Economía

La tensión geopolítica neutralizó el impacto positivo del préstamo por USD 3.000 millones y arrastró a los activos argentinos

El anuncio de un acuerdo crediticio con bancos internacionales alentó la suba de acciones y bonos argentinos, pero la rueda negativa de Wall Street derivó en un cierre con pérdidas

Los activos argentinos quedaron sujetos a la volatilidad internacional.

Las acciones y los bonos argentinos no consiguieron este martes capitalizar la incidencia positiva del acuerdo REPO alcanzado con bancos internacionales y que habilita un aporte de USD 3.000 millones que ayudará a cubrir los vencimientos de deuda soberana de este viernes.

Una sesión con tendencia negativa en Wall Street y otra rueda muy bajista para el crudo impactó sobre los activos emergentes en general (el índice Bovespa brasileño resignó 0,9%) y esto se vio claramente en los papeles argentinos, que descontaron rápido las ganancias iniciales. Como punto a favor, se dio en el ámbito local una nueva baja en las cotizaciones del dólar, aún con compras oficiales en el mercado de contado.

Las acciones y los bonos cayeron después de que el gobierno de Estados Unidos informó que realizó una operación en aguas internacionales del Atlántico Norte, donde interceptó e incautó al buque petrolero ruso Bella 1. Este hecho se da tras dos semanas de persecución y después de que Moscú habría actuado para salvaguardar al barco con el envío de un submarino para resguardar su seguridad.

En ese contexto, los bonos cedieron 0,2% en promedio, que se dieron en simultáneo con la suba de los precios de los bonos del Tesoro de los EEUU, que hizo rebotar al riesgo país Argentino a los 574 puntos básicos, con alza de nueve enteros en el día. Por la mañana el indicador de JP Morgan tocó los 548 puntos, un piso desde el 22 de junio de 2018 (535 unidades).

En tanto, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedió un 3,2%, a 3.013.957 puntos. El panel de acciones líderes llegó a perder intradiario el piso de 3 millones de puntos que ostentaba desde el 12 de diciembre.

En el índice Merval destacaron las pronunciadas bajas de YPF y Edenor, con un 5,8%, seguidas por Comercial Del Plata (-5,2%).

Previo al pago de vencimientos de Bonares y Globales por USD 4.200 millones previsto para este viernes 9, el BCRA acordó un pase pasivo REPO (sigla del inglés Repurchase Agreement o Acuerdo de Recompra) con seis entidades financieras internacionales de primera línea, utilizando como garantía parte de su tenencia de bonos Bonares (bonos en dólares con ley argentina) con vencimiento en 2035 y 2038, parte de los cuales fueron obtenidos en el canje de deuda de la semana pasada. La tasa de interés por este préstamo colateralizado (respaldado con activos como garantía) será de 7,4% anual.

El REPO se estableció con una tasa de SOFR (Secured Overnight Financing Rate o tasa internacional de financiamiento garantizado a un día), que alcazaba el 3,4% anual en dólares, más 400 puntos básicos, que eleva el costo financiero para la Argentina a 7,4 por ciento.

Aurum Valores indicó que el “BCRA toma el tercer REPO de la gestión Bausili: ya suman USD 6.000 millones. Este último fue el más grande de los tres concertados con bancos y la tasa fue 75 puntos básicos menor que la de un año atrás (considerando solo el spread sobre SOFR). Comparativamente el riesgo país cayó 56 puntos básicos en el mismo período. También el plazo es bastante menor que en aquel momento. En una semana deberá descontarse el monto del REPO para medir las reservas netas".

Para los analistas de Puente, “el REPO con bancos internacionales es una buena noticia, ya que limita la caída de liquidez en dólares con el pago del viernes. Sin embargo, dado que el Gobierno ya contaba con los fondos para realizar el pago de Globales y Bonares, no esperamos que tenga un impacto importante en precios, el riesgo país, ni en el mercado. Sí quedamos muy atentos a lo que puede suceder del lado de los que cobren el pago, ya que en los últimos dos cupones la reinversión de los fondos en Argentina fue muy limitada”.

Tercera baja para el dólar

Con un monto operado por USD 438,5 millones operados en el segmento de contado, el Banco Central efectuó por tercer día seguido compras de divisas, esta vez por solo USD 9 millones, el 2% del volumen ofertado, debajo del 5% que la entidad se había fijado como eventual límite diario. El BCRA anota en la semana compras totales por 113 millones de dólares.

La intervención oficial no incidió en los precios. De hecho, el dólar mayorista cedió 7,50 pesos o 0,5%, a $1.460, en la tercera caída consecutiva para el tipo de cambio oficial, que redujo a solo cinco pesos la suba de enero.

“La divisa abrió la rueda por encima del cierre previo, en $1.470, y en las primeras operaciones se mantuvo con una leve tendencia alcista, aunque de forma bastante equilibrada, llegando a marcar máximos intradiarios en $1.472,50. Recién pasado el mediodía comenzó a aparecer mayor oferta, lo que presionó al tipo de cambio a la baja y lo estabilizó durante un buen tramo en la zona de $1.468. Ya sobre el final de la rueda, y con muy poca fuerza operativa, la demanda prácticamente se retiró, lo que llevó al dólar a cerrar en el piso del día, en $1.460. El volumen de operaciones cayó un 23% respecto de la rueda previa”, detalló Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El Banco Central informó que la banda superior del régimen cambiario vigente se situó en los $1.535,13, lo que dejó al dólar mayorista a 75,13 pesos o 5,1% de ese umbral.

Las reservas internacionales brutas del BCRA ganaron USD 53 millones, a USD 44.240 millones, el stock más alto desde el 6 de enero de 2023.

El dólar al público descontó cinco pesos o 0,3%, a $1.485 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El Central indicó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.485,21 para la venta y $1.434,28 para la compra.

Los dólares financieros retrocedieron entre uno y seis pesos, con un dólar MEP a $1.497,16 (-0,1%) y el “contado con liquidación” a $1.533,67 (-0,4%).

Los contratos de dólar futuro registraron descensos en un rango de 0,1% a 0,3%, con negocios por el equivalente a USD 728,3 millones. Las posturas más negociadas, para fin de enero, cedieron 3,50 pesos o 0,2%, a 1.486,50 pesos.

El dólar blue revirtió el avance de la mañana, cuando llegó a ser negociado a $1.525, y sobre el cierre pasó a una baja de cinco pesos 0,3%, a $1.515 para la venta.

