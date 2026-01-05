Economía

El Banco Central volvió a comprar dólares tras nueve meses y activó el programa para acumular reservas

La autoridad monetaria adquirió USD 21 millones en el mercado cambiario y dio el puntapié inicial de su programa para fortalecer las tenencias internacionales

Guardar
El BCRA compró USD 21
El BCRA compró USD 21 millones este lunes en el mercado cambiario. REUTERS/Enrique Marcarian

En el segundo día hábil bajo el nuevo esquema cambiario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 21 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). La última adquisición de divisas por parte de la entidad data del 1 de abril de 2025, hace poco más de nueve meses, cuando sumó 53 millones de dólares.

De esta manera, las tenencias internacionales del BCRA cerraron la jornada en USD 43.400 millones, lo que se traduce en un salto diario de USD 301 millones desde el viernes de la semana pasada.

Desde principios de enero, las bandas cambiarias se ajustan con la evolución del último dato disponible del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En ese contexto, el Central comenzó a implementar un mecanismo para comprar divisas en el mercado cambiario con la finalidad de fortalecer su posición en moneda extranjera. El organismo adelantó que el volumen de adquisiciones podría ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones en 2026, dependiendo del nivel de remonetización de la economía.

En este marco, Santiago Bausili, presidente de la autoridad monetaria, señaló que la acumulación de reservas durante este año dependerá de dos factores: la evolución de la demanda de dinero y la liquidez disponible en el MLC.

“El escenario base de re-monetización prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de USD 10.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos”, remarcó la entidad. Si la demanda de pesos por parte de los agentes económicos aumenta un punto porcentual adicional respecto al PBI, la proyección de compras de reservas se eleva hasta USD 17.000 millones.

Además, se controlará el volumen de operaciones en el MLC para la adquisición de dólares. Las intervenciones diarias, no obstante, tendrán un tope del 5% sobre el total negociado en el mercado de cambios para evitar alteraciones en su funcionamiento.

Más allá de la intervención del BCRA en el mercado cambiario luego de más de nueve meses, analistas financieros aseguraron que el Tesoro Nacional habría vendido dólares este lunes con el objetivo de mantener el tipo de cambio alejado de la banda superior del sistema cambiario.

“A pesar de haber pasado el riesgo electoral, de la corrección del ritmo de aumento de la banda cambiaria y del esfuerzo del Tesoro vendiendo spot, el tipo de cambio sigue bien de cerca el techo de la banda cambiaria, dificultando la acumulación de reservas del BCRA bajo este esquema cambiario/monetario", indicó un reporte de Aurum Valores.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Banco CentralReservasBCRADólaresMercado cambiarioBandas cambiariasÚltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Turismo internacional: estiman un déficit de hasta USD 8.500 millones en 2025

La diferencia entre la cantidad de viajeros que entraron y los que salieron del país es similar al desequilibrio registrado en 2017

Turismo internacional: estiman un déficit

El dólar operó a la baja en el segundo día con las nuevas bandas cambiarias y el BCRA compró USD 21 millones

Aunque el billete al público quedó sin variantes, a $1.495 en el Banco Nación, la divisa terminó en baja en la rueda mayorista. También cedieron las cotizaciones financieras, el blue y los negocios de futuros. El BCRA efectuó compras de contado por primera vez en nueve meses

El dólar operó a la

Según Bloomberg, las reformas de Javier Milei impulsaron el riesgo país a su nivel más bajo en siete años

El rendimiento adicional que exigen los inversores para mantener la deuda soberana de Argentina frente a los bonos del Tesoro de EEUU con vencimiento similar cayó por debajo de los 559 puntos básicos el viernes

Según Bloomberg, las reformas de

Caputo se prepara para una semana clave: cómo hará para pagar el viernes el vencimiento de USD 4.200 millones

El ministro de Economía tiene que realizar el giro a los bonistas y aún no tiene todos los dólares. Cuál es la opción que suena más fuerte

Caputo se prepara para una

Qué impacto tendrá la intervención de EEUU en Venezuela en el mercado petrolero global y en Vaca Muerta

El escenario internacional que se abre tras la ofensiva norteamericana introduce efectos potenciales sobre los precios, los flujos de inversión y los planes de exportación de energía

Qué impacto tendrá la intervención
DEPORTES
“Está vivo”: el video con

“Está vivo”: el video con el que Alpine presentó el ruido del motor del nuevo monoplaza para la temporada 2026 de la F1

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026

El heroico gesto de un joven boxeador en el voraz incendio de un bar en Suiza que le costó la vida

Los movimientos en el mercado de River Plate: de la figura de Racing a la que sondeó a la partida de Jeremías Ledesma

Le amputaron una pierna en un accidente, estuvo en coma y quiere ganar su quinto Rally Dakar: “Soy un luchador”

TELESHOW
Camilota se animó a tirarse

Camilota se animó a tirarse a la piscina y dejó una lección de vida: “El tiempo acá es limitado”

Benjamín Vicuña comenzó el año con su novia Anita Espasandín y sus hijos Magnolia y Amancio: fotos exclusivas

Amor, risas y reflexión: Gianinna Maradona cerró sus vacaciones en Pinamar con un mensaje para atesorar

Gonzalo Aziz desembarca en Infobae en vivo: cómo será la nueva programación

Las sentidas palabras de Andrés Nara a Wanda en medio de un presente turbulento: “Sos excelente hija y madre”

INFOBAE AMÉRICA

La historia detrás del álbum

La historia detrás del álbum de los 90 que Adam Sandler no puede dejar de escuchar

Un rancho, 4 hermanas y más de un centenar de muertos: la historia de las Poquianchis y la brutal red de asesinatos que conmocionó a México

Al menos siete periodistas fueron detenidos por funcionarios chavistas en el centro de Caracas

Destruído por la guerra, el museo de Sudán digitaliza su patrimonio

Hans Zimmer revela cuál es la insuperable canción pop que emociona a músicos y fanáticos en todo el mundo