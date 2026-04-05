El romance entre Alejandro Garnacho y una modelo que da que hablar en Europa: “Le dio una tarjeta de crédito sin límite de gastos”

Garnacho publicó una foto de su nueva pareja en sus redes sociales

Durante el último parón internacional, el delantero de Chelsea, Alejandro Garnacho, compartió en sus redes sociales una imagen que generó amplia repercusión en el mundo del espectáculo. El futbolista de 21 años publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de Adriana Lobaz, una modelo e influencer española, mientras comía pochoclos en una sala de cine. La postal, difundida en medio de un carrusel de momentos personales, fue interpretada como la confirmación pública de una nueva relación sentimental.

La imagen no solo se convirtió en tendencia por el gesto privado del jugador, sino también porque en la misma galería de imágenes aparecieron otras figuras de su entorno, como su hijo Enzo, nacido de la relación anterior con Eva García. La separación entre Garnacho y García se produjo a mediados del año pasado, tras más de cuatro años juntos y luego de haber sido padres en 2023, como detalló el periodista español Javi Hoyos en sus redes sociales.

El vínculo entre Garnacho y Lobaz había sido objeto de rumores desde finales del año pasado. Marca recogió declaraciones del periodista Roberto Antolín en el ciclo Mitre Live, donde aportó detalles sobre la convivencia de la pareja en la capital británica. “Hay una novedad en la relación entre Garnacho y esta chica Lobaz”, señaló Antolín, quien añadió: “Ella vive con él en Londres y él le ha dado una tarjeta de crédito sin límite de gasto, para que pueda comprar lo que quiera”. El periodista también sostuvo que ambos realizaban viajes frecuentes en avión privado entre Madrid y Londres.

En ese contexto, el periódico deportivo español citó otra declaración de Antolín: “Garnacho no quiere conocer a la familia de Adriana y claramente los despreció. Ella quería un novio rico, y entonces apareció Garnacho”. El periodista sostuvo que el futbolista busca una relación pasajera y “quiere acostarse con mujeres despampanantes”.

El posteo de Garnacho en sus redes sociales

Los usuarios no tardaron en hacerse presentes en el reciente posteo de Garnacho. Fueron muchos los que se mostraron a favor de su ex pareja Eva García. Mientras que algunos festejaron su separación, otros le pidieron al futbolista que regrese con ella. “Eva ganó todo cuando la dejaste”, “Que suerte tiene Eva de no tenerlo más de novio” y Eva es la mejor, vuelve con ella", fueron algunos de los comentarios.

La vida privada de Alejandro Garnacho es centro de la atención mediática desde su irrupción en las categorías inferiores del Manchester United y su relación con Eva García en 2020. La joven argentina se mudó a Inglaterra a los 18 años para acompañar la carrera del delantero, cuya popularidad creció con su ascenso al primer equipo y sus actuaciones en torneos internacionales. La pareja anunció el nacimiento de su hijo en 2023, en un contexto marcado por versiones de crisis y rumores de infidelidades, que persistieron hasta la ruptura.

Durante el último receso de la temporada, Garnacho compartió en Instagram imágenes de sus vacaciones en Egipto. Entre las postales, una toma a bordo de un cuatriciclo junto a una mujer, con ambos cubriendo sus rostros, disparó especulaciones sobre el inicio de una nueva relación. Poco después, Adriana Lobaz publicó una imagen idéntica en sus redes, lo que reforzó las sospechas sobre el vínculo que ahora fue confirmado por el propio futbolista.

Las fotos de Garnacho dieron de qué hablar en Europa

En ese momento, el periodista Javi Hoyos, al analizar la publicación en la red social, recordó que “ya habíamos visto a esta chica antes al lado de Garnacho, concretamente en diciembre en Londres, donde saltaron todos los rumores, pero en ese momento pensamos que podía ser una amiga”. Además, Hoyos señaló un detalle relevante en la evolución del vínculo: “En San Valentín, Adriana Lobaz compartió unas rosas en redes y no hace falta más pruebas para confirmar esta historia de amor”.

Mientras tanto, el rendimiento de Garnacho en el Chelsea ha sido motivo de análisis durante la presente campaña, con el equipo luchando por asegurar un lugar en la próxima edición de la Liga de Campeones. Recientemente, el delantero aportó el último tanto de la goleada de los Blues por 7-0 ante el Port Vale, en lo que significó el pase del equipo londinense a las semifinales de la FA Cup.