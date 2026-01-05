El Banco Central volvió a comprar dólares tras nueve meses y activó el programa para acumular reservas

El BCRA compró USD 21 millones este lunes en el mercado cambiario. REUTERS/Enrique Marcarian

En el segundo día hábil bajo el nuevo esquema cambiario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró USD 21 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). La última adquisición de divisas por parte de la entidad data del 1 de abril de 2025, hace poco más de nueve meses, cuando sumó 53 millones de dólares.

De esta manera, las tenencias internacionales del BCRA cerraron la jornada en USD 43.400 millones, lo que se traduce en un salto diario de USD 301 millones desde el viernes de la semana pasada.

Desde principios de enero, las bandas cambiarias se ajustan con la evolución del último dato disponible del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En ese contexto, el Central comenzó a implementar un mecanismo para comprar divisas en el mercado cambiario con la finalidad de fortalecer su posición en moneda extranjera. El organismo adelantó que el volumen de adquisiciones podría ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones en 2026, dependiendo del nivel de remonetización de la economía.

En este marco, Santiago Bausili, presidente de la autoridad monetaria, señaló que la acumulación de reservas durante este año dependerá de dos factores: la evolución de la demanda de dinero y la liquidez disponible en el MLC.

“El escenario base de re-monetización prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del Producto Bruto Interno (PBI) para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de USD 10.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos”, remarcó la entidad. Si la demanda de pesos por parte de los agentes económicos aumenta un punto porcentual adicional respecto al PBI, la proyección de compras de reservas se eleva hasta USD 17.000 millones.

Además, se controlará el volumen de operaciones en el MLC para la adquisición de dólares. Las intervenciones diarias, no obstante, tendrán un tope del 5% sobre el total negociado en el mercado de cambios para evitar alteraciones en su funcionamiento.

Más allá de la intervención del BCRA en el mercado cambiario luego de más de nueve meses, analistas financieros aseguraron que el Tesoro Nacional habría vendido dólares este lunes con el objetivo de mantener el tipo de cambio alejado de la banda superior del sistema cambiario.

“A pesar de haber pasado el riesgo electoral, de la corrección del ritmo de aumento de la banda cambiaria y del esfuerzo del Tesoro vendiendo spot, el tipo de cambio sigue bien de cerca el techo de la banda cambiaria, dificultando la acumulación de reservas del BCRA bajo este esquema cambiario/monetario", indicó un reporte de Aurum Valores.

Noticia en desarrollo...