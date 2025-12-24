Economía

Anses extendió el plazo para presentar la Libreta AUH: hasta cuándo hay tiempo para realizar el trámite

El organismo previsional prorrogó la fecha límite para cargar los datos de forma online a fin de poder cobrar el 20% retenido de la prestación social en 2024

Anses extendió el plazo para presentar la Libreta AUH hasta el 31 de marzo de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tomó la decisión de prorrogar el plazo de presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a 2025 hasta el 31 de marzo de 2026 inclusive.

La prórroga se concretó a través de la Resolución 382, publicada en el Boletín Oficial, y permite a los titulares de la AUH cobrar el 20% retenido durante 2024, cuyo vencimiento original estaba previsto para el 30 de diciembre del año corriente.

Desde el gobierno nacional señalaron que la medida responde a que “existe una cantidad significativa de casos en los cuales las personas titulares de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social no han dado cumplimiento con la presentación de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación”.

En tal sentido, la prórroga en cuestión “implica dar tratamiento al problema y prorrogar la fecha límite de presentación, en resguardo de la protección integral de los derechos de los niños y adolescentes que se encuentran en el territorio de la República Argentina, de forma tal de garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales”.

La presentación de la Libreta AUH permite a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo el cobro del 20% mensual retenido.

Cada año, quienes perciben la Asignación Universal por Hijo deben entregar la Libreta AUH con la información actualizada sobre salud y educación de los menores. Cumplir con este trámite resulta obligatorio y posibilita el acceso al cobro del 20% retenido durante el año previo. Además, es necesario para recibir la Ayuda Escolar Anual.

Qué es la Libreta AUH de Anses

La Libreta de la AUH es un documento que los beneficiarios de esta prestación social están obligados a presentar cada año para demostrar la escolaridad y los controles de salud y vacunación de los menores por quienes reciben la asignación. Según la normativa actual, la entrega debe efectuarse antes del 31 de diciembre.

La presentación de este formulario es necesaria para mantener el beneficio y cobrar el 20% retenido mensualmente durante el año anterior. También es un requisito para acceder a la Ayuda Escolar Anual, otro beneficio gestionado por Anses.

La obligación alcanza a madres, padres o responsables de menores de 18 años que sean titulares de la AUH y se encuentren desempleados, trabajen en la economía informal sin aportes registrados, estén empleados en casas particulares o figuren como monotributistas sociales.

El proceso digital de la Libreta AUH incluye verificación y carga de datos

A partir de 2025, la Libreta puede entregarse íntegramente de manera digital a través del portal mi Anses o utilizando la aplicación oficial. El trámite requiere cumplir una serie de pasos precisos para evitar posibles rechazos o demoras.

Paso a paso para completar la libreta de AUH

  1. Acceso a mi ANSES: Es necesario contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para ingresar al sistema y comenzar el trámite.
  2. Revisión de datos: En la sección “Hijos > Libreta AUH”, el titular puede verificar el estado de cada formulario y consultar si falta alguna información de salud, vacunación o educación.
  3. Generación del formulario: Si hay datos incompletos, se debe seleccionar “Generar Libreta” para descargar el formulario o enviarlo por correo electrónico. Esta versión es la única válida para la presentación digital.
  4. Completado del formulario: Tras imprimirlo en una sola hoja y con buena calidad, se debe llevar el documento al centro de salud o a la escuela correspondiente para que las autoridades lo completen, firmen y sellen.
  5. Fotografía del formulario: La imagen debe tomarse sobre una superficie plana y bien iluminada, mostrando las cuatro esquinas del papel. El archivo debe estar en formato JPG y no superar los 3 MB.
  6. Carga del formulario: Finalmente, es necesario volver a ingresar a mi ANSES, acceder a “Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH” y seguir las instrucciones. La presentación queda registrada cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación.

