Economía

Pese a los fuertes aumentos, creció el consumo de carne en noviembre

Las ventas no declinaron aunque los valores se ubicaron muy por encima de la inflación

Entre enero y noviembre se
Entre enero y noviembre se produjeron 2.881 millones de toneladas de res con hueso de carne vacuna (Adobe Stock)

Pese a la aceleración en los precios durante los últimos meses, el consumo de carne creció en noviembre y mostró así una recuperación ante la caída histórica observada el año pasado. No obstante, aún no recupera los niveles alcanzados en 2023.

Según un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina (CICCRA), entre enero y noviembre se produjeron 2.881 millones de toneladas de res con hueso de carne vacuna, una cantidad apenas 0,5% inferior a la producida en el mismo período de 2024. En términos absolutos, la baja interanual fue equivalente a 15.903 toneladas de res con hueso.

Por su parte, las ventas al exterior de carne vacuna registraron una contracción de casi 10% con respecto a enero-noviembre del año pasado, totalizando 779,6 mil toneladas de res con hueso, producto de la disminución de las compras chinas durante el primer semestre del año.

Por lo tanto, el consumo aparente de carne vacuna verificó una suba interanual de 3,4% y alcanzó un total de 2,101 millones de toneladas de res con hueso.

Las ventas al exterior de
Las ventas al exterior de carne vacuna registraron una contracción de casi 10% con respecto a enero-noviembre del año pasado (Foto: Shutterstock)

En ese marco, el consumo per cápita ascendió a 48,3 kilos por habitante por año durante los primeros 11 meses del año, lo que representó un incremento de 2,3% respecto del promedio registrado entre enero y noviembre del año pasado, equivalente a 1,1 kilo adicional por habitante al año. En 2023 el promedio era de 53,3 kilos anuales.

La mejora se da en un contexto en que la carne mostró un incremento promedio del 8,2% respecto de octubre y una suba interanual del 72,8%, un guarismo ampliamente superior a la inflación acumulada del 31,4% en igual período, según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

El desempeño fue diferente en el resto de las proteínas animales. Tanto el pollo como el cerdo registraron aumentos interanuales en línea con la inflación general, con subas cercanas al 32% y 33%, respectivamente.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), estos registros ponen en cuestión la posibilidad de asociar el fuerte ajuste en el precio de la carne vacuna a un mayor dinamismo del consumo interno.

Si bien el poder adquisitivo del consumidor local muestra una leve recomposición —los datos del RIPTE a octubre reflejan un aumento interanual del 39%, frente a un IPC del 33,6%—, esa mejora no resulta suficiente para explicar la magnitud del incremento que registró el precio de la carne vacuna en comparación con el resto de los bienes y servicios que integran la canasta de consumo.

El desempeño de precios fue
El desempeño de precios fue diferente en el resto de las proteínas animales

De acuerdo a la BCR, detrás de la suba del precio de la carne predominan factores de oferta que traccionan con mayor intensidad, en términos relativos, que la demanda local.

En particular, el encarecimiento de la hacienda en pie, que comenzó a observarse a mediados de octubre, aparece como el principal elemento que presiona al alza los valores en los mostradores, aunque sin un traslado pleno debido a la necesidad de los eslabones intermedios de sostener el nivel de actividad.

El eje de la discusión pasa por determinar si los eslabones intermedios podrán continuar absorbiendo las subas en el precio de la hacienda, evitando un traslado anticipado al consumidor que impacte de manera negativa sobre el ritmo de ventas, en un momento especialmente sensible para el sector comercial.

Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMYA), había asegurado: “La realidad es que tendríamos que ir de a poco a los precios internacionales, los precios se van a ir afianzando, no van a bajar y van a seguir subiendo”.

Para revertir la situación del stock ganadero, cuya oferta escasea y explica en gran medida la suba de la hacienda, Pedace consideró fundamental la existencia de “una política previsible como ahora, que haya un rumbo, que no les mientan (a los productores), que no cierren exportaciones, que el dólar sea libre. Todo esto hace que el productor apueste al ganado”.

