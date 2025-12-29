Nuevo monotributo unificado en CABA: qué cambia para los contribuyentes desde 2026

El sistema de integración tributaria entra en vigencia en enero de 2026 y permite a los monotributistas porteños pagar impuestos nacionales y locales en una sola operación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde enero de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) activarán un sistema de integración tributaria que permite a los monotributistas cumplir sus obligaciones nacionales y locales en una única operación. La medida, formalizada mediante la Resolución General Conjunta 5769/25, incorpora a la Ciudad al régimen de Monotributo Unificado nacional y al Sistema Único Tributario (SUT).

La nueva operatoria impacta sobre los contribuyentes con domicilio fiscal en CABA, quienes, a partir de esta implementación, centralizarán el pago del monotributo y el impuesto sobre los ingresos brutos en un solo trámite mensual. Según el documento oficial, la principal ventaja radica en la eliminación de trámites duplicados, ya que antes el monotributista debía efectuar pagos por separado y ante diferentes organismos. Ahora, la operatoria se concentra en el portal monotributo de ARCA, donde también es posible visualizar la totalidad de las obligaciones y saldos pendientes a través de la Cuenta Corriente de Monotributo y Autónomos (CCMA).

El nuevo régimen se alinea con la política de simplificación tributaria que ARCA impulsa junto a otras jurisdicciones. Provincias como Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, San Juan, Jujuy, Salta, Río Negro, Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, Chaco, Catamarca y Tierra del Fuego ya participan en el esquema que busca reducir la carga administrativa y mejorar el cumplimiento fiscal de los pequeños contribuyentes.

¿Cómo funciona el nuevo sistema?

El mecanismo implica una serie de pasos y reglas para los monotributistas de la capital:

Adhesión y actualización: Desde el 1 de enero de 2026, toda inscripción o modificación de datos vinculados al régimen debe gestionarse exclusivamente a través del portal monotributo de ARCA.

Declaración de condición: Al adherirse, el contribuyente debe informar su situación fiscal respecto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos para el encuadre en el Régimen Simplificado CABA.

Credencial única: El sistema genera una credencial de pago (Formulario F. 1520) con el Código Único de Revista (CUR), que unifica los conceptos de impuesto integrado, aportes al SIPA, Sistema Nacional del Seguro de Salud (si corresponde) y el impuesto local.

Incorporación automática: Los monotributistas ya inscriptos en el Régimen Simplificado porteño son incorporados de oficio al Sistema Único Tributario.

Recategorización automática: Un cambio de categoría en el monotributo nacional produce la actualización automática en el régimen local, siempre que esa categoría exista en la normativa de la Ciudad.

Ventajas y puntos clave del esquema

La integración entre ARCA y la administración tributaria porteña introduce una serie de beneficios y reglas específicas:

Centralización de trámites: Los contribuyentes visualizan y gestionan todas sus obligaciones fiscales en una sola plataforma digital, lo que reduce la posibilidad de errores y omisiones.

Un solo vencimiento: La operatoria mensual evita la dispersión de fechas y simplifica la organización de los pagos.

Mayor transparencia: El entorno digital facilita la trazabilidad y el control, tanto para el contribuyente como para la administración.

Regularización fiscal: El acceso a la CCMA permite consultar el estado de cuenta y regularizar deudas sin acudir a distintas oficinas.

Actualización automática: Las altas, bajas o exclusiones en el monotributo nacional impactan de inmediato en el régimen local y viceversa.

La integración elimina pagos duplicados, reduce errores administrativos y mejora la trazabilidad de las obligaciones tributarias

Cómo realizar la gestión

Para iniciar o modificar la inscripción:

Ingresar al portal monotributo de ARCA .

Seleccionar la opción para adhesión o actualización de datos.

Declarar la condición ante el impuesto sobre los ingresos brutos de CABA.

Descargar la credencial única de pago (Formulario F. 1520).

Para el pago mensual:

Acceder a la CCMA para consultar el monto total a abonar.

Realizar el pago a través de la plataforma, que aplica automáticamente los importes correspondientes a cada concepto.

Conservar el comprobante digital de la operación.

En caso de baja o exclusión:

Si el contribuyente solicita la baja o la autoridad dispone una exclusión, el sistema procesa automáticamente la desvinculación del régimen local y nacional.

La exclusión de oficio por parte de la AGIP se comunica a ARCA, que evalúa los efectos sobre la situación tributaria nacional.

El sistema prevé mecanismos automáticos para la actualización de datos y la gestión de bajas o exclusiones. Si el contribuyente cesa actividad, renuncia o fallece, la baja otorgada en el monotributo nacional se traslada de inmediato al régimen local. La exclusión de oficio por falta de pago genera el mismo efecto.

En caso de que la categoría seleccionada en el monotributo nacional no exista en la normativa de la Ciudad, la recategorización no se realiza de manera automática y el usuario debe completar el trámite correspondiente en el portal.

