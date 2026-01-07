Economía

Cuál es el auto importado que puede empujar hacia abajo los precios de los 0 km más baratos del mercado

Uno de los objetivos del Gobierno al crear el cupo de autos híbridos y eléctricos sin arancel fue que los vehículos locales sean más accesibles para los usuarios

Guardar
El MG3 Hybrid+ podrá pelear
El MG3 Hybrid+ podrá pelear por el mercado de los autos más accesibles con la ventaja de ser híbrido

La idea del Gobierno argentino de crear un cupo de 50.000 autos anuales que puedan ser importados sin pagar el arancel extrazona del 35%, era que los precios de los autos argentinos y brasileños tengan que adecuarse a la competencia de vehículos similares en tamaño y precio, pero con mayor tecnología.

Para que eso suceda, esos autos deben cumplir con la doble condición de ser híbridos o eléctricos y tener un precio en puerto de embarque inferior a los USD 16.000 FOB (libre de impuestos y gastos), lo que permitió que en los últimos meses entraran al país una gran variedad de vehículos con motorización asistida por electricidad o completamente eléctricos.

Ese precio internacional representa una vez puesto en la Argentina un precio final de venta al público cercano a los USD 32.000. Por eso, la mayoría de los modelos del programa del Gobierno son SUV compactas y medianas o pequeños autos 100% eléctricos. Sin embargo, hay una franja de modelos que se importaron con un precio por debajo del límite y por lo tanto tienen valores más cercanos a los del mercado argentino de entrada de gama.

Tecnológicamente, el auto tiene equipamiento
Tecnológicamente, el auto tiene equipamiento superior a la media del segmento

Entre ellos, un modelo logró romper ese molde por ser un hatchback de segmento B, el mismo de los autos más vendidos del mercado argentino como el Toyota Yaris, el Peugeot 208, el Chevrolet Onix, el Volkswagen Polo o el Hyundai HB20, y se destaca porque, a diferencia de estos, tiene un sistema de propulsión híbrido inédito en ese tipo de vehículos y un precio acorde al mercado.

Es el MG3 Hybrid+, vehículo fabricado en China por SAIC Motor (Shanghai Automobile Industry Corporation), la compañía asiática que compró a la marca inglesa y la relanzó a partir de la movilidad eléctrica, y que es importado en Argentina por Eximar, la misma firma que representa a Volvo y Jaguar Land Rover en el mercado local.

El MG3 sorprendió al ser uno de los modelos elegidos para entrar en el primer cupo habilitado en 2025, ya que en Europa es el MG4 (100% eléctrico) el modelo más exitoso de la marca. Sin embargo, al conocer el auto en el contexto de un país donde la electromovilidad no está todavía desarrollada para ofrecer grandes beneficios a los usuarios, empezar por un híbrido autorecargable resultó ser todo un acierto.

Las llantas de 16 pulgadas
Las llantas de 16 pulgadas le dan una estabilidad mayor a pesar de su largo total apenas superior a los 4 metros

Exteriormente, el MG3 es un hatchback compacto con líneas más conservadoras que la tecnología del automóvil. Mide 4,12 metros de largo, 1,79 m de ancho y 2,57 m entre ejes; tiene una capacidad de baúl de 293 litros, llantas de 16 pulgadas y pesa 1.300 kg.

Pero tal como lo dice su nombre, el plus de este vehículo es su tren motriz, que combina un motor 1.5 litros naftero de 4 cilindros y 100 CV de potencia, con un motor eléctrico de 134 kW, alimentado por una batería de iones de litio de 1,83 kWh. Este es el verdadero corazón del MG3, porque esa batería es considerablemente mayor a las de los híbridos convencionales y equivalente a la de vehículos de mayor volumen como una Ford Territory Híbrida o un Baic BJ30 4x2.

Con estas especificaciones, el MG3 Hybrid+ alcanza una tasa de consumo de 4,4 litros cada 100 km, lo que le permite lograr una autonomía superior a los 500 km de uso combinado, incluso a pesar de tener un tanque de 36 litros de gasolina.

En el cuadro de instrumentos
En el cuadro de instrumentos se pueden ver el accionamiento de las ADAS y del flujo de energía híbrida

Para administrar esa energía eléctrica, el vehículo recarga utilizando un sistema regenerativo que se activa automáticamente al levantar el pie del acelerador y al aplicar los frenos, pero puede hacerlo con más eficiencia utilizando el modo Eco, en el que el acelerador es más lento y suave. También se puede circular en modo Normal y tener más aceleración eléctrica, aunque menos autonomía, con el modo Sport.

