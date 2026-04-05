Las 8 causas de por qué hasta marzo la compra de dólares duplicó el aumento de reservas, y expectativas para el segundo trimestre

El BCRP no para de comprar dólares y el tipo de cambio sigue bajando. - Crédito Inversión Simple

Aunque el Banco Central compró dólares prácticamente todos los días desde el inicio de 2026, a un promedio diario de USD 50 millones, sumando USD 4.386 millones hasta el 31 de marzo, en el mismo período sus reservas internacionales crecieron la mitad de esa cifra, más precisamente USD 2.214 millones, precisa el último informe de Quantum.

La diferencia, dice la consultora se debió a la utilización de divisas para atender pagos del Tesoro y la revaluación de las posiciones en activos distintos al dólar.

En lo que resta del año la capacidad de la entidad para comprar divisas dependerá de la liquidación del saldo comercial (en especial el agrícola, concentrado en los meses venideros), de las liquidaciones de las deudas corporativas en moneda extranjera (deuda aun no liquidada de 2025 y principio de 2026, estimada entre USD 4.000 y 5.000 millones) y emisión de deuda nueva. A eso se sumarán los flujos de inversión extranjera directa (en particular, aquellas aprobadas en el RIGI).

La mejora del saldo comercial fue la principal fuente de aumento de reservas Foto: Andina

Restando pesará la demanda de particulares para atesoramiento, que desde el levantamiento del cepo cambiario a personas demandó largamente más de USD 30.000 millones. En qué medida todos estos movimientos impactan las reservas dependerá también de las operaciones de deuda del sector público y de las variaciones de los precios en dólares de los activos de reservas del BCRA muy volátiles, como el oro.

Anatomía de la variación de reservas

En base al más reciente (febrero) balance cambiario publicado por el Central, Quantum hizo un análisis detallado de los factores de variación de reservas en el primer bimestre, por tipo de operación y por sector, destacando 8 aspectos:

En los dos primeros meses del año las reservas crecieron en USD 4.471 millones, con una diferencia favorable de USD 2.335 originada en transacciones. La revaluación del oro aportó otros USD 1.185 millones y la depreciación global del dólar(hasta el inicio del guerra, el 28 de febrero, en que empezó a revertirse) aumentó en USD 360 millones la contabilizaciónl del swap con el Banco Popular de China. El déficit acumulado de cuenta corriente fue de USD 1.034 millones, menos de la mitad que los USD 2.522 millones que en igual período de 2025. El tipo de cambio real multilateral se depreció 14% -y el bilateral contra el dólar un 5 por ciento. El mayor aporte fue el superávit comercial: USD 2.679 millones, en gran medida porque las importaciones se redujeron 13,5% interanual, en USD 2.141 millones devengado. Y hubo más, que alivió la demanda sobre la caja del Central, en especial para la compra de piezas y bienes de capital. El balance de servicios fue levemente más deficitario, en USD 538 millones, de los que sólo USD 131 millones corresponde a turismo y viajes, pese al deterioro del tipo de cambio real. El pago neto de intereses aumentó en USD 1.652 millones, principalmente por mayores pagos del Tesoro Nacional por instrumentos con cupones crecientes y pago de servicios de Bopreales. La cuenta capital y financiera mejoro USD 2.907 millones respecto de 2025, en un contexto de deterioro de USD 2.349 del balance de la cuenta financiera del sector privado, que aún asi fue positiva en USD 2.300 millones, y una mejora de USD 5.256 millones del sector público. “El repo del BCRA con bancos internacionales por USD 3.000 millones de enero fue importante para lograr ese balance”, destaca el informe. El aumento de los depósitos en dólares en los bancos es el principal componente de los “otros movimientos” que aumentaron en USD 5.389 millones las reservas internacionales respecto del primer bimestre de 2025. La “formación de activos externos del sector privado no financiero” (compra de dólares, ya mencionada) jugó muy en contra, unos USD 5.229 millones más que en 2025, cuenta que incluye la contrapartida de los dólares que las personas compran localmente y utilizan para pagar gastos de tarjetas de crédito por consumos en el exterior o depositan en cuentas en Bancos. Obviamente, subraya el informe, esto se debió al levantamiento del cepo a las personas humanas en abril del año pasado. En 2026, las compras netas mensuales se mantuvieron en el orden de USD 2.400 millones. Un valor “significativamente menor” al promedio mensual de los meses previos a las pasadas elecciones legislativas, pero aún picante.

Idus de marzo

En cuanto a marzo, cuyo “balance cambiario” aún no publicó el BCRA, Quantum dice quelas reservas internacionales cayeron en USD 2.185 millones. Y lo explica así: “Por ajustes en los precios de los activos, de signo opuesto al de los dos primeros meses del año, debido a la caída del precio del oro y a la apreciación del dólar, las reservas se redujeron en USD 1.104 millones y USD 150 millones, respectivamente. En el mes, el BCRA compró USD 1.671 millones”.