Economía

Comercios en caída: aumentó casi 27% la cantidad de locales vacíos en CABA durante el último año

Según un informe del sector, el 2025 terminó con más unidades ofrecidas en venta y alquiler. Cuál es el panorama en cada zona

Guardar
La CAC identificó un total
La CAC identificó un total de 198 locales en venta, alquiler o cerrados 

La crisis que atraviesa el sector comercial se hace visible en las principales calles de la Ciudad de Buenos Aires, donde el cierre de locales genera preocupación. En este sentido, la cantidad de comercios vacíos registró un aumento de 26,9% en el bimestre noviembre-diciembre de 2025 respecto del mismo período de 2024, en un marco de estancamiento del consumo.

El dato surge de un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que identificó un total de 198 locales en venta, alquiler o cerrados en las principales arterias comerciales porteñas.

Comparado con septiembre-octubre de 2025, la cifra representa una baja del 20,5%, ya que en ese bimestre el número de locales vacíos había alcanzado los 249.

El informe de la CAC detalla que, al analizar los inmuebles disponibles, los locales en alquiler aumentaron 2,2% en relación al período anterior y 9,5% en la comparación interanual.

Los locales en alquiler aumentaron 2,2% en
Los locales en alquiler aumentaron 2,2% en relación al período anterior y 9,5% en la comparación interanual (Nicolás Stulberg)

En el caso de los locales en venta, el crecimiento fue de 26,3% frente al bimestre previo y de 33,3% respecto a noviembre-diciembre de 2024.

Esto muestra que la desocupación de locales continúa en aumento y se observa una mayor presencia de persianas bajas en las calles de la ciudad.

El relevamiento de la CAC —que se lleva a cabo de manera sistemática desde 2014— también distingue por áreas geográficas dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Se verificaron descensos bimestrales en la Avenida Santa Fe (700-5300), Avenida Avellaneda (2800-3800), Avenida Córdoba (4000-5300), Avenida Rivadavia (2000-2800; 4900-5400; 6300-7400; 11000-11600), Avenida Corrientes (200-6800) y Avenida Cabildo (4800-5500).

En contraste, la Avenida Pueyrredón (0-1200) y la peatonal Florida exhibieron incrementos en la cantidad de locales sin actividad comercial.

Cantidad de locales vacíos por
Cantidad de locales vacíos por avenida (CAC)

En La Plata, la situación también reflejó un repunte interanual de la vacancia. De acuerdo con la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE), el número de locales inactivos —incluyendo inmuebles en venta, alquiler, clausurados o cerrados— aumentó 160% frente al mismo bimestre de 2024.

Al comparar con septiembre-octubre de 2025, se produjo una baja de 13,3%. El relevamiento identificó 13 locales desocupados en las principales áreas comerciales de la capital bonaerense durante los dos últimos meses de 2025.

El aumento de locales vacíos está vinculado a la retracción del consumo. De acuerdo a la CAC, en noviembre este mostró una caída de 2,8% en la comparación interanual y, a la vez, un retroceso desestacionalizado de 1,3% respecto de octubre, es decir, una vez descontados los efectos estacionales habituales del consumo.

“Los movimientos del consumo y la actividad económica resultan muchas veces coincidentes. En 2024 esto se cumplió: El Indicador de Consumo (IC) compartió signo negativo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) para prácticamente todo el período. El 2025 cumplió, con la reciente excepción, la misma regla. Con variaciones a distintas velocidades, pero siempre positivas, EMAE e IC han recuperado respecto al año previo. Para octubre de 2025 (último dato disponible de EMAE), cumplió por decimotercer mes consecutivo con una suba interanual, en esta ocasión del 3,2%”, precisó la CAC.

“Para confirmar la regla, en octubre el IC mostró también una variación interanual positiva. De todas formas, para el agregado del año debe considerarse que ambas series se miden contra una baja base de comparación (el año 2024), cuestión que contribuye a la continua performance positiva de los indicadores. En términos desestacionalizados, sin embargo, decreció un 0,5%, cortando las subas luego de un trimestre continuo de crecimientos intermensuales”, añadió.

Algunos comerciantes optan por cerrar sus locales ante las dificultades del contexto, mientras que otros buscan alternativas en el comercio electrónico, un canal que registró un crecimiento sostenido en los últimos años, especialmente a partir de la pandemia.

Temas Relacionados

cabaúltimas noticiascomercioslocales vacíosCAC

Últimas Noticias

Dólares “cara chica”: cómo hacer para cambiarlos en los bancos

El Banco Central eliminó los plazos para presentar los billetes antiguos o deteriorados en las entidades. Qué requisitos deben cumplir

Dólares “cara chica”: cómo hacer

Cómo funciona la nueva web del Gobierno para tramitar los subsidios a la luz y al gas: quiénes pueden pedirlos

La Secretaría de Energía puso a disposición una página para que los usuarios puedan consultar el estado de sus cuentas o realizar reclamos

Cómo funciona la nueva web

Cómo es el plan del Gobierno para pagar los USD 4.200 millones que vencen el próximo viernes

El ingreso por la concesión de represas del Comahue y el préstamo Repo con bancos internacionales completarán las necesidades del Tesoro para cumplir con los bonistas

Cómo es el plan del

ANSES: cuándo cobro en enero 2026 si mi DNI termina en 1

El esquema de ANSES establece fechas precisas, montos ajustados y refuerzos para cada grupo, con alcance para miles de beneficiarios en todo el país

ANSES: cuándo cobro en enero

El mercado operó con dudas a la espera de la confirmación sobre el pago del vencimiento de deuda del viernes

A contramano del escenario internacional, la bolsa local se movió con cautela. El pago de los USD 4.200 millones concentra la atención de los inversores. La opción que utilizaría el equipo económico para cubrir los compromisos

El mercado operó con dudas
DEPORTES
El nuevo romance del hijo

El nuevo romance del hijo de Schumacher con una modelo y violinista tras su relación con la actual novia de Jannik Sinner

La postura de River Plate frente al interés del Genoa por Lucas Martínez Quarta

El contundente apoyo del director de Alpine para Franco Colapinto de cara a la nueva temporada de la Fórmula 1

Un equipo de Europa viene a la carga por Kevin Zenón: qué oferta presentó y la respuesta de Boca Juniors

A 45 años del “Mundialito” de Uruguay, un torneo inédito que fue la primera señal de alerta para Argentina rumbo a España ‘82

TELESHOW
Así fue el primer festejo

Así fue el primer festejo de 15 de Allegra Cubero: el look a tono con Nicole Neumann y el vals con Manu Urcera

Sabrina Rojas, entre el alivio y la ironía tras los rumores de infidelidad de Luciano Castro: “Me pedía disculpas”

El gran sueño de Thiago, el hijo de 15 años de Nazarena Vélez: “Me gustaría trabajar arriba del escenario”

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín compartieron una tarde de sol y mar en José Ignacio

Mar del Plata celebró el inicio de la temporada teatral: figuras, elogios y expectativas

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Irán ordenó

El presidente de Irán ordenó a las fuerzas de seguridad no tomar medidas contra los manifestantes tras la represión que dejó 36 muertos

El Observatorio Cubano de DDHH denunció más de 3.000 acciones represivas contra la población civil en 2025

El Ejército israelí abatió a dos terroristas de Hezbollah en un nuevo operativo en el sur de Líbano

Temporada a tope en Uruguay: cerca de 100 mil ingresos en enero y altos índices de ocupación en Punta del Este

Los días de dos futbolistas uruguayos en Venezuela durante la captura de Maduro: tensión e incertidumbre