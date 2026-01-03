Economía

Nueva fórmula para medir la inflación: qué cambios implementará el Indec para calcular los precios a partir de este mes

El organismo estadístico actualizará la canasta y las ponderaciones del IPC para reflejar cambios en los hábitos de consumo de los hogares. Qué sectores y consumos ganan y cuáles pierden peso

Marco Lavagna, presidente del Indec, estuve al frente de la reformulación metodológica del IPC. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) implementará a partir de enero de 2026 una nueva metodología para medir la inflación, con cambios en la canasta de bienes y servicios y en las categorías que componen el índice de precios minoristas. El organismo busca adaptar la medición a los hábitos de consumo actuales de los hogares, tras más de siete años sin modificaciones estructurales en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La decisión de revisar la forma de medir la dinámica inflacionaria se remonta a los primeros meses de 2025, cuando el Indec concluyó todos los desarrollos técnicos y metodológicos del nuevo IPC, aunque su aplicación quedó sujeta a la aprobación del Ministerio de Economía. Luego de las pruebas internas realizadas durante el año pasado, el cambio se aplicará con los datos correspondientes a enero de 2026, que se conocerán en febrero.

Qué cambia en la estructura del índice

Una de las modificaciones centrales del nuevo IPC es la actualización de la canasta de bienes y servicios que se utiliza para medir la inflación. El ajuste apunta a reflejar con mayor precisión el gasto actual de las familias argentinas, incorporando cambios en los patrones de consumo desde la última actualización integral del indicador.

Según información oficial, algunos segmentos ganarán peso dentro de la estructura del índice, mientras que otros reducirán su participación relativa en el cálculo final.

Los servicios públicos tendrán mayor incidencia sobre el IPC

El rubro “Vivienda, electricidad, gas y otros” pasará de representar alrededor del 9,4% del gasto familiar a 14,5%, lo que implica un incremento de 5,1 puntos porcentuales en su ponderación. Transporte, en tanto, aumentará su participación del 11% al 14,3%. En el caso de Comunicaciones, que incluye servicios como telefonía móvil e internet, el peso se duplicará: pasará del 2,8% al 5,1%.

En sentido contrario, algunas categorías que históricamente tuvieron una incidencia elevada en la medición perderán relevancia. Alimentos y bebidas no alcohólicas, que actualmente explican cerca del 26,9% del índice, bajarán al 22,7%. Prendas de vestir y calzado reducirán su participación del 9,9% al 6,8%, mientras que Restaurantes y hoteles pasarán del 9% al 6,6%.

Cambios metodológicos

Además de las modificaciones en las ponderaciones, el Indec introducirá ajustes metodológicos en la construcción del indicador. El nuevo IPC se elaborará a partir de ponderaciones actualizadas, basadas en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018, con adecuaciones para reflejar consumos más recientes.

Desde el organismo explicaron que la actualización no generará saltos bruscos en las cifras mensuales, aunque permitirá captar con mayor precisión las variaciones de precios en rubros que hasta ahora estaban subrepresentados, como algunos servicios y gastos vinculados a la vivienda.

Los alimentos y bebidas perderán algunos puntos de relevancia en la medición de la inflación (Reuters)

Durante 2025, el Indec realizó pruebas internas con la nueva metodología. Según trascendió, los resultados obtenidos mostraron, en la mayoría de los casos, valores muy similares a los del índice vigente, lo que facilitó la decisión de avanzar con su implementación.

Objetivo del cambio

El Indec señaló que la actualización del IPC tiene como objetivo adecuar el indicador a los estándares internacionales de buenas prácticas estadísticas y a los cambios en los hábitos de consumo de los hogares argentinos.

El índice de precios es una referencia clave para el diseño de políticas públicas, negociaciones salariales y análisis económicos. En ese sentido, desde el organismo remarcaron que el nuevo formato apunta a mejorar la calidad estadística del indicador y a reforzar su representatividad.

En instancias previas, funcionarios del Poder Ejecutivo explicaron que, una vez concluidos los desarrollos técnicos, la entidad encabezada por Marco Lavagna avanzaría con una etapa de difusión y explicación del nuevo IPC para facilitar su comprensión por parte de usuarios, analistas y distintos actores económicos.

Cronograma de implementación

El nuevo método de cálculo del Índice de Precios al Consumidor se aplicará a partir de los datos correspondientes a enero de 2026, que se difundirán en febrero.

El índice de inflación de diciembre de 2025, que se publicará a mediados de enero, se elaborará con la metodología vigente hasta ahora. De este modo, el impacto del nuevo esquema comenzará a reflejarse oficialmente en los primeros registros del año.

