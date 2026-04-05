Un misil iraní impactó contra un edificio en la ciudad israelí de Haifa: hay al menos dos muertos y 2 desaparecidos

Los equipos de rescate buscan a los desaparecidos entre los escombros (REUTERS/Shir Torem)

El ejército israelí y los servicios médicos informaron que un misil lanzado desde Irán impactó de forma directa un edificio residencial en la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, y dejó, hasta el momento, al menos dos muertos y 2 personas desaparecidas.

“Estamos concentrando todos los esfuerzos en los dos miembros de la familia que se supone que están aquí, utilizando todos los medios a nuestro alcance”, comentó Danny Levy, comisionado de la Policía israelí.

Levy también señaló que la ojiva del misil balístico que impactó en el edificio residencial puede no haber explotado al impactar, “y por eso evacuamos varios edificios, de modo que, en caso poco probable de que el misil explote, nadie resulte herido”.

Las fuerzas de seguridad continúan trabajando en el edificio destruido tras varias horas (REUTERS/Shir Torem)

El ataque ocurrió pocos minutos después de que las Fuerzas de Defensa de Israel advirtieran sobre el lanzamiento de una nueva ola de misiles desde territorio iraní. De acuerdo con el servicio de emergencias israelí Magen David Adom.

Entre los heridos se encuentra un hombre de 82 años, quien, según el Magen David Adom, sufrió lesiones graves tras ser alcanzado por un objeto pesado y la onda expansiva. El resto de los afectados presentó heridas por esquirlas y explosión, informó el organismo.

Así quedó el edificio destruido por un misil iraní en Haifa

Magen David Adom, el principal servicio de emergencias médicas de Israel, detalló que el hombre de 82 años fue rescatado luego de que los equipos lograran retirar a mano grandes bloques de concreto bajo los que había quedado atrapado.

El paramédico Shevach Rothenshtrych indicó que residentes del edificio señalaron que podría haber más personas atrapadas entre los escombros en los pisos inferiores.

Las autoridades israelíes mantienen un operativo de rescate en la zona y continúan evaluando los daños provocados por el ataque.

Un edificio de Haifa fue destruido por un ataque con misiles de Irán

Los ataques comenzaron durante la madrugada, cuando las sirenas sonaron en la ciudad de Bersheeba, en el desierto del Néguev, un área frecuentemente seleccionada por Irándebido a la proximidad de objetivos militares. A lo largo del día, la ofensiva incluyó tres ataques adicionales con misiles dirigidos tanto a Haifacomo a Bersheeba, además de un impacto en el polígono industrial de Neot Hovav, donde una fábrica resultó con daños menores, según informaron los Bomberos de Israel.

Hasta las 19.00 hora local, el centro del país, que incluye Tel Aviv y Jerusalén, no había registrado ataques directos en esta jornada, pese a que estas ciudades suelen ser blanco de misiles provenientes de Irán.

Un rescatista trabaja en el edificio destruido por un misil iraní en Haifa (REUTERS/Shir Torem)

Las alarmas, sin embargo, continuaron sonando en municipios del norte cercanos a la frontera con Líbano, donde el grupo chií Hezbollah intensificó el lanzamiento de proyectiles.

En uno de los incidentes vinculados a Hezbollah, un proyectil impactó en la localidad de Deir Al Asad, dejando seis heridos leves, de acuerdo con los servicios de emergencia israelíes.