Comercios en caída: aumentó casi 27% la cantidad de locales vacíos en CABA durante el último año

La crisis que atraviesa el sector comercial se hace visible en las principales calles de la Ciudad de Buenos Aires, donde el cierre de locales genera preocupación. En este sentido, la cantidad de comercios vacíos registró un aumento de 26,9% en el bimestre noviembre-diciembre de 2025 respecto del mismo período de 2024, en un marco de estancamiento del consumo.

El dato surge de un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que identificó un total de 198 locales en venta, alquiler o cerrados en las principales arterias comerciales porteñas.

Comparado con septiembre-octubre de 2025, la cifra representa una baja del 20,5%, ya que en ese bimestre el número de locales vacíos había alcanzado los 249.

El informe de la CAC detalla que, al analizar los inmuebles disponibles, los locales en alquiler aumentaron 2,2% en relación al período anterior y 9,5% en la comparación interanual.

En el caso de los locales en venta, el crecimiento fue de 26,3% frente al bimestre previo y de 33,3% respecto a noviembre-diciembre de 2024.

Esto muestra que la desocupación de locales continúa en aumento y se observa una mayor presencia de persianas bajas en las calles de la ciudad.

El relevamiento de la CAC —que se lleva a cabo de manera sistemática desde 2014— también distingue por áreas geográficas dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se verificaron descensos bimestrales en la Avenida Santa Fe (700-5300), Avenida Avellaneda (2800-3800), Avenida Córdoba (4000-5300), Avenida Rivadavia (2000-2800; 4900-5400; 6300-7400; 11000-11600), Avenida Corrientes (200-6800) y Avenida Cabildo (4800-5500).

En contraste, la Avenida Pueyrredón (0-1200) y la peatonal Florida exhibieron incrementos en la cantidad de locales sin actividad comercial.

En La Plata, la situación también reflejó un repunte interanual de la vacancia. De acuerdo con la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE), el número de locales inactivos —incluyendo inmuebles en venta, alquiler, clausurados o cerrados— aumentó 160% frente al mismo bimestre de 2024.

Al comparar con septiembre-octubre de 2025, se produjo una baja de 13,3%. El relevamiento identificó 13 locales desocupados en las principales áreas comerciales de la capital bonaerense durante los dos últimos meses de 2025.

El aumento de locales vacíos está vinculado a la retracción del consumo. De acuerdo a la CAC, en noviembre este mostró una caída de 2,8% en la comparación interanual y, a la vez, un retroceso desestacionalizado de 1,3% respecto de octubre, es decir, una vez descontados los efectos estacionales habituales del consumo.

“Los movimientos del consumo y la actividad económica resultan muchas veces coincidentes. En 2024 esto se cumplió: El Indicador de Consumo (IC) compartió signo negativo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) para prácticamente todo el período. El 2025 cumplió, con la reciente excepción, la misma regla. Con variaciones a distintas velocidades, pero siempre positivas, EMAE e IC han recuperado respecto al año previo. Para octubre de 2025 (último dato disponible de EMAE), cumplió por decimotercer mes consecutivo con una suba interanual, en esta ocasión del 3,2%”, precisó la CAC.

“Para confirmar la regla, en octubre el IC mostró también una variación interanual positiva. De todas formas, para el agregado del año debe considerarse que ambas series se miden contra una baja base de comparación (el año 2024), cuestión que contribuye a la continua performance positiva de los indicadores. En términos desestacionalizados, sin embargo, decreció un 0,5%, cortando las subas luego de un trimestre continuo de crecimientos intermensuales”, añadió.

Algunos comerciantes optan por cerrar sus locales ante las dificultades del contexto, mientras que otros buscan alternativas en el comercio electrónico, un canal que registró un crecimiento sostenido en los últimos años, especialmente a partir de la pandemia.