Navidad y Año Nuevo: cómo funcionarán los bancos y dónde conseguir efectivo

Las sucursales bancarias de toda la Argentina no abrirán durante las celebraciones de fin de año, pero los canales electrónicos seguirán disponibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las celebraciones de fin de año, los bancos de la Argentina no abrirán sus sucursales los días 24, 25 y 31 de diciembre, ni el 1 de enero. Esta disposición de asueto bancario afecta directamente la atención presencial al público, pero los usuarios cuentan con diferentes mecanismos para acceder a efectivo y mantener sus operaciones financieras activas. La medida surge tras la decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que definió el calendario de trabajo para su personal e invitó a las entidades financieras y cambiarias a adoptar el mismo criterio.

La disposición oficial incluye tanto a bancos públicos como privados, nucleados en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA). Estas entidades informaron la adhesión a la invitación del BCRA para otorgar asueto al personal los días 24 y 31 de diciembre. De esta manera, las sucursales permanecerán cerradas durante ambas jornadas, además de los feriados nacionales del 25 de diciembre y 1 de enero.

Durante estos días, los usuarios bancarios no podrán acercarse a las sucursales para realizar operaciones que requieran atención presencial. La medida afecta trámites como gestión de cheques, consultas específicas o trámites de documentación que no admiten resolución digital. Por ello, las autoridades y las entidades financieras recomiendan anticipar este tipo de operaciones para evitar inconvenientes.

La administración pública nacional también aplicará asueto para sus empleados los días 24 y 31 de diciembre, según el Decreto 883/2025. El Gobierno fundamentó la medida en la importancia cultural, social y familiar que tienen estas fechas para la población argentina. En el comunicado oficial, se argumentó que las vísperas suelen estar dedicadas a los preparativos y traslados previos a los encuentros familiares, por lo que se consideró oportuno facilitar la organización y el descanso.

Las billeteras electrónicas y los servicios de extracción en comercios ofrecen alternativas para acceder a dinero en efectivo sin recurrir a sucursales o cajeros automáticos (Reuters)

A pesar del cierre de las sucursales, los clientes del sistema bancario pueden realizar pagos y transferencias mediante home banking, aplicaciones móviles y tarjetas de débito. Estos canales electrónicos permiten acceder a servicios financieros básicos de manera segura y rápida, según remarcaron las asociaciones bancarias. Además, los cajeros automáticos permanecerán operativos y recibirán recargas para abastecer la demanda de efectivo. Durante los fines de semana largos, la disponibilidad de dinero en los cajeros puede verse limitada por la alta demanda y los tiempos de recarga.

Frente a la posibilidad de encontrar cajeros sin fondos suficientes, existen alternativas para extraer efectivo en comercios adheridos. Esta opción permite a los usuarios retirar efectivo directamente en la línea de caja de supermercados, estaciones de servicio, farmacias y otras cadenas comerciales. Para quienes utilizan tarjetas de débito Visa, el servicio Extra Cash habilita extracciones de hasta 170.000 pesos por día en una variedad de establecimientos, entre ellos Carrefour, Chango Más, Coto, Disco, Jumbo, La Anónima, Libertad, Makro, Vea y Walmart. También está disponible en estaciones de servicio YPF y Axion, y en locales como Mc Donald’s, Farmacity y Open Sport.

El monto máximo de extracción depende tanto del límite diario de la tarjeta como del tope que cada comercio establece. Para acceder al efectivo mediante Extra Cash, es necesario realizar una compra, aunque no se exige un monto mínimo, y solicitar el retiro en la caja. El dinero se debita directamente de la cuenta bancaria del titular, sin costo adicional para la operación.

Los comercios adheridos a la red de adquirencia Payway también ofrecen la posibilidad de retirar efectivo. En este caso, los usuarios pueden extraer hasta 170.000 pesos cuando abonan con tarjetas de débito (Visa, Mastercard y Cabal) o tarjetas prepagas (Visa y Mastercard). El tope de extracción depende de la cantidad de efectivo que disponga el comercio en el momento de la operación.

