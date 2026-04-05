La OPEP+ acordó aumentar la producción de petróleo cuando se reabra el estrecho de Ormuz

Buques de carga navegan en el Golfo, cerca del estrecho de Ormuz. El cierre de la vía marítima ha reducido entre 12 y 15 millones de barriles diarios, la mayor interrupción del suministro petrolero de la historia. (Reuters/Stringer/archivo)

La OPEP+ acordó el domingo aumentar sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para mayo, un incremento modesto que quedará en gran medida sobre el papel, ya que sus miembros clave no pueden elevar la producción debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La guerra ha cerrado de facto el estrecho de Ormuz —la ruta petrolera más importante del mundo— desde finales de febrero y ha reducido las exportaciones de los miembros de la OPEP+ Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, los únicos países del grupo que podían aumentar significativamente la producción incluso antes de que comenzara el conflicto.

Los precios del crudo LCOc1 se han disparado hasta alcanzar su máximo en cuatro años, cerca de los 120 dólares por barril, lo que se traduce en un aumento vertiginoso de los precios de los combustibles para el transporte que está ejerciendo presión sobre los consumidores y las empresas de todo el mundo, y provocando la adopción de medidas gubernamentales para conservar los suministros.

El aumento de la cuota de la OPEP+ de 206.000 barriles diarios representa menos del 2% del suministro interrumpido por el cierre de Ormuz, pero indica la disposición a aumentar la producción una vez que se reabra la vía marítima, según han señalado fuentes de la OPEP+. La consultora Energy Aspects calificó el aumento de “teórico” mientras persistan las interrupciones en el estrecho.

“En realidad, añade muy pocos barriles al mercado”, afirmó Jorge León, antiguo funcionario de la OPEP que ahora trabaja como jefe de análisis geopolítico en Rystad Energy.

“Cuando el estrecho de Ormuz está cerrado, los barriles adicionales de la OPEP+ pierden gran parte de su relevancia”.

Preocupación por los ataques a infraestructura energética

Humo se eleva tras un ataque a la refinería de Bapco en la isla de Sitra, Baréin. Los daños a infraestructuras energéticas en el Golfo tardarían meses en repararse incluso si la guerra cesara de inmediato. (Reuters/Stringer)

Ocho miembros de la OPEP+ acordaron el aumento de las cuotas de mayo en una reunión virtual celebrada el domingo, según informó el grupo en un comunicado.

Además de las interrupciones que afectan a los miembros del Golfo, otros como Rusia no pueden aumentar la producción —en el caso de Moscú, debido a las sanciones occidentales y a los daños en las infraestructuras causados durante la guerra con Ucrania.

Dentro del Golfo, los daños a las infraestructuras causados por ataques con misiles y drones también han sido graves. Varios responsables del Golfo han afirmado que se tardaría meses en reanudar las operaciones normales y alcanzar los objetivos de producción, incluso si la guerra cesara y el estrecho de Ormuz se reabriera de inmediato.

Un grupo de trabajo independiente de la OPEP+, que también se reunió el domingo, denominado Comité Ministerial Conjunto de Seguimiento, expresó su preocupación por los ataques contra activos energéticos, señalando que su reparación resulta costosa y lleva mucho tiempo, por lo que repercute en el suministro, según informó la OPEP+ en un comunicado.

Irán dijo el sábado que Irak estaba exento de cualquier restricción para transitar por Ormuz, y los datos de tráfico marítimo del domingo mostraron que un petrolero cargado con crudo iraquí atravesaba el estrecho. No obstante, aún está por ver si más buques asumirán el riesgo que ello conlleva, según una fuente cercana al asunto.

Le peor interrupción de suministro de petróleo de la historia

Imagen satelital muestra humo sobre la refinería de Ras Tanura, Arabia Saudita, tras un ataque iraní con drones. El cierre del estrecho de Ormuz y los daños a infraestructuras han disparado el crudo cerca de los 120 dólares por barril. (Vantor/entrega vía Reuters/archivo)

El aumento de la OPEP+ en mayo es el mismo que los ocho miembros habían acordado para abril en su última reunión celebrada el 1 de marzo, justo cuando la guerra comenzaba a interrumpir los flujos de petróleo.

Un mes después, se estima que la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia ha supuesto una reducción de entre 12 y 15 millones de barriles diarios, lo que representa hasta un 15% del suministro mundial.

Los precios del petróleo podrían dispararse por encima de los 150 dólares —un máximo histórico— si los flujos a través de Ormuz siguen interrumpidos hasta mediados de mayo, afirmó JPMorgan el jueves.

La OPEP+ agrupa a 22 miembros, incluido Irán. En los últimos años, solo los ocho países que se reunieron el domingo han participado en las decisiones mensuales sobre la producción, y en 2025 comenzaron a revertir los recortes de producción acordados previamente para recuperar cuota de mercado.

Los ocho aumentaron las cuotas de producción en unos 2,9 millones de barriles diarios desde abril de 2025 hasta diciembre de 2025, antes de hacer una pausa en los aumentos de enero a marzo de 2026.

Los ocho celebrarán su próxima reunión el 3 de mayo.

(Con información de Reuters)