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Tras la mejor semana de su carrera, Marco Trungelliti cayó en la final de Marrakech ante Rafael Jódar

El español se impuso sobre el santiagueño en sets corridos, por 6-3 y 6-2

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El español Rafael Jodar consiguió su primer título en el ATP Tour al consagrarse campeón sobre el polvo de ladrillo de Marrakech, tras vencer en la final al argentino Marco Trungelliti por 6-3 y 6-2. El santiagueño, por su parte, estableció un récord de longevidad: a los 36 años, se convirtió en el jugador más veterano en alcanzar por primera vez una definición en el circuito mayor.

En el inicio del partido, la joya del tenis madrileño, Jodar, quien comenzó la temporada 2025 en el puesto 895 y la cerró en el 168, impulsado por los títulos Challenger en Hersonissos, Lincoln y Charlottesville, y que este año ya se ubica en el 89° del ranking mundial, fue quien golpeó primero al quebrar el servicio de Trungelliti (117°). Luego, repitió la ruptura en el noveno game para quedarse con el set por 6-3.

La solidez del joven español de 19 años se mantuvo en la segunda manga: reafirmó su personalidad y no le tembló el pulso pese al contexto de una final, lo que le permitió adelantarse rápidamente 3-0. Aun con la ventaja, sostuvo la intensidad en cada punto, se mostró firme con su servicio -que no cedió en todo el parcial- y terminó sellando la victoria por 6-2 para levantar el trofeo.

Gracias a su actuación en el torneo de Marruecos, el santiagueño, con 36 años y 65 días, se convertirá desde este lunes en el debutante más veterano en ingresar al Top 100 desde 1975. De este modo, superará la marca del español Daniel Muñoz de la Nava, quien lo había logrado con 33 años y 214 días en agosto de 2015, así como la del dominicano Víctor Estrella Burgos, que lo consiguió con 33 años y 213 días en marzo de 2014.

Trungelliti, que sumó su primer punto ATP en julio de 2008, se metió entre los 200 mejores en 2012 y alcanzó su mejor ubicación en 2019, cuando llegó a los cuartos de final en el ATP de San Pablo para escalar hasta el puesto 112. Ahora, tras la final en Marrakech, dio un salto significativo en el ranking en vivo al ubicarse en el puesto 76, una posición que además le garantiza el ingreso directo a los cuadros principales de Roland Garros y Wimbledon.

Marco Trungelliti fue finalista del ATP de Marrakech a sus 36 años (Crédito: ATP Tour)
Marco Trungelliti fue finalista del ATP de Marrakech a sus 36 años (Crédito: ATP Tour)

La carrera del argentino se sostiene sobre capítulos memorables. Desde aquella impactante victoria frente al entonces Top 10 Marin Cilic en Roland Garros 2016, hasta la recordada travesía de 2018: en esa oportunidad, el norteño manejó durante diez horas desde Barcelona hasta París junto a su abuela Daphne para ingresar como lucky loser y terminar derrotando a Bernard Tomic en la primera ronda del Abierto francés.

El albiceleste, conocido con justicia como el hombre de la qualy, atravesó 43 fases clasificatorias de torneos de Grand Slam a lo largo de su trayectoria, superando esa instancia en nueve ocasiones: Australian Open (2016, 2020 y 2022), Roland Garros (2016, 2017 y 2018), US Open (2019 y 2021) y Wimbledon (2021). En los cuadros principales, su mejor rendimiento llegó con la tercera ronda, barrera que alcanzó cinco veces: tres en París, una en Melbourne y otra en Nueva York.

Además, el norteño acumula 276 triunfos en el circuito Challenger y siete títulos en la categoría, cuatro de ellos obtenidos en los últimos dos años (Lyon, Tulln, Targu Mureș y Kigali).

En la presente temporada, Trunge, radicado actualmente en Andorra, también cumplió el sueño de representar al país en la Copa Davis. Integró el equipo argentino en la primera ronda de los Qualifiers frente a Corea del Sur en Busan, serie que terminó en manos del conjunto asiático.

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