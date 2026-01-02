Jornada financiera: el riesgo país cayó al nivel más bajo desde 2018 y el dólar subió con las nuevas bandas

Las acciones argentinas buscan retomar el sendero ganador en 2026.

En la Bolsa porteña transcurrió una lenta operatoria hasta pasadas las 15 horas, cuando se publicaron los avisos de pago de renta y amortización de bonos soberanos en dólares Bonares y Globales el 9 de enero. A partir de entonces, en el tramo final de la rueda las acciones acentuaron la tendencia alcista, mientras que los títulos públicos conservaron una moderada alza que habilitó un nuevo descenso del riesgo país a niveles de 2018.

Por otra parte, en la plaza cambiaria se observó una suba del precio de la divisa a máximos de dos meses, con el debut del régimen de bandas “recalibrado” a partir de enero en función de la inflación.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 2,5%, en los 3.126.292 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares promediaron una mejora de 0,2%, según la referencia de los Globales en Wall Street.

Encabezaron las subas Ternium Argentina (+4,2%) y central Puerto (+3,7%). YPF subió 3,4%, al igual que Pampa Energía, mientras que Grupo Galicia avanzó 1,8 por ciento.

El riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de tasas entre los bonos del Tesoro de los EEUU y similares emisiones emergentes, cedió siete unidades, en los 553 puntos básicos, un piso desde el 27 julio de 2018, más de cinco años atrás. “La curva soberana hard-dollar operó levemente al alza en la plaza internacional. En ByMA, los Bonares mostraron bajas de hasta 1,2% en el caso del AL35″, detallaron detallaron desde CMF Banco Corporativo.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street hubo cierres mixtos, afectados a la vez por el movimiento dispar de los principales índices de Nueva York.

“El Tesoro nacional enfrenta vencimientos de deuda soberana por USD 4.200 millones el próximo 9 de enero. Para asegurar el pago, el Ministerio de Economía realizó un canje de títulos con el Banco Central y gestiona préstamos REPO con entidades financieras internacionales. En paralelo, las tasas de caución muestran una volatilidad persistente que requiere atención en las operaciones de corto plazo”, afirmaron los analistas de Rava Bursátil.

Nuevas bandas y dólar en alza

El tipo de cambio mayorista avanzó 20 pesos o 1,4%, a $1.475 para la venta. Con el debut del esquema de bandas cambiarias que en enero aumentarán un 2,47% -con la referencia de la inflación de noviembre de 2025-, el oficial tocó su nivel más alto desde el 3 de noviembre.

“Con un mercado sostenido en la parte alta y sin retrocesos relevantes, el tipo de cambio se mantuvo firme a lo largo del día, sin perforar los mínimos de apertura ($1.460) y con un volumen operado de USD 553 millones. El BCRA informó que no ha intervenido en el mercado con el nuevo esquema donde podría comprar hasta el 5% del volumen diario”, sintetizó Francisco Díaz Mayer, jefe de Operaciones de ABC Mercado de Cambios.

El BCRA precisó que el techo de las bandas cambiarias se situó en los $1.529,03, lo que dejó al mayorista a 54,03 pesos o 3,7% de ese límite.

Agustina Savoia, asesora financiera de Cocos Gold, señaló que “el debut de las nuevas bandas cambiarias en enero de 2026 introduce un cambio relevante en el funcionamiento del régimen cambiario. A diferencia del esquema previo, el piso y el techo de la banda dejan de ajustarse a un ritmo fijo y pasan a actualizarse mensualmente en función de la inflación efectiva. Este punto es central porque evita que el tipo de cambio quede desalineado en términos reales y reduce la probabilidad de tensiones artificiales”.

“Para el mercado, esto se refleja en un escenario de ajustes graduales del dólar, sin saltos abruptos, siempre condicionado a la consistencia del programa fiscal y monetario. El foco deja de estar en el nivel puntual y pasa a estar en la trayectoria. Inflación, tasas y dólar comienzan así a moverse de manera más coordinada, reduciendo los desajustes que históricamente generaron episodios de inestabilidad”, agregó Savoia.

El dólar al público ganó 15 pesos o 1%, a $1.495 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 24 de octubre, la última sesión financiera previa a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. En los bancos, el billete minorista promedió $1.491,35 para la venta.

Las cotizaciones bursátiles también reaccionaron al alza este viernes, en un rango de 21 a 24 pesos. El dólar MEP ascendió a $1.506,21 (+1,6%) y el “contado con liquidación”, a $1.544,99 (+1,4%). El “liqui” volvió a superar al dólar blue como el más caro de todos, pues este último negoció sin variantes a 1.530 pesos.

Los contratos de dólar futuro tuvieron subas generalizadas en un rango de 0,6% a 2,2%, con mayores avances en las posturas de mayor plazo. Los negocios alcanzaron al equivalente de USD 723,9 millones, según datos de A3 Mercados. Los contratos que concentraron el volumen, con vencimiento a fin de enero, subieron nueve pesos o 0,6%, a $1.505,50, debajo de los $1.564,24 previstos como techo de las bandas para el cierre del mes.

Con el inicio de enero se reintegraron a las reservas por los depósitos de dólares provenientes de la cartera propia de los bancos, que regresaron a cuentas del BCRA, en un movimiento técnico habitual cada mes. Así las reservas internacionales subieron USD 1.934 millones en el día, a USD 43.099 millones.

Vale recordar que estos activos habían caído en USD 1.718 millones el lunes 29 por el retiro de estos depósitos, en cumplimiento de la normativa de posición global neta en moneda extranjera de las entidades financieras.