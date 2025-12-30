Aumento de las tarifas de gas: aprobaron los nuevos valores que regirán a partir de enero de 2026

Los ncrementos serán a partir de enero

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aprobó los nuevos cuadros tarifarios para los servicios de distribución de gas natural que prestan todas las empresas del país, como Metrogas S.A. y Naturgy BAN S.A., que abastecen a la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Lo hizo a través de la publicación en el Boletín Oficial de las resoluciones 1009/2025 y 1012/2025, mediante las que establecieron que los nuevos valores regirán a partir del 1° de enero de 2026 en las áreas de concesión correspondientes a cada distribuidora.

En el caso de Metrogas S.A., la normativa 1009/2025 dispuso la habilitación de los incrementos incluidos en el anexo que acompaña la medida y la cual detalla el cargo por categoría y zona. Mientras que la categoría R1 -Usuarios residenciales con el consumo más bajo- dispuso un monto de $3.514,29 para Capital Federal, en Buenos Aires la nueva tarifa quedó en $4.058,43.

En el otro extremo, el organismo dispuso para la categoría R4 -Usuarios residenciales con el consumo más alto dentro del segmento residencial- un monto de $83.960,03, en Capital Federal; y de $45.627,20, en Buenos Aires.

Los cuadros tarifarios corresponden a Naturgy BAN S.A. y Metrogas S.A.

Del mismo modo, la resolución 1012/2025 estableció los nuevos ajustes para Naturgy BAN S.A., contenidos en el anexo adjunto a la normativa. También sumó una versión actualizada de las nuevas condiciones tarifarias. Según estableció el organismo, la categoría R1 en la zona norte de Buenos Aires, quedó en $2.876,99; mientras que R4 subió a $30.807,68.

Por otro lado, figuran los usuarios R2 con consumo intermedio, divididos en subcategorías (1°, 2°, 3°) según rangos de consumo. Y los usuarios residenciales con mayor consumo, denominados R3, también divididos en subcategorías. “Las tarifas incluyen el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) se mantienen bonificaciones para usuarios residenciales de los niveles 2 y 3 (segmentación de subsidios) y que estas bonificaciones se aplicarán sobre el precio mayorista de la energía, según lo establecido por la Secretaría de Energía", subrayan ambas publicaciones.

“En virtud de lo expuesto, corresponde emitir nuevos cuadros tarifarios a aplicar por la Licenciataria, los cuales contemplarán los nuevos precios de gas en PIST, el siguiente escalón de la RQT, y la actualización tarifaria prevista en el Numeral 9.4.1.1 de las RBL”, indican los textos.

Ambas distribuidoras deberán cumplir con lo dispuesto en la resolución 605/2025 del área a de Energía, que determina los precios de referencia para la facturación y, en caso de corresponder, aplicar las bonificaciones establecidas en la resolución 24/2025 de la Secretaría de Energía del 29 de enero de este año. Los usuarios verán reflejados en sus facturas los precios aprobados oficialmente y los eventuales descuentos previstos por la normativa vigente.

Las resoluciones de ENARGAS aclaran que en caso de que la entrada en vigencia de los nuevos cuadros tarifarios ocurra en medio de un período de facturación, se aplicará lo establecido en el punto 14 (k) del Reglamento de Servicio de Distribución, aprobado por el decreto 2255/92 y sus modificaciones. Este punto regula cómo se prorratea el nuevo valor en períodos de transición entre esquemas tarifarios, para asegurar que la aplicación sea proporcional y adecuada a los consumos de cada usuario.

La actualización tarifaria responde al proceso de revisión periódica dispuesto por la normativa vigente, que tiene en cuenta la evolución de los costos de prestación, la situación económica del sector y los lineamientos adoptados por la Secretaría de Energía y el propio ENARGAS. El último incremento fue el 1° de diciembre.