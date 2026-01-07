Tasas, riesgo país y acceso al crédito: cómo impactará el préstamo de USD 3.000 millones sobre el plan económico

El país recibió ofertas por USD 4.400 millones y tomó USD 3.000 millones. REUTERS/Enrique Marcarian

El Banco Central anunció que el acuerdo de un préstamo Repo por USD 3.000 millones con un grupo de seis bancos internacionales, a un plazo de un año. La operación se explica por la necesidad de hacer frente a vencimientos de deuda con bonistas privados por más de USD 4.200 millones el próximo viernes.

“La transacción se realizó por el monto total licitado de USD 3.000 millones, a un plazo de 372 días. El BCRA abonará una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual”, comunicó la autoridad monetaria.

Semanas atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había afirmado que la Argentina contaba con la posibilidad de acceder a hasta USD 7.000 millones de un grupo de bancos. Finalmente, según informó hoy, el país recibió ofertas por USD 4.400 millones y tomó USD 3.000 millones.

La economista Marina Dal Poggetto consideró que “la buena noticia es que Argentina sigue pagando la deuda. El riesgo país se comprimió por debajo de 600 puntos básicos después del resultado electoral, pero de alguna forma todavía no logra acceder al crédito para refinanciar a condiciones sostenibles. Con menos controles de capitales, la tasa interés de pesos que se arma como un riesgo, la tasa de dólares más la expectativa de devaluación, está fluctuando de una forma que te afecta el mercado financiero de pesos”.

“El problema de origen, que era el endeudamiento o la dominancia fiscal asociada al endeudamiento, se está manejando porque se sigue pagando la deuda, pero todavía no se terminó de alargar el horizonte de la Argentina”, señaló la directora de EcoGo.

“La concertación de la operación de repo, que permite reforzar las arcas de la entidad a un costo financiero considerablemente bajo, nos parece un movimiento acertado por parte del oficialismo para afrontar el primer pago en dólares del año. Los Globales muestran en el premarket avances de hasta 0,8%. Resta evaluar, con el correr de las horas, si la deuda soberana en dólares logra amplificar este tono optimista”, opinaron en Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

La operación va a requerir el uso de pesos del Tesoro para la compra de dólares a la entidad, poniendo algo de presión en las tasas locales en la próxima licitación, para recomponer la cuenta de pesos. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Alejo Costa, Head of Economic Research & Strategy de Max Capital, explicó que la confirmación de la operación era esperada por todo el mercado, con lo cual su impacto inmediato es menor. Es decir, ya incorporaba algún tipo de financiamiento ya sea a través del BCRA o del Tesoro.

Aclaró que, dado que es al BCRA, la operación va a requerir el uso de pesos del Tesoro para la compra de dólares a la entidad, poniendo algo de presión en las tasas locales en la próxima licitación, para recomponer la cuenta de pesos.

“Más allá de eso, la tasa que se consiguió de SOFR + 400, si bien se explica en parte por el colateral, también muestra la compresión de spreads que ya se había observado en los bonos, mostrando que en plazos cortos la prima de riesgo soberano es menor a 500 puntos básicos, menor incluso a la de un crédito B, lo cual es claramente positivo”, precisó Costa.

La consultora Puente, por su parte, indicó: “El anuncio del repo con bancos internacionales es una buena noticia, ya que limita la caída de liquidez en dólares con el pago del viernes. Sin embargo, dado que el Gobierno ya contaba con los fondos para realizar el pago de globales y bonares, no esperamos que tenga un impacto importante en precios, el riesgo país, ni en el mercado”.

“Sí quedamos muy atentos a lo que puede suceder del lado de los que cobren el pago, ya que en los últimos dos cupones la reinversión de los fondos en Argentina fue muy limitada”, agregó.

Puente: "Dado que el Gobierno ya contaba con los fondos para realizar el pago de globales y bonares, no esperamos que tenga un impacto importante en precios, el riesgo país, ni en el mercado”

Hacia adelante, “nos enfocamos en analizar los drivers que pueden llevar a una mayor compresión de la curva soberana, identificando principalmente dos: el acceso a los mercados internacionales y una nueva mejora en la calificación crediticia”, concluyó el equipo de Research de Puente.

Desde Outlier, Juan Manuel Truffa consideró que el repo se anuncia sobre el vencimiento de la deuda porque no se pudo solucionar previamente en términos de compra de divisas, en un contexto de baja liquidación del agro. Señaló que este repo es más “barato” que los dos anteriores porque el plazo es más corto.

En ese sentido, el primero, en enero, había sido por USD 1.000 millones a una tasa de 8,8%, y el segundo, en junio, por USD 2.000 millones a una tasa de 8,25%.

También, Truffa apuntó que el mercado no dudaba de la capacidad del Gobierno para cumplir con sus obligaciones. En el peor de los casos, dijo el especialista, el Tesoro le compraba las reservas al Banco Central.