Cuál es el auto importado que puede empujar hacia abajo los precios de los 0 km más baratos del mercado

El MG3 Hybrid+ podrá pelear por el mercado de los autos más accesibles con la ventaja de ser híbrido

La idea del Gobierno argentino de crear un cupo de 50.000 autos anuales que puedan ser importados sin pagar el arancel extrazona del 35%, era que los precios de los autos argentinos y brasileños tengan que adecuarse a la competencia de vehículos similares en tamaño y precio, pero con mayor tecnología.

Para que eso suceda, esos autos deben cumplir con la doble condición de ser híbridos o eléctricos y tener un precio en puerto de embarque inferior a los USD 16.000 FOB (libre de impuestos y gastos), lo que permitió que en los últimos meses entraran al país una gran variedad de vehículos con motorización asistida por electricidad o completamente eléctricos.

Ese precio internacional representa una vez puesto en la Argentina un precio final de venta al público cercano a los USD 32.000. Por eso, la mayoría de los modelos del programa del Gobierno son SUV compactas y medianas o pequeños autos 100% eléctricos. Sin embargo, hay una franja de modelos que se importaron con un precio por debajo del límite y por lo tanto tienen valores más cercanos a los del mercado argentino de entrada de gama.

Tecnológicamente, el auto tiene equipamiento superior a la media del segmento

Entre ellos, un modelo logró romper ese molde por ser un hatchback de segmento B, el mismo de los autos más vendidos del mercado argentino como el Toyota Yaris, el Peugeot 208, el Chevrolet Onix, el Volkswagen Polo o el Hyundai HB20, y se destaca porque, a diferencia de estos, tiene un sistema de propulsión híbrido inédito en ese tipo de vehículos y un precio acorde al mercado.

Es el MG3 Hybrid+, vehículo fabricado en China por SAIC Motor (Shanghai Automobile Industry Corporation), la compañía asiática que compró a la marca inglesa y la relanzó a partir de la movilidad eléctrica, y que es importado en Argentina por Eximar, la misma firma que representa a Volvo y Jaguar Land Rover en el mercado local.

El MG3 sorprendió al ser uno de los modelos elegidos para entrar en el primer cupo habilitado en 2025, ya que en Europa es el MG4 (100% eléctrico) el modelo más exitoso de la marca. Sin embargo, al conocer el auto en el contexto de un país donde la electromovilidad no está todavía desarrollada para ofrecer grandes beneficios a los usuarios, empezar por un híbrido autorecargable resultó ser todo un acierto.

Las llantas de 16 pulgadas le dan una estabilidad mayor a pesar de su largo total apenas superior a los 4 metros

Exteriormente, el MG3 es un hatchback compacto con líneas más conservadoras que la tecnología del automóvil. Mide 4,12 metros de largo, 1,79 m de ancho y 2,57 m entre ejes; tiene una capacidad de baúl de 293 litros, llantas de 16 pulgadas y pesa 1.300 kg.

Pero tal como lo dice su nombre, el plus de este vehículo es su tren motriz, que combina un motor 1.5 litros naftero de 4 cilindros y 100 CV de potencia, con un motor eléctrico de 134 kW, alimentado por una batería de iones de litio de 1,83 kWh. Este es el verdadero corazón del MG3, porque esa batería es considerablemente mayor a las de los híbridos convencionales y equivalente a la de vehículos de mayor volumen como una Ford Territory Híbrida o un Baic BJ30 4x2.

Con estas especificaciones, el MG3 Hybrid+ alcanza una tasa de consumo de 4,4 litros cada 100 km, lo que le permite lograr una autonomía superior a los 500 km de uso combinado, incluso a pesar de tener un tanque de 36 litros de gasolina.

En el cuadro de instrumentos se pueden ver el accionamiento de las ADAS y del flujo de energía híbrida

Para administrar esa energía eléctrica, el vehículo recarga utilizando un sistema regenerativo que se activa automáticamente al levantar el pie del acelerador y al aplicar los frenos, pero puede hacerlo con más eficiencia utilizando el modo Eco, en el que el acelerador es más lento y suave. También se puede circular en modo Normal y tener más aceleración eléctrica, aunque menos autonomía, con el modo Sport.

En el cuadro de instrumentos se puede verificar el modo de uso y los momentos en los que el motor térmico está funcionando, ya que una notificación alterna las siglas EV y HEV (eléctrico e híbrido) mientras se muestra el flujo de energía y la carga actual de la batería.

El otro punto fuerte del auto a nivel tecnológico es su equipamiento de seguridad activa, las conocidas ADAS, que constan de Control de Crucero Adaptativo (CCA), asistencia de cambio de carril y de mantenimiento de carril, advertencia de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia entre otras funciones, para lo cual actúan coordinadamente un radar ultrasónico delantero y cuatro cámaras de alta definición.

Todas estas cualidades y equipamiento tienen una garantía de 6 años o 120.000 km y la batería una extensión hasta los 7 años o 150.000 km. El MG3 Hybrid+ tiene dos versiones, cuyos precios son de USD 23.500 para la versión Comfort y USD 25.900 para la tope de gama denominada Luxury. Trasladado a pesos, el más accesible cuesta aproximadamente $35.000.000 y el más equipado unos $38.600.000.