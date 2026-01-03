Economía

Los depósitos en dólares marcaron un nuevo récord: por qué podrían subir en los próximos días

El stock depositado en moneda extranjera del sector privado superó los USD 36.700 millones. Qué impacto tendrán los pagos de deuda soberana en dólares

Los depósitos en dólares del
Los depósitos en dólares del sector privado superaron los USD 36.700 millones y alcanzaron el nivel más alto de la serie.

Los depósitos en dólares del sector privado volvieron a marcar un máximo histórico en el inicio del 2026, ubicándose en torno a los USD 36.717 millones, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Banco Central (BCRA). El nivel supera registros previos y consolida una tendencia que se fue acentuando a lo largo del año, con una dinámica que muestra distintos tramos pero un saldo claramente positivo en el acumulado. En el mercado financiero señalan que, además de los factores que ya vienen incidiendo en el crecimiento de estas colocaciones, en los próximos días podría sumarse un elemento adicional: el impacto del pago de vencimientos de deuda soberana, una parte de los cuales quedará depositada en cuentas locales.

La evolución de los depósitos en moneda extranjera muestra un recorrido con oscilaciones durante 2025, pero con un cambio de tendencia claro en el segundo semestre. Tras haber tocado un piso cercano a los USD 29.047 millones, el stock comenzó a recuperarse y, con algunos retrocesos intermedios, avanzó hasta superar primero los USD 32.000 millones y luego los USD 35.000 millones, hasta alcanzar el nuevo récord.

infografia

La dinámica de los depósitos

Desde el sistema financiero explican que el crecimiento de los depósitos en dólares se dio en un contexto de mayor estabilidad cambiaria en relación con períodos previos y de una recomposición de la confianza en el sistema bancario. En ese marco, los ahorristas optaron por mantener sus tenencias en moneda extranjera dentro de los bancos, en lugar de retirarlas en efectivo. La serie oficial identifica a estas colocaciones como “depósitos en USD – sector privado”, una categoría que incluye tanto cajas de ahorro como cuentas corrientes y plazos fijos en dólares.

A lo largo del año, distintos informes dieron cuenta de que el stock de depósitos en dólares superó marcas que no se veían desde hace más de dos décadas. En una de las últimas mediciones de noviembre ya se había destacado que el total había rebasado los USD 35.000 millones, lo que en ese momento fue presentado como un nuevo récord. En diciembre, esa tendencia no solo se sostuvo, sino que se profundizó, con un salto adicional que llevó el volumen a un máximo histórico.

El contexto de corto plazo suma ahora un factor relevante: el calendario de vencimientos de deuda soberana en moneda extranjera. El próximo 9 de enero, el Gobierno enfrenta pagos por más de USD 4.200 millones, correspondientes a distintos títulos emitidos bajo legislación local y extranjera. De ese total, una parte significativa está en manos de inversores residentes, lo que implica que los dólares que se giren para cumplir con esos compromisos podrían terminar acreditándose en cuentas bancarias dentro del país.

Parte de los pagos a
Parte de los pagos a tenedores locales de bonos soberanos podría reflejarse en un mayor volumen de depósitos en el sistema financiero (Reuters)

El efecto de los vencimientos de deuda

Desde el mercado señalan que, en esos casos, el mecanismo es directo: los tenedores locales de bonos cobran los dólares en sus cuentas y, al menos inicialmente, esos fondos pasan a engrosar el stock de depósitos en moneda extranjera del sistema financiero. En términos operativos, se trata de un movimiento que no requiere conversiones ni intermediaciones adicionales, ya que el pago se realiza directamente en dólares.

El Gobierno ultima los detalles para el pago de deuda de enero, en un contexto en el que el cumplimiento de esos vencimientos es seguido de cerca por los inversores. El monto total a cancelar y el cronograma de pagos ya están definidos, y el foco del mercado está puesto en cómo se canalizarán esos flujos y cuál será su impacto en las distintas variables financieras.

La posibilidad de que una porción de esos dólares quede depositada en el sistema local es uno de los argumentos que explican por qué los depósitos en dólares podrían mostrar un nuevo incremento en el corto plazo. Lo cierto es que no todos los fondos se retiran de inmediato ni se destinan automáticamente a otros activos, por lo que, al menos transitoriamente, pasan a formar parte del stock de depósitos.

