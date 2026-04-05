El verdadero motivo de la furia de Mauro Icardi luego de su regreso a Turquía: “Critíquenme”

En medio del tenso panorama en el mundo deportivo, un periodista turco opinó sobre la situación de Mauro Icardi como parte del Galatasaray (A Spor/X)

Luego de dos semanas atravesadas por polémicas judiciales y un esperado reencuentro con sus hijas en la Argentina, Mauro Icardi volvió a armar las valijas. Esta vez, el delantero partió junto a la China Suárez y sus hijos, regresando a Turquía para retomar su rutina en el Galatasaray. Pero la vuelta al club no solo lo devolvió a sus obligaciones deportivas, sino que también lo colocó nuevamente en el centro de la escena mediática, esta vez en el ámbito deportivo turco.

El arribo de Icardi a Turquía no estuvo exento de versiones y rumores, especialmente en el mundo deportivo, donde su continuidad en Galatasaray se viene discutiendo hace meses. El futbolista, lejos de mantenerse en silencio, decidió responder a las críticas con un mensaje contundente en sus redes sociales. A través de sus historias de Instagram, compartió una imagen en la que se lo ve recibiendo una lluvia de flechas mientras, detrás suyo, sus compañeros caminan hacia un trofeo. “Critíquenme, mi gente está a salvo. Seremos campeones”, escribió, dejando en claro que, más allá de las especulaciones, su prioridad es el bienestar de su entorno y el objetivo deportivo.

Mientras tanto, la prensa turca no baja la intensidad de los análisis sobre su presente y su futuro. El canal deportivo A Spor, uno de los más vistos en Estambul, fue escenario de una de las críticas más fuertes de los últimos días. Un periodista del ciclo aseguró: “El asunto de Icardi con el Galatasaray está terminado. Creo que se ha visto claramente que Icardi ya no es jugador del Galatasaray. O sea, que haga un hat-trick, o marque tres o cinco goles más en partidos que considero de menor nivel, está bien, eso te lleva a la final esta temporada, pero en un proceso en el que el objetivo del Galatasaray cada temporada es el éxito en Europa, ser campeón en la liga y ganar la copa, el costo de Icardi y lo que aporta en el campo está muy lejos de lo que deseas”.

El llamativo posteo de Mauro a poco tiempo de su llegada a Turquía (Instagram)

El conductor fue incluso más allá, planteando la necesidad de una renovación profunda en el plantel: “Para la nueva temporada, el Galatasaray necesita un nuevo segundo delantero, detrás de (Victor) Osimhen, un tercer jugador joven o alguien muy experimentado y de menor coste. Galatasaray tiene que ir tras estos jugadores. Anoche, Icardi hizo que el Galatasaray jugara en inferioridad. No es que no le llegara el balón. Icardi tampoco trabajó, tampoco corrió”, agregó, marcando una clara distancia respecto al presente del argentino en el club.

La tensión entre Icardi y el Galatasaray viene escalando desde hace semanas. Días atrás, el futbolista tenía previsto regresar a Turquía el viernes por la noche con un vuelo ya emitido, pero debió modificar los planes y sacar un nuevo pasaje. El ticket original quedó abierto para usar con Turkish Airlines, aunque finalmente la familia viajó por otra compañía. Según confirmó la periodista Naira Vecchio, los vuelos privados que supo disfrutar el delantero ya son cosa del pasado: “El club dejó de darle los vuelos en avión privado que le pagaba el Galatasaray. Era parte del contrato que en su momento hizo Elio Pino, el representante de Mauro, junto con Wanda Nara, e incluía condiciones especiales por goles, plusvalía y viajes a Argentina”.

En lo deportivo, el presente de Icardi está marcado por la incertidumbre. Hoy no es titular indiscutido, su rendimiento bajó y la negociación contractual está en pleno proceso. Las nuevas condiciones que le ofrece el club implican una reducción salarial a menos de la mitad y la pérdida de beneficios, como vuelos privados y pagos extra por goles o convenios comerciales. El vínculo actual vence el 18 de mayo y su futuro es un verdadero interrogante. “Están viendo si se va a Juventus, que está difícil. A Argentina no vuelve, lo de River está descartado”, sumó el periodista Juan Etchegoyen.

El club turco habría decidió ponerle fin al privilegio del avión privado para los viajes del Rosarino (Video: Mitre Live- Youtube)

El panel deportivo analizó diversos escenarios: la continuidad en Turquía dependerá de que Icardi acepte el recorte de sueldo y privilegios, aunque su rol como capitán y el cariño de los hinchas turcos pueden inclinar la balanza a su favor. Si llegara una oferta de otro club europeo, aunque no sea de primera línea, la mudanza sigue siendo una opción real. Según Vecchio, “la China quiere irse a Italia”, mientras que el entorno del futbolista explora alternativas en Europa y descarta un regreso inmediato a la Argentina.

Así, el presente de Icardi se mueve entre la presión de los resultados, las negociaciones contractuales y el desafío de sostener la vida familiar lejos de su país natal. Mientras tanto, el delantero apuesta a mantenerse enfocado y a responder desde las redes y la cancha: con su gente cerca y la ilusión de volver a gritar campeón.