En el cuadro de instrumentos se puede verificar el modo de uso y los momentos en los que el motor térmico está funcionando, ya que una notificación alterna las siglas EV y HEV (eléctrico e híbrido) mientras se muestra el flujo de energía y la carga actual de la batería.

El otro punto fuerte del auto a nivel tecnológico es su equipamiento de seguridad activa, las conocidas ADAS, que constan de Control de Crucero Adaptativo (CCA), asistencia de cambio de carril y de mantenimiento de carril, advertencia de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia entre otras funciones, para lo cual actúan coordinadamente un radar ultrasónico delantero y cuatro cámaras de alta definición.

Todas estas cualidades y equipamiento tienen una garantía de 6 años o 120.000 km y la batería una extensión hasta los 7 años o 150.000 km. El MG3 Hybrid+ tiene dos versiones, cuyos precios son de USD 23.500 para la versión Comfort y USD 25.900 para la tope de gama denominada Luxury. Trasladado a pesos, el más accesible cuesta aproximadamente $35.000.000 y el más equipado unos $38.600.000.

Temas Relacionados

autos importadosautos híbridosMG3precios autos 0kmúltimas noticias

Últimas Noticias

Récord de cosecha, pero menos dólares: el agro aportará USD 6.600 millones en el primer trimestre

A pesar de que se proyecta una campaña récord, el ingreso de divisas por exportaciones será inferior al de la temporada anterior

Récord de cosecha, pero menos

Tasas, riesgo país y acceso al crédito: cómo impactará el préstamo de USD 3.000 millones sobre el plan económico

El Gobierno consiguió los dólares necesarios para pagar los inminentes vencimientos de deuda, aunque el mercado ya daba por descontado que se cumplirían las obligaciones

Tasas, riesgo país y acceso

ANSES: cuándo cobro en enero 2026 si mi DNI termina en 2

La Administración Nacional de Seguridad Social confirmó el calendario de pagos para el primer mes del año

ANSES: cuándo cobro en enero

Qué es un préstamo Repo y qué exigencias puede representar para la Argentina

El Banco Central realizó esta operación para pagar los vencimientos de deuda del próximo viernes por US 4.200 millones

Qué es un préstamo Repo

Renovaron descuentos del 30% para nafta y gasoil con hasta $25.000 de reintegro: qué ofrece cada banco en enero 2026

Bancos y estaciones de servicio extendieron promociones de ahorro para quienes cargan combustible este mes. Varían según la entidad, día de la semana y medio de pago

Renovaron descuentos del 30% para
DEPORTES
El escabroso giro detrás de

El escabroso giro detrás de la detención de una ex figura de la F1: un grupo de mercenarios y el Mercedes que perteneció a Elvis Presley

Dolor en el fútbol argentino: a los 92 años, murió Ángel Norberto Coerezza, leyenda del arbitraje

Luis Advíncula confirmó que se va de Boca Juniors: “Estoy pasando por un momento familiar complicado”

Escándalo en la Champions League de básquet: un equipo quedó con un solo jugador en cancha y fue descalificado

FIFA dio a conocer las innovaciones con IA que tendrá el Mundial 2026

TELESHOW
Fausto, el hijo de Sabrina

Fausto, el hijo de Sabrina Rojas y Luciano Castro, cumple 11 años: las dedicatorias de sus padres en redes

La agenda porteña suma opciones para vivir el arte y la historia de manera interactiva

Priscila Crivocapich habló del final de su relación con Roberto García Moritán: “No éramos compatibles”

Así fueron los encuentros entre Luciano Castro y una joven española en Madrid: “Él me besó”

Se conocieron los chats de la presunta infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con una joven española

INFOBAE AMÉRICA

Un temporal de nieve provocó

Un temporal de nieve provocó caos en varios países europeos con cientos de vuelos cancelados

Los mejores casinos online en México 2026, según apuestas-deportivas.es

Semyon Bychkov toma la batuta de la Ópera de París tras la salida de Gustavo Dudamel

El duro camino de David Uclés hasta el éxito de ‘La península de las casas vacías’ y el Premio Nadal: “Nunca había tenido más de 500 euros en el banco”

Así fueron los operativos en los que Estados Unidos incautó a dos petroleros que desafiaron el bloqueo naval de Venezuela