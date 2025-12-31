Economía

Con la Bolsa porteña cerrada, los ADRs argentinos muestran leves subas en la última rueda del año en Wall Street

Las acciones de empresas argentinas listadas en Nueva York muestran movimientos limitados en la última jornada bursátil. El índice Merval terminó el año con una baja medida en dólares, tras meses de volatilidad y dudas

Las acciones de empresas argentinas listadas en Wall Street cerraron el año con movimientos acotados y bajo volumen de operaciones (Reuters)

En la víspera de Año Nuevo, la atención de los inversores argentinos se concentró en Wall Street, donde los ADRs de compañías argentinas operaron con movimientos acotados y una leve tendencia alcista, en una jornada que marcó el cierre bursátil de 2025 para los activos locales listados en Nueva York. Mientras tanto, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el resto de los mercados financieros argentinos —monedas, acciones, bonos y granos— permanecieron inactivos por el feriado de fin de año, y su reapertura está prevista para el viernes 2 de enero.

Según reportó Reuters en sus primeras crónicas, el mercado estadounidense operó con un volumen menor al habitual, en línea con el calendario reducido por las celebraciones. De acuerdo con los datos relevados poco antes de las 16 (hora de Buenos Aires), Telecom Argentina (TEO) subía 1,17%, Central Puerto (CEPU) avanzaba 0,87% y Transportadora de Gas del Sur (TGS) sumaba 0,71%. Otras compañías como BBVA Argentina (BBAR) y Supervielle (SUPV) mostraban alzas marginales, mientras que Tenaris (TS) y Loma Negra (LOMA) retrocedían 0,39%. El papel de YPF se mantenía con una suba de 0,22% y Grupo Financiero Galicia (GGAL) operaba estable.

La última rueda del año en Wall Street se desarrolló en un contexto de cautela global. Según describió Reuters, los principales índices estadounidenses —el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq— caían en la jornada, pero se encaminaban a cerrar 2025 con ganancias de dos dígitos, el tercer año consecutivo de subas de esta magnitud. El año estuvo marcado por la volatilidad derivada de las políticas arancelarias implementadas por el presidente Donald Trump y el impulso de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial. En ese marco, Nvidia se consagró como la primera empresa cotizada en alcanzar una capitalización bursátil de 5 billones de dólares, mientras que Alphabet lideró los rendimientos sectoriales tras subir 65,1% anual, según los registros de Reuters.

A pesar del impulso externo, el balance anual para el mercado argentino aparece condicionado por la dinámica macroeconómica local. El índice Merval cerró el año con un avance de 20,4% en pesos, pero esta ganancia quedó por debajo de una inflación estimada en 30%. De acuerdo con los datos oficiales, el dólar oficial subió 40% y el dólar contado con liquidación (CCL) 28,3% en el mismo período. En consecuencia, el Merval medido en dólares registró una baja de 6,1% en 2025, resultado que refleja la pérdida de valor real de los activos locales pese a la suba nominal en moneda local.

El índice Merval finalizó 2025 con una baja en dólares, afectado por la inflación y la evolución del tipo de cambio (Reuters)

Entre las acciones líderes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, los papeles de Central Puerto finalizaron el año con una suba de 48,3% en pesos, Transportadora de Gas del Norte (TGNO4) avanzó 55,8% y IRSA sumó 40,8%. Por el contrario, BYMA perdió 38,3%, Comercial del Plata (COME) cayó 46,3% y Ternium Argentina (TXAR) retrocedió 24,9%. Al considerar la evolución de los precios en dólares, la mayoría de los activos locales exhibieron un retroceso, resultado de la devaluación y la aceleración de los precios internos.

Según el cronograma dispuesto por las autoridades del mercado, los mercados argentinos mantendrán la inactividad durante el miércoles y el jueves por la celebración de Año Nuevo. La actividad financiera habitual se reanudará el viernes 2 de enero, mientras que Wall Street retomará sus operaciones tras el feriado del 1 de enero.

El cierre internacional de 2025 estuvo marcado por la persistencia de la volatilidad y la expectativa de los operadores respecto a la política monetaria futura de la Reserva Federal de Estados Unidos. De acuerdo con los informes de Reuters, los índices estadounidenses lograron revertir el impacto negativo de la crisis de abril, cuando los aranceles del denominado “Día de la Liberación” provocaron un colapso en los mercados globales y renovaron las dudas sobre el crecimiento económico.

Durante el año, el sector tecnológico lideró el movimiento bursátil en Estados Unidos, impulsado por la demanda en inteligencia artificial y servicios de comunicación. El índice de servicios de comunicación se posicionó como el más rentable del S&P 500, apoyado en el fuerte desempeño de empresas como Alphabet. Los analistas consultados por Reuters señalaron que la trayectoria de las tasas de interés en Estados Unidos será determinante para el comportamiento de los mercados durante 2026, en medio de señales de un posible sesgo expansivo por parte de la futura conducción de la Reserva Federal.

En la última jornada del año, los ADRs de empresas argentinas presentaron una dinámica de leves subas, en línea con un contexto internacional de menor actividad y expectativas moderadas ante el receso por las fiestas. La evolución de estos instrumentos refleja el pulso de la economía local y la percepción de los inversores externos sobre el rumbo económico del país.

