Cuenta DNI: todos los beneficios y descuentos para enero de 2026

Las promociones de la billetera digital del Banco Provincia incluyen rebajas en comercios, gastronomía, supermercados y más, con topes semanales y mensuales ampliados

Cuenta DNI ofrece descuentos exclusivos
Cuenta DNI ofrece descuentos exclusivos en supermercados, farmacias, librerías y comercios de barrio durante diciembre 2025 en Buenos Aires

La aplicación Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, lanzó nuevas promociones para enero de 2026 con el objetivo de incentivar el consumo y facilitar el ahorro durante la temporada de vacaciones en la provincia de Buenos Aires. Con más de 10 millones de usuarios, la plataforma tecnológica amplió su agenda de descuentos y estableció condiciones especiales tanto en destinos turísticos como en el resto de las localidades bonaerenses. El detalle de beneficios abarca comercios de cercanía, supermercados, locales gastronómicos, farmacias, librerías, universidades, balnearios y marcas emblemáticas del verano.

Cuenta DNI se consolidó como una herramienta clave para la gestión de pagos y compras diarias en la provincia de Buenos Aires. Durante este mes, la billetera digital propuso un calendario de rebajas distribuidas por días de la semana y por rubros, con topes de reintegro que permiten planificar los consumos y maximizar el ahorro. Las promociones están vigentes durante todo enero, según la información divulgada por el Banco Provincia.

Entre las novedades más destacadas, la promoción en comercios de barrio ahora incluye carnicerías, granjas y pescaderías, y eleva el tope semanal de reintegro a $5.000 por viernes. Debido a que este mes cuenta con cinco viernes, el ahorro potencial mensual para este rubro asciende a $25.000. Esta medida responde a una demanda de los usuarios que buscaban mayor alcance en las categorías de productos esenciales y frescos.

El programa de descuentos también incorpora una promoción especial para comercios gastronómicos durante todos los fines de semana. Los sábados y domingos, quienes utilicen Cuenta DNI en locales adheridos, entre los que se encuentran varias marcas reconocidas y balnearios, acceden a un 25% de ahorro con un tope de $8.000 por semana. Esta propuesta apunta a aliviar el gasto en salidas y comidas fuera del hogar, especialmente en la temporada de vacaciones.

Las marcas emblemáticas del verano que participan en el programa de descuentos incluyen Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Havanna, La Fonte de Oro, Luccianos, Manolo y otras, junto a balnearios como El Calamar Loco, Guardalavaca, Hanalei, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute y Torreón del Monje. En estos comercios, los usuarios pueden obtener un 25% de ahorro todos los días, con un tope de $10.000 por semana y por marca. La promoción abarca productos y servicios característicos de la temporada estival.

Supermercados, farmacias, librerías y universidades
Supermercados, farmacias, librerías y universidades también forman parte de la agenda de beneficios de la billetera digital (REUTERS/Agustín Marcarián)

En el segmento de estaciones de servicio, la propuesta para Full YPF contempla un 25% de descuento todos los sábados y domingos en los locales adheridos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana. Es importante señalar que la promoción no aplica para la compra de combustibles, sino para consumos en el sector de tiendas y servicios complementarios.

Para quienes hacen compras en supermercados, Cuenta DNI mantiene acuerdos con diversas cadenas de la provincia de Buenos Aires. Los descuentos pueden aprovecharse los siete días de la semana, aunque el porcentaje y el tope varían según la cadena y el día. Algunos de los supermercados incluidos en el programa son ChangoMás, Día, Toledo, Carrefour y Nini Mayorista, con rebajas que van del 10% al 20% según el día y el establecimiento.

El beneficio también alcanza a ferias y mercados bonaerenses, donde el descuento llega al 40% todos los días, con un límite de reintegro semanal de $6.000. Esta opción se orienta a estimular el consumo local y apoyar a pequeños productores y comerciantes. En el ámbito académico, los comercios adheridos de universidades bonaerenses ofrecen un 40% de descuento todos los días, también con un tope semanal de $6.000.

Las librerías integran el esquema de promociones con un 10% de descuento los lunes y martes en toda la provincia, sin tope de reintegro, lo que facilita el acceso a materiales de estudio y lectura. Por su parte, farmacias y perfumerías otorgan un 10% de descuento los miércoles y jueves en comercios adheridos, también sin tope de reintegro, brindando un alivio en el gasto de productos esenciales para la salud y el bienestar.

Además de los beneficios mencionados, Cuenta DNI agrega descuentos en comercios de cercanía, ferias, mercados, supermercados y farmacias. El calendario de promociones distribuye los días y los rubros para que los usuarios puedan organizar sus compras y aprovechar los reintegros máximos posibles. La lista completa de los comercios adheridos y los detalles de cada promoción se encuentra disponible desde el 2 de enero en las cuentas verificadas de Instagram, Facebook y X de Banco Provincia.

En la práctica, los usuarios deben utilizar la aplicación Cuenta DNI al momento de pagar para acceder automáticamente a los descuentos, que se acreditan como reintegros en la cuenta. El sistema se diseñó para que los topes de reintegro sean semanales o mensuales, según el rubro, y se calculan sobre el monto total de las compras realizadas en los comercios adheridos.

Los descuentos en gastronomía y
Los descuentos en gastronomía y comercios de cercanía tienen topes semanales y permiten organizar los consumos (AP Foto/Tony Gutierrez, archivo)

Durante enero, la agenda de beneficios se organiza así: los jueves, viernes y sábados, ChangoMás aplica un 15% de ahorro; los viernes, los comercios de cercanía incluyen el 20% de descuento; los sábados y domingos, Full YPF y cadenas de comida rápida suman un 25% de rebaja; todos los días, las marcas de temporada y los balnearios presentan descuentos de entre el 20% y el 25%. El beneficio especial para localidades específicas ofrece un 15% de rebaja de lunes a jueves.

Supermercados como Día, Toledo, Carrefour y Nini Mayorista otorgan descuentos entre el 10% y el 20% en días determinados, mientras que los martes y miércoles se suman rebajas en cadenas mayoristas y supermercados adheridos. Los miércoles y jueves, las farmacias aplican un 10% de ahorro.

Estos beneficios buscan incentivar el consumo en diferentes rubros, adaptándose a las dinámicas de compra de los usuarios de la provincia. La estrategia de Banco Provincia apunta a sostener la actividad económica local y brindar herramientas para que las familias puedan cuidar su presupuesto en un contexto de alta demanda estacional.

