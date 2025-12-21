Javier Milei: “Vamos a pagar la deuda, solo de oferta de repo tenemos USD 7.000 millones”

En medio de las compras de reservas por parte del Tesoro, que ya alcanzan los USD 2.000 millones de depósitos en el Banco Central (BCRA), el presidente Javier Milei aseguró que Argentina va a cumplir con los compromisos en moneda extranjera que tiene en los próximos meses.

“Vamos a pagar la deuda, solo de oferta del repo tenemos USD 7.000 millones, así que estamos tranquilos”, afirmó el presidente Milei en una reciente entrevista con La Nación+ con Luis Majul. Las declaraciones se dan luego de que la semana pasada el ministro de Economía, Luis Caputo, desplegara el menú de instrumentos que tiene sobre la mesa para pagar el próximo vencimiento del 9 de enero, que es de cerca de USD 4.200 millones. En donde está el swap con China, con Estados Unidos, el préstamo todavía en negociaciones con los bancos internacionales y hasta un refinanciamiento ese mismo día.

La declaración del presidente se da luego de que el lunes pasado el BCRA anunciara una nueva fase del programa económico en donde desde el 1° de enero de 2026 las bandas se deslizarán por el ritmo de la inflación -con dos meses de retraso- y habrá compras de reservas en función de la demanda de dinero.

“Las bandas están para neutralizar la volatilidad”, aseguró Milei y que el tipo de cambio es un precio más de la economía. “Las bandas están para neutralizar la volatilidad”, aseguró Milei y que el tipo de cambio es un precio más y tendría que estar determinado por la lógica de la cantidad de dinero. Lo va en línea con las declaraciones del presidente BCRA, Santiago Bausili, quien aseguró que el movimiento por IPC no significa que la tendencia del dólar mayorista y los precios sea al alza.

El futuro de la inflación

“Nosotros hemos dejado de emitir dinero a mediados del año pasado, estamos padeciendo los efectos de los rezagos de la política monetaria, del sobrante monetario como consecuencia de que había controles de precios, de capitales”, detalló. Y adelantó que en junio y agosto del año que viene la inflación va a empezar con cero.

Para explicarlo, Milei volvió a citar el llamado “efecto Hume-Cantillon”. Hume fue un economista británico que describió la relación entre precios y cantidad de dinero para desacreditar las teorías mercantilistas. Cantillon, a su turno, explicó la secuencia de aumentos de precios. El presidente ya se había referido en otras oportunidades a Cantillon para afirmar “no es que el dólar hace que los precios suban, no; es un indicador temprano (…) y además no siempre puede ser así (…) lo que puede haber pasado es que ustedes aumentan la oferta de dinero y alimentan la demanda de bienes; entonces suben lo que vendrían a ser los precios minoristas, eso presiona sobre los mayoristas, después sobre los salarios y como después no les dan los números si no es competitivo, salta el tipo de cambio (…) Todo depende de donde se generó el exceso de oferta”.

“Nosotros soportamos una corrida equivalente a USD 41.000 millones después de las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. Se dolarizó 50% del M2, no existe registró histórico de semejante shock y pese a ello, muy pocas veces el tipo de cambio toco la banda, lo que quiere decir que el trabajo está bien hecho”, sostuvo. Aunque cuando lo hizo en la previa de las elecciones legislativas, se requirió de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent vendiera dólares en el mercado, que fueron colocados en una letra del BCRA -cuya tasa se desconoce- y retirados por medio de la activación de un tramo del swap por USD 2.500 millones.

“Somos el Gobierno que más dólares compró y deuda pago”, afirmó al sostener que cuando llegaron la deuda consolidada entre el Tesoro y el BCRA era USD 500.000 millones y hoy son USD 450.000 millones. Siendo este un punto que siempre marca el ministro de Economía, Luis Caputo, y que ahora va a cambiar porque con el préstamo de los bancos internacionales y las colocaciones de bonos en dólares, las reservas que compre el BCRA se van a acumular.

Pobreza y consumo

“Está cambiando la forma en la cual consume las personas”, aseguró y apuntó contra quienes hacen los análisis sobres los canales de ventas que se modificaron. “Es no entender que la economía ha cambiado, la forma en que las personas consumen cambiaron y que algunos indicadores que se usaban ahora dejaron de ser relevantes y ahora juegan otros indicadores”, marcó.

Bajamos 30 puntos la pobreza, es algo histórico, dijo Javier Milei durante el diálogo con Majul en LN

En esa línea, el presidente destacó que el salario real ha mejorado y el que más lo hizo fue el del sector informal, a la par de que bajo al desempleo de 6,6% en el tercer trimestre de 2025 (en la medición anterior estaba en 6,9%). Y esa es una de las razones por las que se tiene que aprobar el proyecto de modernización laboral. “Esto no es contra nadie, es a favor de que los trabajadores tengan más oportunidades de empleo y con mejores remuneraciones”, sostuvo.

Cambios en ARCA

A su vez, Milei se refirió sobre el reciente nombramiento de Andrés Vásquez al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a quien definió como la persona que más sabe de la estructura impositiva de la Argentina y que tiene claro cómo funciona en cada uno de sus puntos. “Causas abiertas pueden tener un monto de personas más si está vinculado a la política o vinculado a la política, el tema es si tiene condena o no, mientras que tenga causas abiertas uno no puede estar culpando y sentenciando a la gente antes de que actúe la Justicia es algo que los argentinos deberían empezar a emprender”, sostuvo. A pesar de que su designación fue en lugar de Juan Pazo, un hombre de extrema confianza por parte del ministro de Economía Caputo, quien en público reconoció que le costó la salida.