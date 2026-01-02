Boom de autos importados: cuáles fueron las marcas que más vendieron en 2025

Aunque la idea de auto importado remita a unidades que atraviesan el océano desde otros continentes, la mayoría viene desde Brasil. El resto se repartió entre Corea, China y México como principales países de origen

Sean SUV, autos compactos, sedanes, pick-ups, furgones, vans o camiones, en 2025 lo que más se vendió en la Argentina fueron autos importados. A grandes rasgos, mientras se esperan los “números finos” que llegarán en los próximos días, fueron un 60% contra el 40% de vehículos de fabricación nacional, lo que representa aproximadamente 367.000 autos de los 612.178 que se dieron a conocer oficialmente el pasado 30 de diciembre.

Hay tres tipos de autos importados actualmente en la Argentina: los que pagan arancel del 35% por provenir desde países fuera de la región; los que no lo pagan porque vienen de Brasil, México, Colombia o Uruguay, países con los que hay acuerdo de complementación económica, y los que deberían pagarlo por ser extracontinentales pero no lo pagan por pertenecer al cupo de 50.000 unidades de autos híbridos y eléctricos promovido por el Gobierno sin ese arancel o derecho de importación.

Los importados que no pagan arancel son los que predominan en el mercado argentino y representan el 88% del total de autos importados, unos 312.000 automóviles. El auto más vendido de este grupo es el Toyota Yaris con 30.150 unidades.

El Toyota Yaris fue el auto importado más vendido del año, pero lo trajo una terminal automotriz desde Brasil y no un importador

Del 12% restante de los importados son los que vienen de otros continentes. Totalizan unos 55.000 vehículos pero solo el 60% corresponde a importadores, ya que cerca del 40% son autos traídos por las propias automotrices.

Hay una salvedad que hacer con Mercedes-Benz, ya que, si bien es una marca que produce en la Argentina, al tener dos líneas completamente distintas entre los utilitarios nacionales y la gama de autos premium importados de Alemania, es correcto colocar estos autos en la misma categoría que los Audi o Lexus, que también son vehículos que se importan por separado de Volkswagen y Toyota respectivamente.

También hay importadores que traen autos sin arancel, como son los casos de Hyundai, KIA, BMW, e incluso Nissan y Honda, que no fabrican autos en la Argentina y toda su gama viene desde otros países, pero algunos modelos pagan arancel y otros no, aunque en estos últimos dos casos, con una gama casi total de vehículos regionales que los emparentan a las marcas tradicionales. De hecho, tanto Nissan como Honda están en la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

El Hyundai HB20 fue el que impulsió a la marca coreana a quedar como la importadora que más autos patentó en 2025

Las 10 marcas importadas que más vendieron

Si bien ese es un tema “más fino”, el furor por los importados en 2025 permite establecer un ranking de las marcas que más autos vendieron en la Argentina sin tener fábricas de autos locales.

La que más autos vendió en los 12 meses del año fue Hyundai con 5.408 unidades, de las cuales 3.311 fueron del hatchback brasileño HB20 que llegó en 2025 a Argentina con un singular éxito, ya que fue el auto de segmento B más barato del mercado, sólo superado por los citycar Renault Kwid y Fiat Mobi.

El segundo importador que más autos patentó en 2025 fue BAIC, la marca china más vendida del año, con 4.578 unidades en total pero con dos modelos que se llevaron casi todas las ventas, el BJ30 con 2.246 unidades y el X55 con 1.470. En este caso, una de las versiones del BJ30 entró al cupo de híbridos y eléctricos sin arancel, pero el volumen todavía no fue tan sustancial como lo será en 2026.

BAIC fue la segunda importadora con más ventas del año y la marca china número 1, destacándose con su C-SUV BJ30

En tercer lugar aparece Kia, otra marca coreana que es subsidiaria de Hyundai en origen pero tiene un importador independiente en la Argentina. El total de ventas alcanzó las 3.091 unidades, pero en este caso también fue un modelo de producción regional el que desequilibró la balanza. Se trata del Kia K3 fabricado en México, el cual sumó 2.010 vehículos entre sus dos versiones de dos y tres volúmenes.

La cuarta marca importada más vendida del año fue Mercedes-Benz, el primer fabricante premium y el primer europeo de la lista, con 2.807 automóviles. En este caso fue el GLC 300 con 430 unidades, seguido por el A200 que superó las 300 unidades, y el GLA 200 que sobrepasó los 240 patentamientos.

El Kia K3 fue uno de los autos importados más relevantes del año. La marca coreana quedó tercera entre las importadoras

El quinto importador más exitoso del 2025 fue otra marcha china, Haval, importada por el Grupo Antelo, que alcanzó las 2.628 unidades en total. El modelo más vendido fue el Haval Jolion, alcanzando los 1.383 autos vendidos mientras que el Haval H6 llegó a 1.245 unidades.

En sexto puesto quedó Audi con 2.574 patentamientos, entre los que se destacaron el Audi Q3 con casi 600 unidades y el Audi A3 con algo más de 485. Séptimo quedó BMW con un total de ventas de 2.472 vehículos, destacándose el BMW X1 con algo más de 400 unidades y el BMW X3 con 290.

Los diez importadores más exitosos del año se completan con DFSK y sus 801 vehículos, especialmente el utilitario DFSK K01H con 236 unidades; Foton con 792 patentamientos y el utilitario TM01 que alcanzó las 386 ventas; y otra china, JAC, con 784 autos vendidos en el año entre los que se destacó el JAC JS4 con 282 unidades.