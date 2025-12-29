Economía

Nuevo monotributo unificado en CABA: qué cambia para los contribuyentes desde 2026

El nuevo esquema, que entra en vigencia en enero, unifica el pago del monotributo y los ingresos brutos porteños en una sola gestión digital, con recategorización automática y eliminación de trámites duplicados

Guardar
El sistema de integración tributaria
El sistema de integración tributaria entra en vigencia en enero de 2026 y permite a los monotributistas porteños pagar impuestos nacionales y locales en una sola operación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde enero de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) activarán un sistema de integración tributaria que permite a los monotributistas cumplir sus obligaciones nacionales y locales en una única operación. La medida, formalizada mediante la Resolución General Conjunta 5769/25, incorpora a la Ciudad al régimen de Monotributo Unificado nacional y al Sistema Único Tributario (SUT).

La nueva operatoria impacta sobre los contribuyentes con domicilio fiscal en CABA, quienes, a partir de esta implementación, centralizarán el pago del monotributo y el impuesto sobre los ingresos brutos en un solo trámite mensual. Según el documento oficial, la principal ventaja radica en la eliminación de trámites duplicados, ya que antes el monotributista debía efectuar pagos por separado y ante diferentes organismos. Ahora, la operatoria se concentra en el portal monotributo de ARCA, donde también es posible visualizar la totalidad de las obligaciones y saldos pendientes a través de la Cuenta Corriente de Monotributo y Autónomos (CCMA).

El nuevo régimen se alinea con la política de simplificación tributaria que ARCA impulsa junto a otras jurisdicciones. Provincias como Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, San Juan, Jujuy, Salta, Río Negro, Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, Chaco, Catamarca y Tierra del Fuego ya participan en el esquema que busca reducir la carga administrativa y mejorar el cumplimiento fiscal de los pequeños contribuyentes.

¿Cómo funciona el nuevo sistema?

El mecanismo implica una serie de pasos y reglas para los monotributistas de la capital:

  • Adhesión y actualización: Desde el 1 de enero de 2026, toda inscripción o modificación de datos vinculados al régimen debe gestionarse exclusivamente a través del portal monotributo de ARCA.
  • Declaración de condición: Al adherirse, el contribuyente debe informar su situación fiscal respecto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos para el encuadre en el Régimen Simplificado CABA.
  • Credencial única: El sistema genera una credencial de pago (Formulario F. 1520) con el Código Único de Revista (CUR), que unifica los conceptos de impuesto integrado, aportes al SIPA, Sistema Nacional del Seguro de Salud (si corresponde) y el impuesto local.
  • Incorporación automática: Los monotributistas ya inscriptos en el Régimen Simplificado porteño son incorporados de oficio al Sistema Único Tributario.
  • Recategorización automática: Un cambio de categoría en el monotributo nacional produce la actualización automática en el régimen local, siempre que esa categoría exista en la normativa de la Ciudad.

Ventajas y puntos clave del esquema

La integración entre ARCA y la administración tributaria porteña introduce una serie de beneficios y reglas específicas:

  • Centralización de trámites: Los contribuyentes visualizan y gestionan todas sus obligaciones fiscales en una sola plataforma digital, lo que reduce la posibilidad de errores y omisiones.
  • Un solo vencimiento: La operatoria mensual evita la dispersión de fechas y simplifica la organización de los pagos.
  • Mayor transparencia: El entorno digital facilita la trazabilidad y el control, tanto para el contribuyente como para la administración.
  • Regularización fiscal: El acceso a la CCMA permite consultar el estado de cuenta y regularizar deudas sin acudir a distintas oficinas.
  • Actualización automática: Las altas, bajas o exclusiones en el monotributo nacional impactan de inmediato en el régimen local y viceversa.
La integración elimina pagos duplicados,
La integración elimina pagos duplicados, reduce errores administrativos y mejora la trazabilidad de las obligaciones tributarias

Cómo realizar la gestión

Para iniciar o modificar la inscripción:

  • Ingresar al portal monotributo de ARCA.
  • Seleccionar la opción para adhesión o actualización de datos.
  • Declarar la condición ante el impuesto sobre los ingresos brutos de CABA.
  • Descargar la credencial única de pago (Formulario F. 1520).