Para quienes cuentan con tarjetas de débito o prepagas Mastercard, el servicio Cash Plus permite retirar hasta 170.000 pesos diarios en cadenas como Vital, Farmacity y Carrefour, sujeto a la disponibilidad en caja. De este modo, los usuarios disponen de múltiples alternativas para obtener efectivo sin necesidad de acudir a una sucursal bancaria o a un cajero automático tradicional.

Otra opción vigente es la extracción de efectivo a través de la billetera electrónica Mercado Pago, siempre que el comercio cuente con un lector de QR de esa plataforma. Los clientes pueden retirar hasta 70.000 pesos por día, aunque el límite por operación y la disponibilidad de fondos varían según el local. En algunos casos, se requiere realizar una compra con QR, mientras que en otros es suficiente solicitar el retiro en la caja, indicar el monto y escanear o mostrar el código QR correspondiente.

Supermercados, farmacias y estaciones de servicio permiten extraer efectivo con tarjeta de débito durante los días festivos (Freepik)

Entre los comercios que permiten el retiro máximo de efectivo mediante Mercado Pago figuran Axion, Grido, Coto, Bonafide, Beer Market, Maxiconsumo, Supermercado Monte, La Anónima y Carrefour. Otros establecimientos, como Cooperativa Obrera, Pintecord, Supermercado Día, Mariano Max, Starbucks, Diarco, Farmaplus, Libertad, Farmacias Líder, Farmacia Dr. Ahorro y Kioscos 724, establecen límites menores. La aplicación de Mercado Pago incluye la función “Sacar efectivo”, que facilita la búsqueda de puntos habilitados mediante un mapa interactivo.

Más allá del acceso a efectivo, las herramientas de banca digital permanecerán disponibles durante todo el fin de semana largo. Los clientes podrán utilizar home banking y aplicaciones móviles para consultar saldos y movimientos, pagar servicios y transferir dinero entre cuentas. Estos servicios digitales permiten mantener la actividad financiera aún en jornadas sin atención presencial.

Las organizaciones del sector bancario subrayan que la utilización de canales electrónicos y alternativas de extracción en comercios contribuye a reducir el impacto del cierre de sucursales durante las festividades. Además, recomiendan a los usuarios planificar con anticipación cualquier gestión que no pueda resolverse por medios digitales para evitar demoras o complicaciones en fechas de alta demanda.

Durante estas jornadas, los canales alternativos para retiro de billetes incluyen cadenas de supermercados, estaciones de servicio, farmacias y comercios de electrodomésticos, entre otros. En todos los casos, se necesita presentar el DNI y la tarjeta de débito para realizar la operación. Estas alternativas buscan garantizar que la población tenga acceso a servicios financieros esenciales, aún en días de asueto generalizado.

La decisión del BCRA y la adhesión de las entidades agrupadas en ABA, ABAPPRA, ABE y ADEBA marcan el esquema operativo de las fiestas. El comunicado oficial del Banco Central indicó: “El Directorio del Banco Central de la República Argentina dispuso otorgar asueto para su personal los días 24 y 31 de diciembre e invitar a las entidades financieras y cambiarias de todo el país a adoptar la misma medida respecto a su personal”.

Las asociaciones bancarias puntualizaron que “las sucursales de los bancos permanecerán cerradas en esos días, pero todos los usuarios del sistema podrán realizar pagos y transferencias con tarjeta de débito, home-banking, billeteras virtuales y aplicaciones de banca móvil, que constituyen una forma segura, simple y rápida de realizar operaciones”.

El Gobierno nacional agregó que la medida busca facilitar el descanso y la organización de las festividades, permitiendo que empleados y ciudadanos cuenten con tiempo razonable para los preparativos y traslados familiares. En ese marco, la administración pública también ajustó su esquema de trabajo para esos días.

Durante el fin de semana largo, la recomendación de las entidades es anticipar cualquier trámite presencial, aprovechar los canales digitales y utilizar las alternativas de extracción en comercios para asegurar el acceso a efectivo. Los servicios electrónicos y las opciones disponibles en supermercados, farmacias y estaciones de servicio ofrecen una cobertura amplia en todo el país, permitiendo que los usuarios mantengan la operatividad financiera incluso en jornadas de asueto.