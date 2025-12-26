Economía

“Rebelión del ticket”: sólo tres provincias aplican el régimen que visibiliza los impuestos y piden sumar a los comercios

A un año y medio de aprobado el régimen de Transparencia Fiscal, la adhesión a nivel provincial fue casi nula. Nueva campaña de la ONG Lógica para lograr éxito

Guardar
La ONG Lógica propone que
La ONG Lógica propone que los comercios incluyan voluntariamente impuestos locales en los comprobantes para que los consumidores conozcan el peso real de la carga tributaria (Freepik)

A un año y medio de la puesta en marcha del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, la adhesión de las jurisdicciones subnacionales para exhibir impuestos provinciales y municipales en los comprobantes de compra resultó mínima.

Según la información difundida por la ONG Lógica, sólo Chubut, Mendoza y Entre Ríos se incorporaron formalmente al esquema que permite detallar esos tributos en los tickets, aunque en todos los casos la reglamentación todavía quedó pendiente. En ese escenario, la organización lanzó la campaña denominada “Rebelión del ticket”, con un llamado directo a los comercios para que avancen de manera voluntaria en la visibilización de esas cargas fiscales.

El régimen nacional se sancionó en 2024 por impulso de Lógica, una ONG apartidaria dedicada a la generación de conciencia fiscal. La norma estableció la obligación de mostrar en los tickets los tributos nacionales, pero dejó en manos de las provincias la decisión de adherir para sumar los gravámenes de su competencia y los municipales. Transcurrido ese plazo, el balance que presentó la organización mostró una adhesión acotada y una fuerte disparidad territorial.

Además de las tres provincias que se sumaron, Salta, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires figuran en proceso de adhesión, según los datos difundidos por Lógica. El resto de los distritos, un total de dieciocho gobernadores, mantuvo silencio frente a la convocatoria. Para la ONG, esa conducta chocó con el mandato constitucional de brindar “información adecuada y veraz” a los consumidores.

Frente a ese panorama, la institución impulsó una iniciativa que propuso que los comercios comiencen a mostrar de manera voluntaria los impuestos provinciales y municipales en los comprobantes de consumo, sin esperar la adhesión o la reglamentación local. La organización sostuvo que esa práctica resulta viable porque no existen normas provinciales que prohiban expresamente esa exhibición, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado con el IVA, cuya visualización al consumidor final sí contó con vedas y sanciones a nivel nacional.

La ONG Lógica expuso cómo
La ONG Lógica expuso cómo se verían los tributos provinciales y municipales en el ticket

El presidente de Lógica, Matías Olivero Vila, explicó que la viabilidad de la visibilización voluntaria recibió confirmación desde CABA, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Misiones, en respuesta a cartas enviadas por la entidad. En esas contestaciones, las jurisdicciones indicaron que no existieron prohibiciones para detallar esos tributos en los tickets. Olivero Vila sostuvo que una eventual prohibición futura generaría un fuerte rechazo social por ir en contra de la Ley del Ticket, de la Constitución y del principio de transparencia hacia el ciudadano.

La campaña tomó como antecedente experiencias concretas dentro del país. En el partido bonaerense de Tres de Febrero, la tasa de seguridad e higiene ya figura de manera voluntaria en los tickets de supermercados, a propuesta del intendente Diego Valenzuela. Allí, el tributo se ubicó en 0,875%, uno de los niveles más bajos según destacó la ONG. Ese ejemplo formó parte del argumento para demostrar que la visibilización resultó posible sin cambios normativos previos.

La experiencia de Brasil

Desde Lógica también señalaron que la exhibición de impuestos provinciales y municipales funciona como una herramienta para frenar aumentos de esas tasas. Olivero Vila citó el caso de Brasil, donde la Ley del Ticket entró en vigencia en 2012. Según su descripción, la publicación de los impuestos en los comprobantes actuó como un límite político para los incrementos, ya que ningún mandatario quiso aparecer asociado a subas impositivas visibles para el consumidor. En ese país, la norma surgió a partir de un reclamo de la sociedad civil y del sector de consumo masivo, y se aplicó pese a la complejidad del sistema tributario.

La organización también recordó un episodio ocurrido en Pilar durante 2024, cuando el municipio creó una tasa ambiental fija de $59 por ticket. En ese contexto, supermercados locales optaron por mostrar el cargo de manera voluntaria en los comprobantes. Funcionarios municipales exigieron que desistieran de esa práctica, pero los comercios mantuvieron la visibilización. Para Lógica, la reacción social que generó ese caso permitió dimensionar el impacto que tendría la exhibición de tasas más elevadas.

