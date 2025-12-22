El dólar cerró estable por tercera rueda consecutiva: cotizó a $1.475 en el Banco Nación

El dólar mayorista quedó a 70 pesos o 4,8% del techo de las bandas

Tras un comienzo alcista en los $1.480, el dólar al público se estabilizó al cierre en los $1.475 para la venta en el Banco Nación, en la cuarta sesión operativa con este precio de venta, y el tercer día seguido sin cambios, descontado el ascenso del martes de la semana pasada. El Banco Central informó que en el promedio de entidades financieras el dólar minorista quedó operado a $1,475,55 para la venta y a $1.423,56 para la compra.

El dólar mayorista finalizó con ganancia de dos pesos o 0,1%, a 1.452 pesos. El tipo de cambio oficial exhibe una ganancia marginal de 50 centavos a lo largo de diciembre. El régimen de bandas cambiarias del Banco Central estableció para este lunes una banda superior de $1.522,05, que dejó al dólar mayorista a 70,05 pesos o 4,8% de dicho límite.

“El dólar mayorista continúa estabilizado en los $1.450 mientras el Tesoro sigue avanzando con mayores compras recientemente que entusiasman a los operadores dentro de la estrategia de acumulación de reservas. Este clima de calma cambiaria debería extenderse, aún cuando suele repuntar estacionalmente la demanda por turismo, ya que se anticipa la continuidad de la llegada de dólares por la cuenta financiera a través de inversiones y emisiones en el exterior”, reseñó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

“De cara a los próximos meses, esperamos que la combinación entre la compra de reservas por parte del BCRA y del Tesoro, así como la mayor flexibilidad que introducirá el nuevo esquema cambiario, generen una presión al alza sobre el precio del dólar. El proceso de acumulación de divisas, junto con un régimen de bandas más dinámico, implica un reacomodamiento natural del tipo de cambio en un contexto de escasez relativa de dólares”, señaló Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Para los analistas de Portfolio Personal Inversiones, “la dinámica del Mercado Libre de Cambios de diciembre, lejos de ser lineal, fue errática. Por ende, el cierre del año concentrará la atención del mercado en la capacidad del Tesoro para acumular dólares”. Y acotaron: “Considerando que la demanda de pesos empieza a bajar a partir de la segunda quincena de enero, sería improbable observar saldos mayores hasta la entrada de la cosecha gruesa”.

“El BCRA anunció un cambio en el margen del esquema de bandas y la intención de comenzar con un programa de compras de reservas internacionales, a partir del 1 de enero de 2026. Las medidas son positivas, pero aún persisten dudas sobre si serán suficientes para cubrir simultáneamente las necesidades de 2026 y la recomposición del activo del Banco Central. Por lo pronto, el Tesoro aceleró las compras en el mercado y lleva USD 630 millones en las últimas ocho jornadas”, precisó Invecq Consultora Económica.

“Vemos cierta presión táctica sobre la deuda de corto plazo y el tipo de cambio por el fin del plazo para mantener los fondos del blanquo en las cuentas CERA, el 31 de diciembre, pero el monto de libre disponibilidad es significativamente inferior a USD 20.000 millones, por lo que su impacto debería ser acotado”, aportó Max Capital.

El analista y asesor Salvador Di Stefano consideró que “a aprobación del Presupuesto 2026, y la ley de olvido fiscal que permitirá la llegada de dólares al mercado, serán fundamentales para que los mercados sigan con tendencia positiva en el mes de enero. Comprar acciones y bonos argentinos es una buena opción de inversión, la tasa de interés seguirá a la baja, con perspectivas de una inflación en baja, y un tipo de cambio que no tiene volatilidad, y que pinta para bajar con la oferta potencial de dólares que tendremos vía exportaciones del agro, ley de olvido fiscal, nuevo financiamiento del exterior a empresas más Estado, y la llega de inversiones atadas al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones)“.

La cotización del dólar blue ganó 25 pesos o 1,7% este lunes, a $1.510 para la venta, su nivel más alto desde el 24 de octubre ultimo.