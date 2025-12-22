Caputo salió de compras: cuántos depósitos en dólares tiene el Tesoro para los vencimientos de enero

Los depósitos en dólares del Tesoro pasaron de USD 97 millones a cerca de USD 2.000 millones en las últimas semanas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, tiene que enfrentar un importante desafío en los primeros días del 2026, es que hay vencimientos por cerca de USD 4.200 millones. Y si bien cuenta con un menú de instrumentos para poder enfrentarlo, en las últimas semanas las compras de dólares del Tesoro aumentaron y cada vez se acerca más a la cifra en cuestión.

Anoche, en una entrevista televisiva, el propio presidente Javier Milei despejó cualquier duda al respecto al afirmar “vamos a pagar la deuda; solo de oferta de Repo tenemos USD 7.000 millones, así que estamos tranquilos”.

La distancia que necesita cubrir Economía para asegurar el pago es mucho más pequeña que esa cifra. Solo en las últimas dos semanas, más precisamente del 4 de diciembre al miércoles pasado, en apenas 8 jornadas hábiles, el Tesoro nacional aceleró el ritmo de compra de divisas y aumentó sus depósitos en dólares en el Banco Central de la República Argentina (BCRA), de USD 97 millones a cerca de USD 2.000 millones, precisa el más reciente informe semanal de Invecq.

En detalle, el salto de 1.962% de las tenencias en divisas de Economía en el Central se debía a compras estimadas en USD 630 millones, complementadas por USD 360 millones de desembolsos netos de organismos internacionales (el grueso, del Banco Interamericano de Desarrollo, BID) y USD 910 millones por la colocación de Bonares.

Para el ministro de Economía, Luis Caputo, los compromisos de enero no son un problema por las opciones que tiene.

Con este nuevo nivel de depósitos en moneda extranjera del Tesoro, Caputo está a penas USD 2.200 millones de cubrir los vencimientos del próximo 9 de enero. Y si bien las compras se festejan, la diferencia aún es amplia frente a los días hábiles que restan para la fecha y el nivel de depósitos en pesos.

Pero el ministro cuenta con un menú de instrumentos para poder cumplir. “Tenemos los USD 1.000 millones de eso (la colocación de la semana pasada), casi USD 7.000 millones que nos ofrecieron los bancos en repo, tenemos los dos swap por lo que eventualmente podemos obtener los dólares por ese lado. Hoy por hoy no es problema el vencimiento del 9 de enero”, afirmó Caputo en una entrevista este martes y aseguró que incluso hasta podría haber “refinanciamiento ese mismo día”, destacó el ministro en una entrevista la semana pasada.

La declaración no fue casual y plantó entre los economistas y analistas de mercado una nueva alternativa. Algunos de ellos ya la tenían contemplada: cuando el funcionario nacional estuvo la semana pasada en el evento de la Fundación IEB, los participantes del encuentro aseguraban que el bono en dólares no se trataría de un instrumento que se utilizaría una sola vez, aunque sí esperaría para hacerlo.

El propio presidente Milei despejó dudas sobre los recursos de que dispone el gobierno para afrontar los vencimientos de enero

“Por lo que sé, se viene un repo con los bancos internacionales para lo que falta. Al equipo económico le gustaría que baje un poco más el riesgo país para emitir otro bono”, comentó el Sales Trader del Grupo IEB, Nicolás Capella. En el mencionado evento, Caputo adelantó que pretendían obtener una tasa por debajo del 9% en el regreso al mercado de deuda. Finalmente, el objetivo no se lo logró, ya que quedó en 9,26%, lo que generó cuestionamientos cuando se lo compara con las recientes salidas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Santa Fe.

La nueva fase del BCRA

La semana pasada, luego de reclamos de economistas de todo el arco político y de bancos internacionales, el BCRA anunció una nueva fase del programa económico: desde el 1º de enero de 2026, las bandas comienzan a deslizarse por la inflación con dos meses de retraso y la compra de reservas por aumento de la demanda de dinero. Lo que fue una buena señal para el mercado, ya que el riesgo país perforó bajo a 500 puntos básicos (p.b.).

“El escenario base de re-monetización del BCRA prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI para diciembre de 2026, que podría ser abastecido mediante la compra de USD 10 mil millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos. Un aumento adicional de la demanda de dinero de 1% del PBI podría llevar las compras a USD 17.000 millones, sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos, sin generar presiones inflacionarias”, destacaron en comunicado del BCRA.

Aunque todavía está por verse si la intervención en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) no genera presión sobre el tipo de cambio y la inflación, pese a que el presidente del BCRA, Santiago Bausili, prometió que sería quirúrgica: el monto de ejecución diaria estará alineado con una participación del 5% del volumen diario.

“Esta flexibilidad operativa responde a la observación de que el volumen comercializado diariamente en el mercado de cambios presenta fluctuaciones muy significativas. A modo de ejemplo, en semanas recientes el volumen se redujo a un tercio, pasando de promediar USD 600 millones diarios a un monto de alrededor de USD 200 millones (neto de operaciones de pase). Adicionalmente, a las operaciones en el MLC, el BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, destacaron en la comunicación del BCRA.

“Hacia adelante -explica el informe de Invecq- la acumulación de reservas dependerá fundamentalmente de la evolución de la demanda de dinero, una variable históricamente volátil y difícil de anticipar en un contexto donde persisten los controles de cambios. Es posible que el Gobierno confíe en que el anuncio, por sí mismo, acelere la caída del riesgo país —hoy ya en torno a los 500 puntos— y habilite un mayor endeudamiento externo a tasas más bajas, facilitando así la recomposición del activo del BCRA”. El esquema, dice, “seguirá siendo ‘Cuenta Financiera dependiente’”.

Y si bien desde el 2 de enero hasta el 9 de enero, el BCRA puede realizar compras de reservas y después el Tesoro comprárselas para enfrentar los vencimientos, el margen es corto y Caputo tendrá que recurrir a otro instrumento para poder cumplir.