del BCRA mostró además que los depósitos totales del sector privado crecieron 0,6% real en diciembre, ajustados por estacionalidad. Este avance estuvo impulsado principalmente por los depósitos a la vista remunerados, que se expandieron 15,5% real en el mes, mientras que los depósitos a plazo continuaron mostrando un desempeño más débil.

Temas Relacionados

Plazo fijoUVAInflaciónPesosPoder adquisitivoÚltimas noticiasPlazo fijo UVABanco Central

Últimas Noticias

Cuánto deberá pagarle la Argentina al FMI en los próximos cinco años por los intereses de su deuda

Los compromisos financieros del país hasta 2030 estarán atados a la negociación constante con el Fondo Monetario Internacional

Cuánto deberá pagarle la Argentina

ANSES: cuándo cobro en enero 2026 si mi DNI termina en 5

Los beneficiarios encontrarán el detalle de pagos y actualizaciones, con las modificaciones recientes que impactan en las jubilaciones y asignaciones sociales

ANSES: cuándo cobro en enero

ANSES: quiénes cobran hoy, viernes 9 de enero

Los beneficiarios acceden a haberes actualizados, asignaciones especiales y bonos extraordinarios, según el calendario oficial de ANSES para enero

ANSES: quiénes cobran hoy, viernes

El Aeropuerto de Ezeiza estará cerrado este viernes: a qué hora comienza el corte y qué vuelos serán afectados

Tras el desprendimiento del asfalto en Aeroparque, la ANAC informó que se realizarán tareas de mantenimiento en las dos pistas

El Aeropuerto de Ezeiza estará

Casi 8 de cada 10 argentinos siente que su salario pierde contra la inflación, según una encuesta

El 64% de los encuestados se identifica como clase media baja o baja. Además, el 40% asegura que no se toma vacaciones por falta de recursos

Casi 8 de cada 10
DEPORTES
Lazio pagó 13 millones por

Lazio pagó 13 millones por su nuevo refuerzo, pero la reacción del DT generó asombro en Italia: “No lo conozco”

River Plate quiere romper el mercado de pases y va a la carga por una vieja debilidad de Marcelo Gallardo

Lo que no se vio de la tensa discusión entre Simeone y Vinícius: la áspera intervención de Xabi Alonso

Las confesiones de Stéphane Peterhansel, el más ganador en la historia del Rally Dakar, tras su ausencia en 2025: “No extrañé la carrera”

La historia de amor entre Morena Beltrán y Lucas Blondel: los “prejuicios” a vencer, la mirada del plantel de Boca y la frase que anticipó el matrimonio

TELESHOW
Florencia Peña explicó por qué

Florencia Peña explicó por qué no trabajaría con Fátima Florez: “Soy muy feliz haciendo lo que hago”

El Teto Medina contó que le diagnosticaron cáncer de colon: “Haciéndole caso a los médicos”

Barbie Vélez, en familia en Carlos Paz: “Trabajar con mi mamá me da un plus enorme”

Entre el mar y los afectos: el verano de Amalia Granata en Punta del Este

Así fue el tenso cara a cara de Maru Botana y Yanina Latorre en MasterChef Celebrity: “Espero que seas objetiva”

INFOBAE AMÉRICA

La historia detrás de “I

La historia detrás de “I Was a Teenage Werewolf”, la canción de The Cramps que resurgió en Stranger Things

Bolivia: encapuchados asesinaron a Mauricio Aramayo, colaborador del presidente Rodrigo Paz

Una misión contra el líder de Taiwán como la hecha con Maduro podría ser complicado para China

Los países de la Unión Europea aprobaron el acuerdo con el Mercosur luego de 25 años de negociaciones

Maldonado es de las zonas más afectadas por la sequía: Orsi se reunió con el intendente Abella por medidas