Maxi López con su hija Elle de paseo por Suiza: las primeras palabras en español que enternecieron a todos

En medio de una caminata al aire libre, Maxi López y Elle tuvieron una breve conversación que enterneció a las redes (Instagram)

Luego de su paso por MasterChef Celebrity (Telefe), Maxi López decidió poner en pausa la exposición mediática para enfocarse plenamente en su familia y en una nueva etapa. Con la mudanza a la Argentina en el horizonte, el exfutbolista regresó a Suiza para ultimar detalles y aprovechar cada instante de calidad junto a sus seres queridos. En este contexto, Maxi compartió con sus seguidores un momento especial: una salida al aire libre con Elle, su hija mayor con Daniela Christiansson, que dejó en evidencia la complicidad y el cariño que los une.

“¿Cuál es tu favorito?”, preguntó Maxi en inglés mientras caminaban. “Mi favorito”, respondió Elle con una sonrisa. “¿Cuáles?”, insistió él, buscando que la nena se explaye. “Dulces”, contestó ella, y enseguida, ante la duda de su papá, aclaró: “Sí, mmm…”. “¿Chocolates?”, sugirió Maxi, pero Elle fue por otro lado: “No. Caramelos”. “¿Caramelos? ¿Te gustan estas?”, consultó el exdeportista, mientras la nena asentía.

El diálogo se volvió aún más tierno cuando Maxi propuso: “¿Ahora vamos a…?”. La nena, sin dudarlo, respondió: “Al parque de juegos”. “Ahora vamos al parque de juegos. Veamos dónde puedo encontrar el parque de juegos”, bromeó Maxi, mientras la nena, con determinación, lo invitó: “Solo seguime”.

En su tiempo en Suiza, Maxi aprovechó a pasar tiempo con su hija Elle, quien recientemente cumplió tres años

La charla continuó con un pequeño desafío idiomático: “¿Cómo se dice en español ‘buen día’?”, preguntó el exdeportista. “Buen día”, repitió Elle, y ambos celebraron juntos el aprendizaje. “Mira las flores”, señaló ella, observando el entorno, y Maxi completó: “Sí. Las flores. Así que vamos al parque de juegos”. La escena, simple y cotidiana, dejó al descubierto el gran lazo de amor y acompañamiento que Maxi construye con su hija día a día.

La complicidad entre ambos no sorprende a quienes siguen de cerca la vida de López en redes sociales. El miércoles pasado, la familia celebró el cumpleaños número tres de Elle en Suiza, en un reencuentro cargado de ternura, alegría y detalles pensados especialmente para la más pequeña de la casa. La fiesta fue un verdadero despliegue de colores, juegos y cariño, con amigos y seres queridos rodeando a la cumpleañera.

Daniela, pareja de Maxi y mamá de Elle, acompañó la celebración con un mensaje que sintetizó el espíritu de la jornada: “Feliz cumpleaños a nuestra princesa que acaba de cumplir tres años. Tu fiesta de cumpleaños fue tan linda de ver, y tu sonrisa llena de felicidad iluminó todo el lugar. Tenés una energía increíble que llenó nuestras vidas de tanto amor, felicidad y risas. Sos nuestro rayito de sol. Feliz cumpleaños, Elle. Gracias a todos por los mensajes de cumpleaños para Elle”, escribió la modelo en sus redes, sumando imágenes y videos de la jornada.

Maxi López regresó a su hogar para reencontrarse con su pareja e hijos en el marco del cumpleaños número tres de Elle (Instagram)

En sus historias de Instagram, Maxi también compartió un video especial de la fiesta. Allí se lo puede ver bailando con Elle sentada sobre sus hombros al ritmo de una canción de Shakira, parte de la banda sonora de una película de Disney. A su lado, Daniela se sumó a la coreografía, generando una postal de familia unida y celebrando la felicidad de la pequeña. El exfutbolista eligió resumir el momento con una frase simple y directa: “Cumple de princesa Elle”.

Lejos de la competencia televisiva y los flashes, López disfruta de una etapa de reencuentro y cotidianidad, priorizando a sus hijos y apostando a crear recuerdos que trascienden cualquier distancia. La charla con Elle y la fiesta de cumpleaños son apenas una muestra del vínculo cercano que mantiene con su familia, pese a los cambios y desafíos. Para Maxi, estos momentos son el verdadero premio: la posibilidad de acompañar a sus hijos, celebrar sus logros y verlos crecer rodeados de amor.