En Pilar, según detalló la ONG, a la tasa ambiental se sumaron otros gravámenes: una tasa de seguridad e higiene del 4,5%, un aumento de la tasa ambiental hasta 2%, y ingresos brutos del 5%, lo que configuró una carga total considerable sobre el consumo. Olivero Vila planteó que la exhibición conjunta de esos porcentajes e importes en los tickets generaría un fuerte rechazo ciudadano y volvería políticamente inviable cualquier aumento adicional.

La propuesta de Lógica incluye una implementación gradual en todo el país, con un inicio en las municipalidades con mayor carga impositiva y una extensión progresiva al resto. Según la entidad, la adhesión de un número amplio de comercios diluiría el riesgo de represalias por parte de autoridades locales. La organización destacó que el costo operativo para los vendedores resulta bajo en comparación con el impacto de los aumentos fiscales actuales y futuros.

Olivero Vila afirmó que, a diferencia de otras rebeliones, esta iniciativa no implica desobedecer la ley, sino cumplir con un mandato constitucional y con una norma nacional que, según su visión, algunos gobernadores rechazaron. Desde esa perspectiva, la campaña se presentó como una acción de transparencia fiscal impulsada desde la sociedad civil, en línea con la exhortación del gobierno nacional a reducir la presión impositiva.

Temas Relacionados

Transparencia FiscalLógicaimpuestoscomerciosprovinciasgobernadoresúltimas noticias

Últimas Noticias

Mercados: suben las acciones y ceden los bonos, con la atención puesta en la votación del Presupuesto en el Senado

El S&P Merval gana un 0,3%, mientras que los títulos públicos caen un 0,2% en promedio, con un riesgo país en los 581 puntos básicos

Mercados: suben las acciones y

La presión de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano también afecta a Cuba

La situación en el Caribe y su posible escalada cuenta con todos los ingredientes para agravar la ya crítica situación económica y energética de la isla

La presión de Estados Unidos

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 26 de diciembre

El dólar minorista es ofrecido a $1.475 para la venta en el Banco Nación. Las reservas superaron los USD 43.000 millones por primera vez desde agosto

Dólar hoy en vivo: a

Quién es el jugador argentino campeón del mundo que acaba de invertir en una bodega española

Una firma vitivinícola suma a una celebridad sudamericana a su grupo de inversores y apunta a nuevos mercados internacionales

Quién es el jugador argentino

Putin financiará la invasión a Ucrania con más impuestos a los rusos en 2026: subirá el IVA al 22%

El propio Ministerio de Finanzas reconoció que la guerra, a la que llaman “operación militar especial”, es una prioridad estratégica a la cual el Kremlin ha decidido garantizar la financiación. Lo pagarán los contribuyentes con el ajuste impositivo

Putin financiará la invasión a
DEPORTES
La pícara respuesta de Erling

La pícara respuesta de Erling Haaland tras la estricta medida que le impuso Guardiola al plantel del Manchester City en Navidad

“Si me despierto con una idea, necesito probarla. Me pongo al simulador a las 2 o 3 a.m.”: Max Verstappen y su pasión por el automovilismo

Chelsea podría repescar a Aaron Anselmino del Borussia Dortmund: los motivos

Las sospechosas imágenes de uno de los partidos investigados en Turquía en el marco de una mega causa de apuestas que terminó con 14 futbolistas detenidos

Tras pasar la Navidad en Rosario, Lionel Messi viajará a Uruguay: el motivo

TELESHOW
La reacción de Moria Casán

La reacción de Moria Casán al conocer el millonario gasto de la China Suárez en regalos de Navidad

La sentida reflexión de Zulemita Menem en su cumpleaños 55: “Amo el paso del tiempo”

Lucía Celasco y Nicolás Figal eligieron Nueva York para celebrar su primera Navidad como pareja

Cinthia Fernández contó cómo será su boda con Roberto Castillo y reveló detalles de la propuesta: “Me engañó”

Flor Jazmín Peña celebró el cumpleaños de Nico Occhiato con una emotiva carta: “Qué ganas de ser equipo juntos”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de San Pablo

El Gobierno de San Pablo pidió a su población ahorrar agua frente a la ola de calor

Identificaron a las dos víctimas del raid terrorista en el norte de Israel: un hombre de 68 años y una joven de 19

Bolivia: inundaciones vinculadas a la actividad minera generan daños en al menos 30 viviendas de Tipuani

“Nos motiva a seguir trabajando por la comunidad”: jornada solidaria beneficia a 110 adultos mayores con productos y actividades navideñas

La presión de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano también afecta a Cuba