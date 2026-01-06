El auto más barato del mercado bajó su precio en enero: cuánto cuestan los 10 modelos 0 km más accesibles

Los 10 autos más accesibles del mercado van desde los 25 hasta los 33 millones de pesos en enero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con aumentos de precios que promedian el 1% entre todas las marcas que comunicaron su política comercial para enero, el ranking de los 10 autos más accesibles del mercado argentino vuelve a mostrar una tendencia común de los últimos meses de 2025, como es la de reducir la brecha entre el más barato y el más caro cada vez en un precio más parecido.

Esto ocurre porque ante una mayor oferta de vehículos compactos, especialmente por la aparición de nuevos jugadores en el mercado como son los autos importados chinos, todas las marcas necesitan tener un modelo de acceso atractivo antes de escalar en el posicionamiento de todas las versiones y modelos.

Sin embargo, mientras la mayoría de las marcas aplicó aumentos leves o incluso no modificó su lista de precios de diciembre, como es el caso de Nissan, Renault decidió aumentar en total sólo un 0,4% promedio y bajar de precio su auto más accesible en un 3% respecto al precio publicado en la primera semana de diciembre de 2025.

El Renault Kwid bajó un 3% su precio en el primer mes de 2026

1. Renault Kwid: $25.540.000

Tal como ocurre desde diciembre de 2024, el Renault Kwid sigue siendo el auto más barato que pueden comprar los usuarios argentinos. Desde mitad del año pasado se comercializa con dos versiones estéticamente diferentes, Kwid Iconic Bitono y Kwid Iconic Outsider que, sin embargo, tienen el mismo precio de lista. El vehículo se importa desde Brasil, pertenece al segmento A, que también es conocido como el de los “citycar”, y está propulsado por un motor naftero de 1.000 cm3 y 3 cilindros con una potencia de 66 CV y caja manual de 5 velocidades.

Fiat Mobi Trekking, el otro citycar del mercado

2. Fiat Mobi: $27.070.000

Este es el otro Citycar del mercado, que también se fabrica en Brasil y que Stellantis devolvió al mercado argentino a mediados de 2025. El Mobi tiene sólo una versión de equipamiento llamada Trekking, propulsada por un motor naftero aspirado que también tiene 1.0 litros aunque con una arquitectura de 4 cilindros. Su potencia es de 70 CV que se transmiten a través de las ruedas delanteras por una caja de velocidades manual de 5 marchas.

El Hyundai HB20 es el auto de segmento B más barato del mercado. Viene importado de Brasil

3. Hyundai HB20: $27.600.000

Nuevamente en enero este es el auto de segmento B más accesible del mercado, combinando el precio de un segmento A pero el equipamiento y dimensiones de la escala siguiente. El Hyundai HB20 se fabrica en Brasil y cumple este mes un año en el mercado argentino, en el que vendió 3.300 unidades y terminó 2025 entre los 25 modelos más vendidos. Se vende con carrocería hatchback y sedán. Todas tienen el mismo motor 1.6 litros aspirado de 123 CV de potencia, y la versión de acceso viene con una caja manual de 6 velocidades.

El Fiat Argo incoporó la versión con caja CVT desde enero

4. Fiat Argo: $29.780.000

La versión hatchback del Fiat Cronos es este modelo llamado Argo, que a diferencia del sedán, no se fabrica en Argentina sino que llega importada desde Brasil. Entre mayo y diciembre de 2025, el Argo tuvo sólo una versión en el mercado, que desde el mes de enero se amplia a una segunda alternativa que incorpora la caja de velocidades automática tipo CVT. Sin embargo, el modelo más accesible sigue siendo el de caja manual de 5 velocidades, que mantiene el mismo motor 1.3 litros de 99 CV de potencia.

Fiat Cronos, el auto más argentino más barato del mercado

5. Fiat Cronos: $30.960.000

Efectivamente, el Fiat Cronos es el auto argentino más barato del mercado, uno de los fuertes que le permitió ser también el vehículo nacional más vendido en 2025. Tiene 4 versiones, todas con el motor aspirado de 4 cilindros y 1.3 litros que entrega una potencia de 99 CV, aunque con las dos versiones más baratas que se ofrecen con caja manual de 5 velocidades y las otras dos que vienen con la caja CVT de 7 marchas.

El Citroën C3 es el único modelo de la plataforma que mantiene la identidad de la "C" en su nombre

6. Citroën C3: $31.040.000

Los autos más baratos vuelven a ser provenientes de Brasil con el quinto puesto del ranking, donde aparece el Citroën C3, el más pequeño modelo del programa CCubo de la marca para Latinoamérica. El C3 fue el único modelo que conservó la denominación “C” tradicional de estos autos franceses, ya que las otras dos opciones de la plataforma son el Basalt y el Aircross, que anteriormente era C3 Aircross. El C3 más accesible tiene el motor VTi naftero de 1.6 de 115 CV de potencia, con caja de cambios manual de 5 velocidades.

El nuevo Peugeot 208 es el otro modelo argentino que está entre los 10 más baratos

7. Peugeot 208: $31.140.000

Este es el segundo y último auto de fabricación nacional que está entre los 10 más baratos del mercado argentino en enero. El Peugeot 208 se fabrica en la planta de Stellantis en Palomar con 5 versiones, tres de las cuales, las más accesibles tienen el motor aspirado VTi de 1.6 litros y 115 CV y las dos más equipadas el motor turbo T200 con caja automática. El más barato es el 208 Active, con caja manual de 5 velocidades.

Los Chevrolet Onix y Onix Plus tienen todos motor turbo en la gama completa

8. Chevrolet Onix: $31.505.900

Nuevamente entre los modelos que llegan importados desde Brasil, el siguiente auto más barato de enero es el Chevrolet Onix, que tiene una línea paralela llamada Onix Plus por tratarse de sedanes y no hatchback. Entre ambos autos se puede optar por una gama de 7 modelos diferentes, con la única salvedad que en el caso de la línea Onix hay una versión específica con perfil deportivo que no se comercializa con carrocería de tres volúmenes. El Onix más accesible tiene caja de cambios manual aunque como toda la gama, esta propulsada por el motor 1.0 turbo de 116 CV de potencia.

El Citroën Basalt es el SUV más barato del mercado

9. Citroën Basalt: $31.930.000

Este es el segundo modelo de Citroën en la lista pero se diferencia de todos sus competidores por la doble condición de ser también un B-SUV y un SUV Coupé, con un perfil de carrocería con caída trasera estilo Fastback. El Basalt se fabrica en Brasil y se comercializa en cuatro versiones, siendo las dos más accesibles motorizadas por el propulsor VTi de 1.6 litros y 115 CV con caja manual de 5 velocidades, y las dos siguientes con el motor turbo T200 de Stellantis y caja automática.

El Yaris es fue auto más vendido del mercado y está en el límite del ranking de los 10 más accesibles

10. Toyota Yaris: $33.285.000

El Toyota Yaris fue el auto de uso particular más vendido del 2025, lo que impuso una marca que no se daba desde 2017, que implica que un auto brasileño se adelantó en la preferencia de los usuarios a los dos modelos argentinos que dominaron desde 2018. El Yaris se comercializa en 3 versiones bien escalonadas por precio y equipamiento y todas con carrocería hatchback. Sin embargo, es el único auto del ranking que en todas las opciones se vende con caja automática tipo CVT y no tiene una versión con caja de cambios manual.