Para el pago mensual:

  • Acceder a la CCMA para consultar el monto total a abonar.
  • Realizar el pago a través de la plataforma, que aplica automáticamente los importes correspondientes a cada concepto.
  • Conservar el comprobante digital de la operación.

En caso de baja o exclusión:

  • Si el contribuyente solicita la baja o la autoridad dispone una exclusión, el sistema procesa automáticamente la desvinculación del régimen local y nacional.
  • La exclusión de oficio por parte de la AGIP se comunica a ARCA, que evalúa los efectos sobre la situación tributaria nacional.

El sistema prevé mecanismos automáticos para la actualización de datos y la gestión de bajas o exclusiones. Si el contribuyente cesa actividad, renuncia o fallece, la baja otorgada en el monotributo nacional se traslada de inmediato al régimen local. La exclusión de oficio por falta de pago genera el mismo efecto.

En caso de que la categoría seleccionada en el monotributo nacional no exista en la normativa de la Ciudad, la recategorización no se realiza de manera automática y el usuario debe completar el trámite correspondiente en el portal.

<br>

Temas Relacionados

ingresos brutosmonotributoCABAARCAmonotributo unificadoúltimas noticiasEconomía-Argentina

Últimas Noticias

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Las entidades modificaron sus propuestas para quienes buscan alternativas de ahorro y rendimiento en moneda local

Plazo fijo: cuánto pagan los

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 29 de diciembre

El dólar minorista sube a $1.480 en el Banco Nación y el blue se paga a $1.535. Las reservas aumentaron casi USD 500 millones, a USD 43.610 millones, un máximo en tres años

Dólar hoy en vivo: a

El Gobierno dio un paso clave para ampliar el transporte eléctrico con inversión privada

Se apunta a aliviar los cuellos de botella que ponen en riesgo el suministro y que sean los capitales privados los encargados de llevar a cabo las obras necesarias

El Gobierno dio un paso

Mercados: tras la aprobación del Presupuesto 2026 las acciones argentinas suben hasta 3% en Wall Street

Los activos argentinos registran mejoras en el tramo final del año financiero. La victoria legislativa del Gobierno le aporta un nuevo impulso que ratifica el rebote posterior a las elecciones

Mercados: tras la aprobación del

La ley de Presupuesto prevé una inflación de 10,1% para 2026: qué dicen las proyecciones privadas

El proyecto aprobado recientemente en el Congreso contiene una previsión bastante menor a los números que manejan las consultoras

La ley de Presupuesto prevé
DEPORTES
Los jefes de equipo de

Los jefes de equipo de la Fórmula 1 eligieron a los mejores 10 pilotos del año: las dos sorpresas y una llamativa ausencia

Las exóticas vacaciones de una estrella del Real Madrid junto a animales en un zoológico privado que dio que hablar

El desgarrador testimonio de un ciclista sobre las heridas que sufrió tras un impactante accidente: “Era un milagro seguir vivo”

La AFA transfirió USD 42 millones a sociedades fantasma en los Estados Unidos

El particular ritual con un globo de una figura tras marcar un gol con su equipo que recorre el mundo

TELESHOW
La romántica noche de Cami

La romántica noche de Cami Homs y José Sosa con un fogón en la playa: “La magia del mar”

Santiago del Moro mostró imágenes de la nueva casa de Gran Hermano y llamó la atención un extraño pozo en el jardín

La insólita comida que J Rei le preparó a María Becerra a -8º C en Finlandia: “Nunca había comido algo así”

Maxi López compartió el último control médico de Daniela Christiansson antes de dar a luz a Lando: “9 meses”

Pampita y Martín Pepa a los besos sellan su verano más íntimo bajo las estrellas de Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

Comunidades indígenas de Bolivia piden

Comunidades indígenas de Bolivia piden al Gobierno estudio ambiental para explotar litio

Tras ser devastado por los bombardeos, el teatro de Mariúpol reabrió sus puertas en Ucrania ocupada

En menos de una semana decomisan en Chile droga de Bolivia en madera y soja de exportación

Las familias de las víctimas de Bondi Beach exigieron una investigación federal por la masacre antisemita

Reunión Trump-Netanyahu: las señales contradictorias de Irán sobre sus misiles que preocupan a Israel