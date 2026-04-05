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Florencia de la V contó el primer nombre que eligió en su proceso de identidad y por qué lo cambió: “Era un montón”

En su paso por el programa de Mirtha Legrand, la artista recordó el difícil camino hacia la aceptación, las conquistas colectivas y la lucha por la inclusión de las personas trans

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En su paso por la mesa de Mirtha Legrand, Florencia de la V decidió sincerarse y hablar sobre el recorrido de su identidad (La Noche de Mirtha – El Trece)

Florencia de la V es una de las grandes figuras de la farándula argentina, admirada por su talento y su capacidad para superar adversidades. Detrás del brillo de la televisión y los escenarios, su historia personal es un testimonio de lucha por la identidad y el derecho a ser reconocida. Su camino no fue fácil: desde la infancia atravesó situaciones complejas en el ámbito familiar y social, y tuvo que reinventarse para encontrar su lugar. En su reciente visita a La noche de Mirtha (El Trece), la conductora y actriz se animó a repasar cómo fue ese proceso de construcción de sí misma, desde el nombre hasta la conquista de derechos que hoy siente como propios y colectivos.

Durante la charla, Mirtha Legrand le preguntó de dónde surgió el nombre que la acompaña en la vida pública y privada. Florencia contó que, antes de llamarse así, había elegido otro nombre. “Yo primero me había llamado Karen. Pero para ese momento, ya era un montón, me parecía que era demasiado fuerte”, relató, recordando cómo era transitar la adolescencia buscando una identidad en un contexto poco receptivo. La elección definitiva de su nombre llegó de la mano de amistades y momentos compartidos: “Después Florencia fue con un grupo de amigos, porque es dificilísimo el nombre. Es cambiar tu vida de la noche a la mañana. Y salió una noche que estábamos ahí divirtiéndonos y fue Florencia. Ahí nació mi bautismo”, recordó, con una sonrisa.

En la actualidad, gracias a una larga batalla por sus derechos, Florencia puede ver reflejado su verdadero nombre y su apellido en sus documentos. “Ahora ya lo tengo con la ley de identidad de género, lo tengo en mi DNI, con mi apellido. Amo este país por todas las conquistas que hemos tenido”, expresó. Admitió que, durante mucho tiempo, la sociedad la reconocía como de la V, pero que llevar un documento que no la representaba y era una herida abierta: “Para la gente yo era Florencia de la V, pero vos no sabés lo difícil que era transitar con tu DNI sin que te sientas representada”.

Flor de la V con María Laura Santillán
"No sabés lo difícil que era transitar con tu DNI sin que te sientas representada”, aseguró la conductora (Franco Fafasuli)

El avance legal fue un alivio personal y una herramienta de reparación colectiva para muchas personas trans. “Para mí ayudó a tanta gente, a tantas personas, porque la identidad es fundamental. En nuestro país, con todo lo que significan los desaparecidos y la historia, es lo más hermoso y lo más importante que hizo nuestro Congreso”, aseguró.

Mirtha, atenta al testimonio, indagó sobre la actualidad de las personas trans en Argentina: “¿Se le hace fácil a un trans vivir en la Argentina?”. Florencia fue categórica: “Hoy por hoy, no”. Y profundizó: “No hay acceso al trabajo, a la salud. Es complicado. Creció la violencia, mucho la violencia, la persecución. La verdad que son momentos difíciles”.

La conversación se tornó aún más honda cuando Mirtha recordó episodios recientes en hospitales y preguntó si la comunidad estaba horrorizada por lo ocurrido. Florencia asintió y describió la situación como “tremenda”, sumando su preocupación a la del resto de la mesa y visibilizando los obstáculos que todavía hoy deben enfrentar quienes buscan acceso digno a la salud y la inclusión.

Flor De La V Furiosa Con Su Ex Panelista Estefi Berardi capturas
En su paso por el ciclo, Florencia reconoció el difícil momento que atraviesa la comunidad trans en la sociedad argentina (Captura de video)

El testimonio de Florencia en La noche de Mirtha se transformó en un mensaje para quienes todavía transitan ese proceso de autodescubrimiento y para la sociedad en general: la identidad es un derecho, el respeto una conquista y la lucha por la igualdad, una tarea de todos los días. La historia de Florencia de la V es, también, la de muchas personas que apuestan a la vida y a la felicidad, aunque el contexto no siempre sea fácil.

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