Economía

Las consultoras que releva el BCRA estimaron una inflación de 2,3% en diciembre y una baja a 1,5% a mitad de 2026

Los expertos aseguran que habrá que esperar al menos hasta febrero para ver al IPC dentro del rango del 1%. Qué proyectan para la evolución del dólar y las tasas de interés

Guardar
Foto de archivo - Vista
Foto de archivo - Vista de la fachada antigua del banco central de Argentina luego de su restauración, en Buenos Aires, Argentina. Ene 31, 2025. REUTERS/Agustín Marcarian

El Banco Central publicó esta tarde el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente al mes de diciembre. Como es habitual, el estudio incluyó las proyecciones de los expertos en diversos temas económico, como la inflación, el tipo de cambio, las tasas de interés y la desocupación, entre otros.

En lo que respecta puntualmente a la evolución de los precios minoristas, los especialistas consultados estimaron un avance de la inflación del 2,3% en el mes de diciembre, un valor que supera por 0,2 puntos porcentuales a la proyección que habían realizado en el REM de noviembre. En otras palabras, la expectativa cambió y ahora se espera mayor inflación para ese mes.

También en enero el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicaría por encima del 2%, de acuerdo al REM. Las consultoras, instituciones y economistas encuestados por el BCRA sostienen que en el primer mes de este año la inflación será del 2%. En el REM anterior, habían calculado un índice inflacionario del 1,9% para el inicio del 2026. Recién bajaría a 1,5% en junio de este año.

De igual manera cambiaron la proyección realizada para todo el 2026. En el REM publicado el mes pasado los expertos habían respondido que el IPC de todo este año sería de 19,6%, pero ahora anticiparon que la suba de los precios será del 20,1% en el transcurso de los doce meses.

Noticia en desarollo...

Temas Relacionados

IinflaciónIPCREMExpectativasBCRAÚltimas noticias

Últimas Noticias

La tensión geopolítica neutralizó el impacto positivo del préstamo por USD 3.000 millones y arrastró a los activos argentinos

El anuncio de un acuerdo crediticio con bancos internacionales alentó la suba de acciones y bonos argentinos, pero la rueda negativa de Wall Street derivó en un cierre con pérdidas

La tensión geopolítica neutralizó el

La presión tributaria cayó a su nivel más bajo desde 2006 y el ajuste se concentró en las provincias

La recaudación nacional descendió casi 1% en términos reales durante el año que pasó. La mayor parte la absorbieron CABA y las provincias

La presión tributaria cayó a

“Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie”: Caputo estalló contra el kirchnerismo por el pago de la deuda

Vía redes sociales, el ministro de Economía defendió el préstamo REPO con bancos internacionales por USD 3.000 millones y cuestionó a las administraciones kirchneristas

“Kukitas queridos, ya no psicopatean

El dólar bajó por tercer día seguido y se aleja del techo de las bandas cambiarias

La divisa mayorista cedió a $1.460 y en el Banco Nación cayó a $1.485. El Banco Central acumula compras de contado por USD 113 millones en la semana

El dólar bajó por tercer

El Banco Central volvió a comprar dólares y suma más de USD 100 millones en el año

La autoridad monetaria adquirió USD 9 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y consolida su estrategia de acumulación de reservas internacionales

El Banco Central volvió a
DEPORTES
Con un “topo” como aliado:

Con un “topo” como aliado: la revolución que impulsa Adrian Newey en Aston Martin para dar el golpe en la F1

La increíble marca que igualó Sebastián Báez en su primera semana del año y cuántos lugares subirá en el ranking ATP

Una estrella de la NFL demandó a su ex esposa modelo por afirmar que el tamaño de su pene terminó con su matrimonio

Crece el bochorno por la participación de una tenista que no sabía sacar y desconocía las reglas: por qué la habrían invitado

La nueva batalla entre dos jugadores que habían protagonizado “la pelea del año” en la NHL: “Es la primera vez que me derriban así”

TELESHOW
La novia de Martín Demichelis

La novia de Martín Demichelis habló tras la pelea que protagonizaron en Punta del Este: “Nos fuimos a hablar al auto”

La polémica reacción del novio de Wanda Nara ante una pregunta que desató críticas en las redes

Flor Jazmín Peña y su autocrítica sobre los celos por Nico Occhiato: “Soy muy calentona”

Las vacaciones de Cami Homs en la recta final de su embarazo: fogón, atardeceres y juegos

El sugestivo posteo de Flor Vigna en medio de la polémica con Luciano Castro: “Lo peor del infiel no es perderlo”

INFOBAE AMÉRICA

Crisis en la educación privada

Crisis en la educación privada uruguaya: cierre de colegios católicos afecta a niños de barrios carenciados

Tres islas ocultas en el Mediterráneo, un santuario impenetrable y la foca monje como protagonista: así es la vida secreta de las Islas Chafarinas

Familia Tiggo alcanza récord de certificaciones internacionales en seguridad automotriz

Masivas protestas en Irán: al menos 36 muertos y miles de detenidos en una ola nacional de rechazo al régimen de Khamenei

Un temporal de nieve provocó caos en varios países europeos con cientos de vuelos cancelados