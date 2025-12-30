Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, 30 de diciembre

Los beneficiarios reciben haberes actualizados, asignaciones especiales y bonos extraordinarios, de acuerdo con al calendario oficial de ANSES para diciembre

Guardar
El haber mínimo de jubilados
El haber mínimo de jubilados de ANSES en diciembre 2025 asciende a $340.879,59, mientras que el haber máximo llega a $2.293.796,92

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el calendario de pagos de diciembre 2025, que establece las fechas y montos para jubilaciones, pensiones, asignaciones y demás prestaciones en todo el país. El esquema contempla aguinaldo, bonos extraordinarios y diferencias regionales o de ingresos. Así, los beneficiarios pueden consultar exactamente cuándo y cuánto cobran en esta última liquidación del año.

Quiénes cobran hoy, 30 de diciembre

Prestación por Desempleo

Hoy, 30 de diciembre, cobran los titulares de la Prestación por Desempleo cuyos documentos finalizan en 8 (ocho) y 9 (nueve). El pago se realiza conforme al calendario oficial y corresponde exclusivamente a esa terminación de DNI en esta fecha.

Asignación por Maternidad

La Asignación por Maternidad se paga a todas las terminaciones de documento en la ventana comprendida entre el 15 de diciembre y el 12 de enero. No corresponde un pago exclusivo para hoy, pero quienes tienen fecha asignada dentro de ese rango acceden al beneficio.

Los beneficiarios de jubilaciones y
Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones ANSES recibieron en diciembre un aumento del 2,34% según el Índice de Precios al Consumidor de octubre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción se abonan a todas las terminaciones de documento del 10 de diciembre al 12 de enero. El pago no es específico del 30 de diciembre, pero permanece vigente para quienes estén dentro de ese período.

De cuánto son las jubilaciones en diciembre 2025

En diciembre, las jubilaciones y pensiones aumentaron un 2,34% según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. El haber mínimo garantizado para jubilados asciende a $340.879,59, mientras que el haber máximo llega a $2.293.796,92. La Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $272.703,67.

Este mes, los jubilados y pensionados percibieron el medio aguinaldo y, en el caso de quienes reciben la jubilación mínima y la PUAM, se sumó un bono extraordinario de $70.000. Así, la jubilación mínima totaliza $581.319,38, la máxima alcanza $3.440.695,38, y la PUAM asciende a $479.055,5, sumando todos los conceptos vigentes.

En diciembre, ANSES otorgó un
En diciembre, ANSES otorgó un bono extraordinario de $70.000 a quienes cobran jubilación mínima y PUAM, sumado al medio aguinaldo

De cuánto son las asignaciones en diciembre 2025

Para la Asignación por Hijo y Prenatal, el valor general es de $61.252 para familias con Ingresos del Grupo Familiar (IGF) hasta $948.361, mientras que en zonas diferenciadas puede alcanzar hasta $132.075.

A medida que el IGF aumenta, los valores de las asignaciones disminuyen, con un tope máximo de IGF de $5.022.048 para acceder a los beneficios.

La Asignación por Nacimiento es de $71.396, la de Adopción $426.877 y la de Matrimonio $106.904. La Ayuda Escolar Anual varía entre $42.039 y $83.797, según la región. Para hijos con discapacidad, los montos oscilan entre $89.043 y $398.364, dependiendo del IGF y la zona.

Si algún integrante del grupo familiar percibe ingresos superiores a $2.511.024, la familia queda excluida automáticamente de las asignaciones familiares y universales.

