Semana financiera: con la Navidad de por medio, el mercado ofreció escasas variantes y pone todo el foco al arranque de 2026

El dólar quedó sin cambios a $1.475 en el Banco Nación. El S&P Merval y los bonos experimentaron bajas marginales. Las reservas alcanzaron el máximo en la era Milei, apuntaladas por el oro

Loas activos argentinos ingresaron en un estadio de lateralización.

La operatoria financiera tuvo una dinámica con poca relevancia en cuanto precios, en una semana acotada en volumen por las festividades navideñas. Con el balance del año prácticamente “jugado”, los agentes miran al futuro próximo: el de un 2026 sin volatilidad electoral, con cifras más precisas en cuanto al sendero de crecimiento de la economía y las reformas económicas que el Gobierno intentará imponer por ley en el Congreso.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en los 3.112.380 puntos, cedió 0,9% semanal en pesos, y un 1% en dólares, según la paridad del “contado con liquidación”, acorde a los negocios de los ADR argentinos en Wall Street.

Los bonos en dólares -Bonares y Globales- restaron un 0,4% en promedio desde el viernes anterior, con el evento en el horizonte cercano del pago de capital e intereses de estos títulos públicos hard dollar el 9 de enero, por unos USD 4.200 millones.

En ese sentido, el riesgo país de JP Morgan ganó nueve enteros para la Argentina, en los 580 puntos básicos, aun cerca del mínimo de este año, en las 560 unidades en enero.

“La aprobación del Presupuesto 2026 representaría un primer paso clave dentro de la agenda legislativa del Gobierno y un hito relevante tras dos años sin una ley de gastos y recursos. Valoramos positivamente la decisión de avanzar sin el artículo 11, introduciendo los ajustes necesarios, en lugar de retroceder con todo el proyecto, lo que habría implicado mayores costos políticos e incertidumbre”, puntualizó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital. En tal caso, “sería una señal constructiva para los mercados, ya que mostraría capacidad del oficialismo para articular consensos y aprobar leyes relevantes en el Congreso”, añadió.

Max Capital aportó que “para las autoridades, la aprobación es clave no solo por las herramientas presupuestarias, sino también para avanzar con la Ley de Inocencia Fiscal -que facilita el uso de dólares bajo el colchón, reduciendo penas y plazos de control para montos menores- y para obtener la facultad de emitir deuda bajo legislación extranjera. Aunque el ministro Caputo minimizó recientemente este último punto, consideramos que formará parte de las herramientas para financiar los vencimientos de 2026, mas allá de un eventual financiamiento vía REPO, que requiere también aprobación del Presupuesto si fuera directamente al Tesoro”.

Acciones locales del Merval (Rava Bursátil, precios en pesos)

“El S&P Merval presenta moderadas mejoras en dólares, aunque una vez más dentro de un comportamiento por momentos más dispar y volátil de manera intradiaria entre los principales ADR, toda vez que los operadores parecerían aún más inclinados a una consolidación en torno a los USD 2.000 a la espera de nuevos drivers políticos y económicos", consideró Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“El objetivo a corto plazo parecería seguir focalizado en lograr profundizar la compresión del riesgo país, ya que a unos 150 puntos básicos adicionales podría empezar a reabrirse el mercado internacional de deuda para la refinanciación de vencimientos, más allá de que la intención de las autoridades sería ir desarrollando en el tiempo un mercado de capitales local más profundo”, analizó Ber.

Con vistas a 2026, un informe de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia enfatizó que “en las últimas semanas, la política fiscal volvió a ocupar un lugar central en la discusión pública. La baja de retenciones, el anuncio de una reforma laboral con impacto en el financiamiento de la seguridad social, el rediseño del esquema de subsidios y la disputa en torno al Presupuesto Nacional anticipan que el año próximo habrá que hacer algunos ajustes para mantener el superávit”.

Un dólar estático

La pasividad del precio del dólar en el cierre del año no deja de ser un indicador positivo, pues un dólar volátil afecta el desempeño de los mercados y es nocivo para las expectativas sobre el futuro de la economía en general.

El dólar al público finalizó a $1.475 para la venta en el Banco Nación, sin variantes durante la semana “corta”. El movimiento estable se debió a las mínimas variaciones del dólar mayorista, que quedó a $1.452,50, con un leve avance de 2,50 pesos o 0,2 por ciento.

El Banco Central fijó un techo del esquema de las bandas cambiarias en los 1.524,07 pesos. Por lo tanto, el dólar mayorista terminó a 72,57 pesos o 5% de ese límite de libre flotación.

El dólar blue anotó un incremento de 45 pesos o 3% en la última semana, a $1.530 para la venta, para arrimarse al precio del “contado con liquidación”, el más caro de todos, a 1.537 pesos. El dólar informal alcanzó su precio más elevado desde el 22 de octubre ($1.550).

Con la contribución del importante repunte de la cotización del oro, que ganó 5,1% semanal, las reservas internacionales del Banco Central se incrementaron en USD 1.197 millones o 2,8%, a USD 43.610 millones, el nivel más alto en la gestión de Javier Milei. Cabe recordar que la entidad monetaria cuenta con unos 2 millones de onzas del metal dorado, hoy equivalentes a unos 9.100 millones de dólares.

