Teleshow

El verdadero motivo de la furia de Mauro Icardi luego de su regreso a Turquía: “Critíquenme”

En medio de versiones sobre su salida del Galatasaray y tras perder privilegios en el club y en su vida privada en pleno litigio de divorcio de Wanda Nara, el jugador reflejó su enojo en las redes sociales

Guardar
En medio del tenso panorama en el mundo deportivo, un periodista turco opinó sobre la situación de Mauro Icardi como parte del Galatasaray (A Spor/X)

Luego de dos semanas atravesadas por polémicas judiciales y un esperado reencuentro con sus hijas en la Argentina, Mauro Icardi volvió a armar las valijas. Esta vez, el delantero partió junto a la China Suárez y sus hijos, regresando a Turquía para retomar su rutina en el Galatasaray. Pero la vuelta al club no solo lo devolvió a sus obligaciones deportivas, sino que también lo colocó nuevamente en el centro de la escena mediática, esta vez en el ámbito deportivo turco.

El arribo de Icardi a Turquía no estuvo exento de versiones y rumores, especialmente en el mundo deportivo, donde su continuidad en Galatasaray se viene discutiendo hace meses. El futbolista, lejos de mantenerse en silencio, decidió responder a las críticas con un mensaje contundente en sus redes sociales. A través de sus historias de Instagram, compartió una imagen en la que se lo ve recibiendo una lluvia de flechas mientras, detrás suyo, sus compañeros caminan hacia un trofeo. “Critíquenme, mi gente está a salvo. Seremos campeones”, escribió, dejando en claro que, más allá de las especulaciones, su prioridad es el bienestar de su entorno y el objetivo deportivo.

Mientras tanto, la prensa turca no baja la intensidad de los análisis sobre su presente y su futuro. El canal deportivo A Spor, uno de los más vistos en Estambul, fue escenario de una de las críticas más fuertes de los últimos días. Un periodista del ciclo aseguró: “El asunto de Icardi con el Galatasaray está terminado. Creo que se ha visto claramente que Icardi ya no es jugador del Galatasaray. O sea, que haga un hat-trick, o marque tres o cinco goles más en partidos que considero de menor nivel, está bien, eso te lleva a la final esta temporada, pero en un proceso en el que el objetivo del Galatasaray cada temporada es el éxito en Europa, ser campeón en la liga y ganar la copa, el costo de Icardi y lo que aporta en el campo está muy lejos de lo que deseas”.

El llamativo posteo de Mauro Icardi, ¿una indirecta a Wanda Nara?
El llamativo posteo de Mauro a poco tiempo de su llegada a Turquía (Instagram)

El conductor fue incluso más allá, planteando la necesidad de una renovación profunda en el plantel: “Para la nueva temporada, el Galatasaray necesita un nuevo segundo delantero, detrás de (Victor) Osimhen, un tercer jugador joven o alguien muy experimentado y de menor coste. Galatasaray tiene que ir tras estos jugadores. Anoche, Icardi hizo que el Galatasaray jugara en inferioridad. No es que no le llegara el balón. Icardi tampoco trabajó, tampoco corrió”, agregó, marcando una clara distancia respecto al presente del argentino en el club.

La tensión entre Icardi y el Galatasaray viene escalando desde hace semanas. Días atrás, el futbolista tenía previsto regresar a Turquía el viernes por la noche con un vuelo ya emitido, pero debió modificar los planes y sacar un nuevo pasaje. El ticket original quedó abierto para usar con Turkish Airlines, aunque finalmente la familia viajó por otra compañía. Según confirmó la periodista Naira Vecchio, los vuelos privados que supo disfrutar el delantero ya son cosa del pasado: “El club dejó de darle los vuelos en avión privado que le pagaba el Galatasaray. Era parte del contrato que en su momento hizo Elio Pino, el representante de Mauro, junto con Wanda Nara, e incluía condiciones especiales por goles, plusvalía y viajes a Argentina”.

En lo deportivo, el presente de Icardi está marcado por la incertidumbre. Hoy no es titular indiscutido, su rendimiento bajó y la negociación contractual está en pleno proceso. Las nuevas condiciones que le ofrece el club implican una reducción salarial a menos de la mitad y la pérdida de beneficios, como vuelos privados y pagos extra por goles o convenios comerciales. El vínculo actual vence el 18 de mayo y su futuro es un verdadero interrogante. “Están viendo si se va a Juventus, que está difícil. A Argentina no vuelve, lo de River está descartado”, sumó el periodista Juan Etchegoyen.

El club turco habría decidió ponerle fin al privilegio del avión privado para los viajes del Rosarino (Video: Mitre Live- Youtube)

El panel deportivo analizó diversos escenarios: la continuidad en Turquía dependerá de que Icardi acepte el recorte de sueldo y privilegios, aunque su rol como capitán y el cariño de los hinchas turcos pueden inclinar la balanza a su favor. Si llegara una oferta de otro club europeo, aunque no sea de primera línea, la mudanza sigue siendo una opción real. Según Vecchio, “la China quiere irse a Italia”, mientras que el entorno del futbolista explora alternativas en Europa y descarta un regreso inmediato a la Argentina.

Así, el presente de Icardi se mueve entre la presión de los resultados, las negociaciones contractuales y el desafío de sostener la vida familiar lejos de su país natal. Mientras tanto, el delantero apuesta a mantenerse enfocado y a responder desde las redes y la cancha: con su gente cerca y la ilusión de volver a gritar campeón.

Temas Relacionados

Mauro IcardiGalatasarayTurquíaWanda NaraEstambulFútbolContrato de fútbolEuropa

Últimas Noticias

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

En la cena de nominados se vivió un tensísimo momento cuando la exvedette encaró a la actriz y terminó mencionando al ídolo del futbol por un particular motivo. El video

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La feroz pelea cruzó todos los límites, terminó con agresiones inesperadas y provocó la intervención directa de GH con una de las penalidades más severas del reality

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

La actriz habló con sus seguidores por el inconveniente que tuvo en Italia, luego del nacimiento de Gia, su primera nieta

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

En una charla en el programa de Mirtha Legrand, la conductora sorprendió contando la decisión de sus hijos mellizos, mostrando su perfil bajo y su particular manera de celebrar

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

La periodista confirmó en Infama su relación con un hombre ajeno al mundo del espectáculo. Su palabra

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”
DEPORTES
Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

Fue el primer socio de Maradona en Argentina, jugó en Racing y San Lorenzo y tiene canción propia: el gesto de Diego que jamás olvidó

A 40 años de la tarde inolvidable del Beto Alonso en la Bombonera: quién se llevó la pelota naranja y la promesa de la vuelta olímpica

Corinthians, al borde del abismo: despidió al técnico Dorival Júnior tras caer con el Inter y quedar a dos puntos del descenso

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

TELESHOW
El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

El explosivo choque de Yanina Zilli con Andrea del Boca en Gran Hermano por Maradona: “Cínica y perversa”

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO |Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní

La increíble historia detrás de “El Principito” y cómo Antoine de Saint-Exupéry lo escribió en Nueva York

El manual que pone en jaque la obsesión moderna por “sanar”

Una sorprendente travesía en busca del verdadero significado de la amistad