Las consultoras que releva el BCRA estimaron una inflación de 2,3% en diciembre y una baja a 1,5% a mitad de 2026

El Banco Central publicó esta tarde el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente al mes de diciembre. Como es habitual, el estudio incluyó las proyecciones de los expertos en diversos temas económico, como la inflación, el tipo de cambio, las tasas de interés y la desocupación, entre otros.

En lo que respecta puntualmente a la evolución de los precios minoristas, los especialistas consultados estimaron un avance de la inflación del 2,3% en el mes de diciembre, un valor que supera por 0,2 puntos porcentuales a la proyección que habían realizado en el REM de noviembre. En otras palabras, la expectativa cambió y ahora se espera mayor inflación para ese mes.

También en enero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicaría por encima del 2%, de acuerdo al REM. Las consultoras, instituciones y economistas encuestados por el BCRA sostienen que en el primer mes de este año la inflación será del 2%. En el REM anterior, habían calculado un índice inflacionario del 1,9% para el inicio del 2026. Recién bajaría a 1,5% en junio de este año.

De igual manera cambiaron la proyección realizada para todo el 2026. En el REM publicado el mes pasado los expertos habían respondido que el IPC de todo este año sería de 19,6%, pero ahora anticiparon que la suba de los precios será del 20,1% en el transcurso de los doce meses.

